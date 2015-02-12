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50 оттенков серого – серый цвет в интерьере

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира в ЖК «Столичная недвижимость», Murat Sabekov Murat Sabekov
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Сегодня стартует показ одного из самых долгожданных фильмов года – 50 оттенков серого. Фильм, снятый по роману британской писательницы Э. Л. Джеймс,  обещает стать самым большим кинохитом этого года. Режиссер Сэм-Тейлор Джонсон предложит зрителям увлекательный коктейль из драматических переживаний и тайных эротических фантазий. 

Парадоксально, но факт – благодаря ажиотажу вокруг фильма, мы вспомнили о потрясающих свойствах серого цвета – гибкость, элегантность, широчайшая палитра оттенков. Этот цвет присутствует в интерьере практически каждой квартиры, при этом его роль в цветовой композиции зачастую остается незамеченной и недооцененной. Пришло время отдать должное заслугам серого и подготовить Книгу идей, посвященную этому чувственному цвету.

Спальная комната

Квартира в ЖК «Столичная недвижимость», Murat Sabekov Murat Sabekov
Murat Sabekov

Квартира в ЖК «Столичная недвижимость»

Murat Sabekov
Murat Sabekov
Murat Sabekov

Дизайнеры часто используют серый цвет в оформлении спальной комнаты. Из его оттенков получается интерьер со спокойным и умиротворенным настроением, который идеально подходит для отдыха и романтических вечеров. Прохладный серый несет в себе множество сюрпризов. Несмотря на внешнюю сдержанность, он интригует и увлекает, защищает и в то же время обезоруживает.

Гостиная

Квартира V, MIODESIGN MIODESIGN ГостинаяОсвещение
MIODESIGN

Квартира V

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Гостиные, в которых преобладает серый цвет, чаще всего встречаются в квартирах, оформленных в стиле лофт. Бетонные стены и мягкая мебель серого цвета задают тон всей комнате. В таком интерьере занимающий, как правило, нейтральное положение серый, выходит на первый план и перестает быть банальным и скучным.

Кухня

Английский квартал, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Кухня в классическом стиле
FEDOROVICH Interior

Английский квартал

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Кухня в этом цвете выглядит современной, стильной и элегантной. Чтобы не нарушить особое настроение, созданное серым в интерьере, количество ярких аксессуаров должно быть сведено к минимуму. Лучше всего серый сочетается с белым и черным. Такая цветовая палитра помогает сконцентрироваться на собственных мыслях и чувствах, она подойдет для целеустремленных и рациональных людей.

Ванная комната

Английский квартал, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Ванная комната в эклектичном стиле
FEDOROVICH Interior

Английский квартал

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Серый часто используют при оформлении ванных комнат. Широкий спектр его оттенков позволяет создать завораживающую и абсолютно самодостаточную цветовую комбинацию. Дымчатый, стальной, жемчужный, серебристый, антрацит – эти и многие другие оттенки серого превратят интерьер стандартной ванной с белой плиткой в стильную комнату уверенного в себе индивидуалиста.

Обеденная комната

Столовая зона Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Столовая комната в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой

Столовая зона

Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой
Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой
Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой

В столовой комнате обязательно должно быть уютно. Ведь именно здесь каждый вечер собираются члены семьи и приглашенные гости, чтобы провести время вместе – вкусно поужинать и обсудить произошедшие за день события. Редко какой интерьер обеденных комнат может обойтись без предметов мебели или аксессуаров из дерева. Но и здесь серый цвет проявляет свойственную его природе гибкость и универсальность – он прекрасно сочетается с деревянными полками, посудой и другими аксессуарами из этого теплого материала.

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