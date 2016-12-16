Вся правда о ценах на коттеджи: почему мы ошибаемся

Современный век частной архитектуры открывает нам огромные возможности за счет инновационного типа фирм – архитектурный студий, которые публикуют все свои проекты, сметы на материалы (вплоть до болтиков!), сметы на оплату работы строителям (вплоть до почасовой оплаты!), которые с точностью до 100 рублей оценивают ваши затраты на строительство дома.

Все сметы от такого типа фирм (HomeKoncept, Archon, Archipelag и других) являются легко-проверяемыми – вся информация доступна на официальном сайте в красивых файлах в формате PDF, которые можно скачать ДО покупки проекта АБСОЛЮТНО бесплатно. Т.е. по сути на основе всех этих данных вы можете создать свой проект, либо обратиться к местной фирме для легкой адаптации. Все цены в Польше на материалы и рабочую силу завышены, они равняются примерно стоимости постройки дома в Москве и в Подмосковье (где рабочие не получают меньше 60-90 тысяч рублей в месяц на разных специальностях). Если в вашем регионе зарплата рабочих составляет 20-35 тысяч рублей или даже 45 тысяч рублей, стоимость строительства дома даже снизится по сравнению с общей сметой. Материалы в Польше стоят либо столько же (если они привозные из других стран), либо дороже, чем в РФ (если у нас есть аналоги), поэтому цена реализации польского проекта дома будет либо точно такой же, либо даже ниже заявленной стоимости.

Все цены на реализацию проектов даются в одинаковом формате. Чаще всего публикуется цена «под ключ», значит в нее входит все – фундамент, материалы, кровля, отделка, работа строителей. Если цена «за коробку», значит она включает в себя лишь каркас дома (вместе с работой строителей на данном этапе).