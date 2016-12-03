До и После: Очень стильная пристройка

Если у вас есть обилие свободного пространства в вашем саду, то вы можете построить нечто интересное в своем саду. Это может показаться немного амбициозно или дорогостояще, но, возможно, мы сможем убедить вас в обратном! В этой книге идей представляем садовую студию, построенную для работы и отдыха.