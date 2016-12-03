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До и После: Очень стильная пристройка

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
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Если у вас есть обилие свободного пространства в вашем саду, то вы можете построить нечто интересное в своем саду. Это может показаться немного амбициозно или дорогостояще, но, возможно, мы сможем убедить вас в обратном! В этой книге идей представляем садовую студию, построенную для работы и отдыха.

До: построена оболочка

Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Garden Studio Man cave

Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Такая студия нужна тем, кто любит проводить время в саду. Посреди деревьев, цветущих клумб это помещение выглядит, как естественное убежище. Это очень хорошо соединить свою рабочую жизнь и природу.

До: продолжение работ

Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Garden Studio Man cave

Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

После длительных дискуссий с архитекторами и изучения возможностей студии было решено, что помещение будет многофункциональным пространством. Помимо домашнего офиса там будет гостиная, ванная комната и терраса, которая свяжет студию с садом.

До: каждый сад имеет потенциал

Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Garden Studio Man cave

Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Студия в саду – это отличный вариант для тех, кто остро нуждается в пространстве, но не может позволить себе крупные изменения в главном доме по разным на то причинам.

После: доступна в любое время

Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Garden Studio Man cave

Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Готовая студия позволит владельцам удалить себя от насыщенной жизни города и наслаждаться красотой своего сада с совершенно новой точки зрения. Эти серые бетонные блоки, которые мы видели ранее, покрыты теперь древесиной. В зоне отдыха можно пить по утрам кофе или проводить праздничные мероприятия.

После: исполнение всех видов потребностей

Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Garden Studio Man cave

Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Внутри очень тепло и уютно благодаря домашней мебели, которая напоминает нам о нашей собственной гостиной. Камин, который установлен рядом с полками внутри стены, еще больше подогревает это ощущение уюта.

Умопомрачительная стеклянная пристройка

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