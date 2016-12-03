До и После: Очень стильная пристройка

Если у вас есть обилие свободного пространства в вашем саду, то вы можете построить нечто интересное в своем саду. Это может показаться немного амбициозно или дорогостояще, но, возможно, мы сможем убедить вас в обратном! В этой книге идей представляем садовую студию, построенную для работы и отдыха.
Такая студия нужна тем, кто любит проводить время в саду. Посреди деревьев, цветущих клумб это помещение выглядит, как естественное убежище. Это очень хорошо соединить свою рабочую жизнь и природу.
После длительных дискуссий с архитекторами и изучения возможностей студии было решено, что помещение будет многофункциональным пространством. Помимо домашнего офиса там будет гостиная, ванная комната и терраса, которая свяжет студию с садом.
Студия в саду – это отличный вариант для тех, кто остро нуждается в пространстве, но не может позволить себе крупные изменения в главном доме по разным на то причинам.
Готовая студия позволит владельцам удалить себя от насыщенной жизни города и наслаждаться красотой своего сада с совершенно новой точки зрения. Эти серые бетонные блоки, которые мы видели ранее, покрыты теперь древесиной. В зоне отдыха можно пить по утрам кофе или проводить праздничные мероприятия.
Внутри очень тепло и уютно благодаря домашней мебели, которая напоминает нам о нашей собственной гостиной. Камин, который установлен рядом с полками внутри стены, еще больше подогревает это ощущение уюта.