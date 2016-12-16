Вся правда о ценах на коттеджи: почему мы ошибаемся

В этой статье мы рассмотрим некоторые ошибочные суждения, которые неизбежно появляются у того, кто ищет дом для покупки, проект для строительства или просто присматривается к различным вариантам жизни в пригороде.
Среди них есть как маленькие просчеты, не позволяющие нам увидеть реальные перспективы, так и крупные, которые не дают нам покоя и заставляют думать, что все «очень дорого» и совсем «не подходит для нас или нашего климата». Давайте вместе посмотрим, как рождаются такие мифы и в чем их суть.
Очень легко начать неправильно оценивать стоимость коттеджа, если вы смотрите на объявления в вашем городе, соседних или других районах. В стоимость обычного коттеджа до 5 млн рублей уже включена прибыль застройщика от 800 до 1,5 млн рублей. А в стоимость коттеджа от 5 до 10 млн рублей включена прибыль до 3 млн рублей (уже за ВЫЧЕТОМ работы, т.е. ПЛЮС к работе строителей, бригады, архитектора).
Также в стоимость розничного дома включена стоимость участка. Неправильно определить стоимость участка очень легко, в Москве вы можете легко ошибиться на 1-2 млн рублей, тогда как в среднем по стране – на 0,5 млн! Это вовсе не ваша вина, просто разные районы и даже конкретные участки продавались по совершенно разным ценам.
Итак, рыночная цена коттеджа стоимостью в 6 млн рублей может включать в себя стоимость участка за 1 млн рублей, полный гонорар подрядчику в размере 1-2 млн рублей, даже накрутка за стейджинг (до 300 тысяч рублей) от дизайнера и также дополнительный гонорар (такое бывает) для риэлтора (до 500 тысяч рублей за непродающиеся элитные объекты, до 200 тысяч рублей – за дешевые дома).
Итак, вы видите дома за 5-6 млн рублей в объявлениях в газете примерно в одинаковой площадью, в соседних районах. Но на деле если бы такой дом вы строили с помощью бригады на собственном участке, который был куплен не по завышенной цене, он обошелся бы вам в 2,5-3,5 млн рублей! И это – чистая правда
Многим до сих пор кажется, что абсолютно все каркасные дома – холодные, а все блочные и кирпичные – теплые. Это вовсе не так. На самом деле, половина каркасных домов теплее любого бюджетного блочного, они настолько же теплые, как и кирпичные с 80-сантиметровой стеной, которые смотрятся отнюдь не так эстетично.
Такое же дело с отоплением. Газовый котел + теплый пол (тепловой насос + теплый пол) является на данный момент самым оптимальным решением для любого климата. Данный вариант касается абсолютно всех климатических поясов и не зависит от того, какая погода за окном. Теплый пол равномерно обогревает пространство, не съедает квадратные метры трубами и радиаторами, позволяет регулировать температуру с точностью до десятой доли градуса, а на газе еще и является очень дешевым вариантом отопления!
Примерно так же люди часто оценивают и мансарду – она кажется холодной, дорогой, непрактичной, с низкими потолками. На самом деле комнаты получаются очень уютными, (такими, какими и должны быть спальни или маленькие детские), фирмы давно производят хорошую мебель для такого наклона стен, а назвать мансарду холодной вы можете, если только никогда не жили в таком доме! Все тепло стремится наверх, а кровля всегда утепляется так, что кажется «третьей стеной», и это вовсе не дорого, а дешевле полноценного этажа!
Непрактичны мансардные окна? Чистить их гораздо проще, чем кажется, а варианты с подогревом автоматически избавляются от снега! Открытая планировка неудобна? Большинство открытых планировок с совмещенной кухней-гостиной имеют вторую гостиную на втором этаже в холле, кабинет или даже домашний кинотеатр, а удобство данной планировки вы сможете оценить лишь после того, как поживете в ней 3 года и уже никогда не захотите вернуться к 12-метровой кухоньке с одним окном!
«Теплый пол» недостаточен для отопления дома в Сибири и на Урале? Это не так! «Теплый пол» может создать настоящую баню в доме любого формата, а использовать для такой системы не обязательно дорогое электричество, можно и газ!
Так, реально хороший вариант покупки дома в вашем регионе или проекта дома может быть упущен из виду из-за того, что вы не понимаете современные технологии. Но это – не беда! Сообщество homify как раз и существует для того, чтобы показывать РЕАЛЬНЫЕ цены, РЕАЛЬНЫЕ факты, находить решения для НАШЕГО климата и помогать вам во всем, что касается реализации дома или квартиры вашей мечты!
Панорамного остекления, «теплого пола», мансарды – чего угодно! Даже нового типа паркета или обоев, даже открытой террасы без навеса. На самом деле каждый элемент и тренд современный архитектуры родился вовсе не вчера и уже опробован – в Польше, странах Скандинавии, Германии, в РФ. Если вы найдете хороший коттедж по немецкому или польскому проекту в пригороде вашего города, зайдете внутрь и поспрашиваете, как это – жить в таком доме, вы получите сразу все ответы.
Так, вопросы о том «Теплый ли дом?», «Удобны ли спальни на мансарде?», «Как же вы живете без тамбура?» будут восприняты, как минимум, с огромным удивлением, потому что новый стиль жизни, красиво представленный в немецких и польских проектах, настолько же совершенен, как и их внешний вид и не вызывает каких-либо нареканий в принципе.
Современный век частной архитектуры открывает нам огромные возможности за счет инновационного типа фирм – архитектурный студий, которые публикуют все свои проекты, сметы на материалы (вплоть до болтиков!), сметы на оплату работы строителям (вплоть до почасовой оплаты!), которые с точностью до 100 рублей оценивают ваши затраты на строительство дома.
Все сметы от такого типа фирм (HomeKoncept, Archon, Archipelag и других) являются легко-проверяемыми – вся информация доступна на официальном сайте в красивых файлах в формате PDF, которые можно скачать ДО покупки проекта АБСОЛЮТНО бесплатно. Т.е. по сути на основе всех этих данных вы можете создать свой проект, либо обратиться к местной фирме для легкой адаптации. Все цены в Польше на материалы и рабочую силу завышены, они равняются примерно стоимости постройки дома в Москве и в Подмосковье (где рабочие не получают меньше 60-90 тысяч рублей в месяц на разных специальностях). Если в вашем регионе зарплата рабочих составляет 20-35 тысяч рублей или даже 45 тысяч рублей, стоимость строительства дома даже снизится по сравнению с общей сметой. Материалы в Польше стоят либо столько же (если они привозные из других стран), либо дороже, чем в РФ (если у нас есть аналоги), поэтому цена реализации польского проекта дома будет либо точно такой же, либо даже ниже заявленной стоимости.
Все цены на реализацию проектов даются в одинаковом формате. Чаще всего публикуется цена «под ключ», значит в нее входит все – фундамент, материалы, кровля, отделка, работа строителей. Если цена «за коробку», значит она включает в себя лишь каркас дома (вместе с работой строителей на данном этапе).
Высоту цоколя, размер любого окна или проема, количество спален, отделку фасадов, тип пристроек (балкон или лоджия, веранда или терраса) можно изменить в момент адаптации проекта под ваш участок без каких-либо дополнительных вложений. Высота цоколя – вовсе не статичная единица, и она может быть изменена под ваш рельефный участок или участок, в который надувает много снега зимой. Размер окна (если вам кажется, что три окна в гостиной – это много или что они слишком большие) можно изменить в угоду вашим личным предпочтениям. А сделать из террасы веранду, из балкона лоджию – и того проще!
Если сосед сказал нам, что построил дом за 7 млн рублей, мы ему верим. В крайнем случае, он преувеличивает и потратил немного меньше. На самом же деле, цены на самостоятельную стройку самые непрактичные и нереальные из всех – количество ошибок непредсказуемо, и вы не можете их увидеть в обычном разговоре с соседом. Потому точно такой же дом как у него можно построить и за 4 млн рублей, если не ошибаться.
Держа руку на пульсе, на homify вы можете получать актуальную информацию, взамен той, что имеете уже сейчас, и дополнять ваши знания о строительстве в своем регионе ценовой политикой по стране в целом.
Иногда мы хотим верить в то, что для нас удобно в каком-то смысле. Думать, что загородный дом – это слишком дорого, удобно для того, чтобы его не строить. В большинстве случаев так мы защищаем себя и делаем это вполне по понятным и, что более важно, резонным причинам. Правда, это все-таки никак не связано с реальностью, и построить бюджетный домик все-таки можно, если почитать истории успеха.
Одноэтажный дом в 150 кв. метров будет на 1 млн рублей дороже такого же двухэтажного из-за фундамента. Подвал нужен лишь в крайних случаях (для современного дома), а он может занять 1,5-2 млн из вашего бюджета, мансарда стоит на 1-2 млн рублей дешевле обычного этажа, а каркасное домостроение с той же энергоэффективностью в итоге сэкономит от 1 до 2 млн рублей вашему коттеджу.
Современный строительный бизнес в Европе, включая Польшу и Германию, не заинтересован в том, чтобы давать клиентам неактуальную информацию. Их репутация строится годами и она достаточно хрупка, чтобы дать мелочной прибыли возможность ее разрушить. Достоверная информация в бизнесе – то, что отличает развитые страны от только развивающихся, а также показывает менталитет Европы в противовес странам, которые еще только стремятся к европейскому уровню жизни.
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