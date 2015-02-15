Дизайн интерьера квартиры в центре г. Казани

В детской комнате мы наблюдаем настоящий взрыв орнамента. Если в предыдущих помещениях он был дополнением, то здесь наш взгляд теряется в поисках хотя бы одной нейтральной одноцветной поверхности. Здесь непосредственно соседствуют и полоски, и квадраты, и круги различных форм и сочетаний. Даже потолок не оставлен дизайнерами без внимания: над детской кроваткой навис фиолетовый щит искусственного неба. Желтая мебель, вероятно, призвана подчеркнуть детскость и наполнить комнату теплом. Однако, мне представляется, такое изобилие визуальное информации, а также наличие жидкокристаллического экрана прямо напротив кровати может печально сказаться на психике ребенка.