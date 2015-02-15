Дизайн интерьера квартиры в центре г. Казани

Этот проект интерьера в центре Казани никого не оставит равнодушным. Авторы попытались угодить любому вкусу, вооружившись богатством выбора, которое предоставляет понятие
современного дизайна.
Авторы этого интерьера явно преследовали цель создать интерьер, производящий впечатление современного и минималистичного и одновременно насыщенного пространства.Не случайно они решили вооружиться орнаментом – горизонтальные полоски обоев неожиданно сменяются узором из окружностей, напоминающей поленницу, в зоне камина. Ей вторит пестрый, будто бы сшитый из круглых лоскутков, ковер. Низкий комод видео-зоны, в свою очередь, имеет квадратное членение поверхностей.
Большое разнообразие мы видим также и в выборе материалов. В этой гостиной, стены и пол которой одеты в дерево и обои в сочетании со штукатуркой, также использованы глянцевая и матовая пластмассы, стекло, бархат, металл и кожа.
В кухне мы видим продолжение цветовой темы гостиной: излюбленные кофейные и белые стены. Темная плитка над рабочей поверхностью кухни создает ощущение физически ощутимой ниши.
Глянцевая отделка современной мебели выгодно бликует в избытке солнечного и искусственного света. То же происходит с обширной демонстрируемой пол стеклом коллекцией гербария. Несколько загадочным остается лишь решение ввести сиреневый цвет для окаймления оконныз проемов. Видимо, оно продиктовано той же логикой, что и зеленые бархатные портьеры в гостиной.
В детской комнате мы наблюдаем настоящий
взрыв орнамента. Если в предыдущих помещениях он был дополнением, то здесь наш взгляд теряется в поисках хотя бы одной нейтральной одноцветной поверхности. Здесь непосредственно соседствуют и полоски, и квадраты, и круги различных форм и сочетаний. Даже потолок не оставлен дизайнерами без внимания: над детской кроваткой навис фиолетовый щит искусственного неба. Желтая мебель, вероятно, призвана подчеркнуть
детскость и наполнить комнату теплом. Однако, мне представляется, такое изобилие визуальное информации, а также наличие жидкокристаллического экрана прямо напротив кровати может печально сказаться на психике ребенка.