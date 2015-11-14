Как расставить мебель в крошечной однушке

Затеяли ремонт в своей малогабаритной квартире? Хотите такую же стильную квартирку как в модных глянцевых изданиях? Твердо решили избавиться от лишнего хлама и превратить захламленную советскую квартирку в просторное и стильное жилище? Наша статья всегда к вашим услугам.
Дизайнеры со всего мира ежедневно доказывают, что даже из самой маленькой жилой площади можно создать прекрасный и функциональный дворец. Важно лишь знать парочку дизайнерских хитростей и не скупиться на качественный ремонт. Ведь со старыми громоздкими шкафами и диванами вы не добьетесь идеального и стильного интерьера.
Прежде чем начинать ремонт, необходимо произвести расчеты и размеры комнат и мебели. На бумаге сделайте чертежи квартиры, только так можно понять и рассчитать наиболее эффективное расположение мебели в квартире. Ищите всевозможные дополнительные места для хранения вещей, используйте максимально эффективно каждый сантиметр квартиры. Мебель лучше делать на заказ, ведь только так можно создать именно тот предмет мебели, который идеально впишется в ваш интерьер. Имеет смыл сделать небольшую перепланировку, снеся пару перегородок. Такой прием превратит кучу маленьких помещений в одно просторное пространство, в котором можно создать несколько функциональных зон без стен и перегородок.
В этой статье мы рассмотрим несколько наиболее удачных проектов малогабаритных квартир. На примере покажем, как несколько маленьких дизайнерских хитростей могут значительно увеличить пространство вашей квартиры. Приятного чтения!
В этом проекте можно на примере убедиться, как сильно увеличивается пространство квартиры при снесении всех перегородок. Теперь главное максимально эффективно и комфортно расположить несколько функциональных зон. Тут объединены сразу четыре функциональные зоны: прихожая, гостиная, столовая и кухня. Четких границ между ними нет, они плавно перетекают друг в друга, образуя единое пространство в квартире, стильное и светлое.
Стен нет и ограничений в пространстве тоже нет, пространство живет, а не давит нас. Сочетание натуральных материалов в интерьере значительно повышает количество приятных ощущений в квартире. Бежевые и белые цвета зрительно расширяют и без того просторное помещение.
В нашей статье ’как обставить маленькую квартиру’, вы сможете найти больше информации на эту тему.
Даже на кухне, площадью шесть квадратных метров, можно вместить абсолютно все, что нужно для нормального приготовления пищи. Важно использовать все предоставленное пространство, каждый сантиметр должен быть функциональным. Кухонный гарнитур лучше делать на заказ, только так вы идеально впишете его в свою кухню, без зазоров и неиспользованных углов. Столик для приема пищи лучше выбирать поменьше и покомпактнее, предварительно измерив кухню и возможные размеры самого стола. В интерьере лучше использовать светлые оттенки, тогда стены кухни не будут психологически давить на вас. Это очень важно для хозяек, которые постоянно находятся на кухне.
Если Вы владелец совсем уж крохотной квартиры, забудьте о просторной квартире. Придется втискивать в данное пространство все грамотно, эффективно и очень плотно. В этом проекте квартира невероятно маленькая, но дизайнерам удалось на этой крохотной площади уместить все необходимые зоны для комфортного существования человека. Компактная гостиная с двумя диванчиками, стеллаж под книги и сувениры, комод с телевизором и закуточек для рабочего кабинета. Все это поразительно умещается на совершенно небольшой площади.
Дизайнеры каждый день ищут все новые и новые способы расширить пространство в малогабаритных квартирах. И вот оно, то самое решение! Балкон тоже можно использовать как полноценное жилое пространство, а не только как хранилище для ненужных вещей. Утеплите внешнюю стенку, уберите перегородку между балконом и квартирой и вуаля – у вас еще одна небольшая комната.
В данном проекте балконную площадь используют непосредственно как рабочий кабинет. Площадь этого пространства позволяет вместить в себя полноценный рабочий стол, стул и даже небольшой диванчик для отдыха. Обилие дневного света будет хорошо сказываться на вашей работе и состоянии зрения. А в периоды отдыха можно уютно сидеть на диване, закутавшись в плед, пить что-нибудь горячее и смотреть в окно, думая о вечном. Идеально!
Этот проект был создал для квартиры студента. Это один из лучших примеров, как на маленькой площади можно функционально и стильно вместить все необходимое для нормальной жизни, и при этом квартира будет выглядеть просторной и не захламленной.
Рабочее место находится прямо в гостиной, ничем не отгороженное. Для студента, который живет один, это не является минусом. Зона гостиной и зона кухни-столовой грамотно разделены зрительно небольшим барным столиком со стульями. Он отлично совмещает в себе две функции: собственно разделения пространства и прием пищи.
Квартира однокомнатная, но дизайнеры отделили небольшое пространство в шесть квадратных метров для спального места. Перегородка стеклянная раздвижная, что позволяет не тратить лишние метры на обычные двери. Также в спальне присутствует телевизор, установленный на стене, поэтому спальня автоматически становится чем-то вроде второй гостиной, зоной отдыха и развлечения. Квартира получилась многофункциональная, стильная и совершенно не захламленная. В ней много воздуха и свободного пространства.
Даже в крохотной квартире-студии можно создать идеальное пространство для жизни. Дизайнер этого проекта нам доказывает это в каждом квадратном метре. Здесь нет полноценной спальни, зато есть гостиная с раскладывающимся диваном, что заменяет нам спальное место. Зоны гостиной-спальни и столовой-кухни зрительно поделены высоким столиком с барными стульями. Во всем интерьере квартиры присутствует много белого цвета – он зрительно делает пространство более просторным.
Также в квартире имеется небольшая, но очень функциональная прихожая, ванная комната с душевой кабинкой и стиральной машиной, а также рабочее место в гостиной. Как видите, здесь есть все необходимые функциональные зоны для работы и отдыха. В крохотной квартире-студии площадью двадцать девять квадратных метров дизайнерам с легкостью удалось создать полноценную квартиру со всеми современными удобствами. Браво!
В этом проекте присутствует очень много систем хранения для всяческих вещей. Очень удобно расположены выдвижные ящики под кроватью и сиденьями, таким образом пространство можно очистить от ненужного хлама и создать просторное и чистое помещение. Спальная зона отделяется от остальной площади квартиры раздвижной перегородкой. Это очень практичный способ разделения пространства, появляется что-то вроде отдельной спальной комнаты.
Такие системы хранения практически невозможно найти в магазинах, их нужно только заказывать у специалистов. Не скупитесь на такие предметы мебели, ведь с их помощью Вы значительно экономите место в доме и создаете просторное жилище со всеми современными удобствами.