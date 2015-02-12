50 оттенков серого – серый цвет в интерьере

Сегодня стартует показ одного из самых долгожданных фильмов года – 50 оттенков серого . Фильм, снятый по роману британской писательницы Э. Л. Джеймс, обещает стать самым большим кинохитом этого года. Режиссер Сэм-Тейлор Джонсон предложит зрителям увлекательный коктейль из драматических переживаний и тайных эротических фантазий.

Парадоксально, но факт – благодаря ажиотажу вокруг фильма, мы вспомнили о потрясающих свойствах серого цвета – гибкость, элегантность, широчайшая палитра оттенков. Этот цвет присутствует в интерьере практически каждой квартиры, при этом его роль в цветовой композиции зачастую остается незамеченной и недооцененной. Пришло время отдать должное заслугам серого и подготовить Книгу идей, посвященную этому чувственному цвету.