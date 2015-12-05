Оцениваем экологичность строительных материалов

Если вы решили заняться строительством или ремонтом своего дома, то вам предстоит нелегкий выбор всего необходимого для реализации такой идеи. Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие как традиционных, так и ультрасовременных материалов для создания, отделки и утепления конструкций. Наряду с такими важными характеристиками последних, как стоимость и долговечность, все больше покупателей оценивают экологичность строительных материалов. Что же это означает?
Прежде всего, анализируют происхождение материала или его составляющих. Исходя из названного критерия, стройматериал может быть полностью натуральным, искусственным или смешанным, если в его составе присутствуют и естественные компоненты, и синтетические.
Также очень важно знать, выделяет ли со временем выбранный материал какие-либо элементы в окружающую среду и каково их влияние на здоровье человека. Подумайте об утилизации материала после использования – как она происходит?
Все вышеперечисленные вопросы волнуют человечество из года в год, ведь производство искусственных материалов стремительно наращивает обороты, а природные ресурсы наоборот – сокращаются. Вот почему экологичность строительных материалов так важна и мы постараемся оценить с этой точки зрения наиболее популярные позиции.
Воробьевы Горы
Натуральный камень издавна используется в строительстве и отделке помещений. Благодаря разнообразию расцветок и фактур данного материала, он одинаково удачно смотрится как в интерьере квартир, так и на внешних фасадах зданий. Поскольку камни создаются естественным природным путем на протяжении веков, вполне объяснима их высокая стоимость. Для экономии средств иногда используют тонкие пластины натурального камня, которые напоминают плитку, либо же качественный аналог искусственного происхождения.
Наиболее популярными видами данного экологичного стройматериала можно назвать мрамор, известняк, гранит и оникс. Каменная стена отличается отличной звукоизоляцией, красотой, долговечностью и простотой в уходе.
Одним из самых экологичных строительных материалов принято считать дерево. Естественно, при условии, что его место происхождения соответствует установленным нормам.
Натуральное дерево обладает не только высокими эстетическими характеристиками, но и положительно влияет на здоровье. Оно приятно на ощупь, хорошо проводит и сохраняет тепло, радует глаз. Его используют как для создания базовых конструкций дома, так и для отделки и декора помещения. Благодаря разнообразию видов, древесная доска может иметь различный окрас и структуру. Это дает возможность подобрать именно такое дерево, которое вам необходимо.
Для продления срока службы деревянных элементов можно использовать специальные составы, которыми покрывается или пропитывается древесина. Это сохранит характеристики природного материала и сделает его долговечным.
Кирпич можно с уверенностью назвать самым распространенным строительным материалом, который активно используют во всем мире. Технология его производства постоянно совершенствуется и поэтому его можно часто увидеть не только на фасаде здания, но и внутри. Разнообразие форм, цветов и текстур кирпичных элементов позволяет реализовать самый смелый проект с их помощью.
В зависимости от вида, в составе кирпича может быть глина, песок, известь и другие наполнители. Поэтому его можно назвать экологичным строительным материалом, ведь он произведен из природных компонентов.
Кирпич ценится за свою прочность, морозостойкость, он сохраняет тепло и создает привлекательный внешний вид при правильной укладке. Также стоить отметить доступность данного стройматериала.
Раньше считалось, что стекло в интерьере – это источник опасности, ведь его легко разбить и порезаться. Сегодня это уже не актуально, ведь в производстве данного экологичного стройматериала активно применяются достижения научного прогресса.
Современное стекло – это высокопрочный натуральный материал, в состав которого входят песок, сода, известь и другие соединения. Существует множество характеристик данного материала, таких как прозрачность, плотность, термоустойчивость, цвет и другие. Стекло часто используется в интерьере, придавая ему легкость и прозрачность. Особенно почитаем этот материал дизайнерами, которые создают проекты в стиле минимализм, модерн и эклектика.
Сложно представить какие-либо ремонтные работы без применения бетона. Этот строительный материал применяют для выравнивания оснований, монтажа облицовочных материалов и создания надежных конструкций с железным основанием.
Производство бетона не отличается особой сложностью, поэтому его цена вполне доступна. В составе данного материала присутствуют, как правило, цемент, песок или гравий, вода. Он прекрасно выдерживает значительные нагрузки, влияние влаги и прочих веществ, но не рекомендуется для применения там, где проживают аллергики из-за возможного отслаивания мелкодисперсных частиц материала.
Особенно интересно выглядит отделка стен современным бетоном. На его фоне эффектно выделяются яркие картины и прочие элементы декора. Обратите внимание, как органично вписались бетонные стены в интерьер гостиной в стиле лофт.
Что касается пластика, или как правильно его называть – поливинилхлорида, то споры об экологичности данного материала ведутся уже давно. Если раньше многие выступали за уменьшение его чрезмерного распространения, особенно в детских учреждениях и больницах, то сегодня пластиковые окна, двери, панели и другие конструкции можно встретить повсеместно. Технология производства качественного пластика исключает наличие в готовом продукте опасных веществ или выделение последних в окружающую среду. Они могут появляться при горении материала, но, согласитесь, что это скорее исключение из правил, чем норма.
С другой стороны, пластиковые стройматериалы можно многократно перерабатывать, они легкие и недорогие. Пластик можно мыть, он не боится влаги, изменения температур и химического воздействия.
Лакокрасочные изделия относятся к группе вспомогательных ремонтных материалов, без которых невозможно произвести полноценный ремонт. Это разнообразные эмали, краски, лаки, грунтовки и антисептики. Применяются они для защиты различных поверхностей от негативного воздействия окружающей среды. После высыхания данные материалы образуют пленку, которая сохраняет характеристики поверхности.
Кроме этого, краски и лаки выполняют эстетическую функцию, преображая конструктивные элементы помещения. Сегодня модно красить стены и покрывать лаком винтажные комоды, например.
Поскольку в составе лакокрасочных материалов присутствуют активные смолы, растворители и красящие вещества, они могут обладать резким запахом и вдыхание их паров может негативно отражаться на здоровье. Поэтому рекомендуем проводить работы в респираторе, а также выбирать продукцию с надлежащим сертификатом качества.
Одним из самых популярных отделочных материалов является штукатурка. Это смесь цемента, извести, песка, глины и клеящих веществ. В зависимости от предназначения этого стройматериала, состав может варьироваться и совершенствоваться.
Штукатурка позволяет выровнять стены, создать необычную фактуру и быстро преобразить пространство. Она считается экологичным строительным материалом и много из ее разновидностей предназначены для внутренней отделки помещений.
заили
против?
Что касается керамической плитки, то ее распространение связано не только с обилием расцветок и фактур, но и с экологичностью данного стройматериала. Она состоит из глиняной основы и верхнего покрытия, которое может быть матовым или глазурованным. Керамическая плитка используется для отделки внутренних и наружных стен, пола и потолка.
Этот материал отличается прочностью, долговечностью и доступностью. За ее чистотой легко следить, ведь плитка отлично выдерживает влажные уборки и воздействие химических средств.
Оклейка обоями стен – самый популярный способ их отделки и декорирования. Экологичность данного материала зависит во многом от его вида.
Виниловые обои плотные и красивые, но могут быть источником выделения в воздух тяжелых металлов и формальдегидов.
Флизелиновые обои менее опасны, ведь позволяют стенам
дышать. Но самыми экологичными считаются бумажные, текстильные и жидкие обои, ведь они состоят из натуральных компонентов.