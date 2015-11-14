Как расставить мебель в крошечной однушке

Затеяли ремонт в своей малогабаритной квартире? Хотите такую же стильную квартирку как в модных глянцевых изданиях? Твердо решили избавиться от лишнего хлама и превратить захламленную советскую квартирку в просторное и стильное жилище? Наша статья всегда к вашим услугам.

Дизайнеры со всего мира ежедневно доказывают, что даже из самой маленькой жилой площади можно создать прекрасный и функциональный дворец. Важно лишь знать парочку дизайнерских хитростей и не скупиться на качественный ремонт. Ведь со старыми громоздкими шкафами и диванами вы не добьетесь идеального и стильного интерьера.

Прежде чем начинать ремонт, необходимо произвести расчеты и размеры комнат и мебели. На бумаге сделайте чертежи квартиры, только так можно понять и рассчитать наиболее эффективное расположение мебели в квартире. Ищите всевозможные дополнительные места для хранения вещей, используйте максимально эффективно каждый сантиметр квартиры. Мебель лучше делать на заказ, ведь только так можно создать именно тот предмет мебели, который идеально впишется в ваш интерьер. Имеет смыл сделать небольшую перепланировку, снеся пару перегородок. Такой прием превратит кучу маленьких помещений в одно просторное пространство, в котором можно создать несколько функциональных зон без стен и перегородок.

В этой статье мы рассмотрим несколько наиболее удачных проектов малогабаритных квартир. На примере покажем, как несколько маленьких дизайнерских хитростей могут значительно увеличить пространство вашей квартиры. Приятного чтения!