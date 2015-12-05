Оцениваем экологичность строительных материалов

Если вы решили заняться строительством или ремонтом своего дома, то вам предстоит нелегкий выбор всего необходимого для реализации такой идеи. Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие как традиционных, так и ультрасовременных материалов для создания, отделки и утепления конструкций. Наряду с такими важными характеристиками последних, как стоимость и долговечность, все больше покупателей оценивают экологичность строительных материалов. Что же это означает?

Прежде всего, анализируют происхождение материала или его составляющих. Исходя из названного критерия, стройматериал может быть полностью натуральным, искусственным или смешанным, если в его составе присутствуют и естественные компоненты, и синтетические.

Также очень важно знать, выделяет ли со временем выбранный материал какие-либо элементы в окружающую среду и каково их влияние на здоровье человека. Подумайте об утилизации материала после использования – как она происходит?

Все вышеперечисленные вопросы волнуют человечество из года в год, ведь производство искусственных материалов стремительно наращивает обороты, а природные ресурсы наоборот – сокращаются. Вот почему экологичность строительных материалов так важна и мы постараемся оценить с этой точки зрения наиболее популярные позиции.