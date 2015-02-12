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День святого Валентина: подарки для любимых

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Herzglühen, DREGENO DREGENO Столовая комнатаАксессуары и декор
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До дня всех влюбленных осталось совсем недолго. Даже если вы не поклонник этого праздника, витрины магазинов напомнят вам о том, что пора задуматься , что подарить любимым. Своим названием день святого Валентина обязан мученику Валентину, который тайно венчал влюбленных. В те далекие и темные времена мужчинам-воинам запрещали жениться на своих возлюбленных, поскольку считалось, что одинокие мужчины сражаются лучше. Служители церкви случайно узнали о деяниях Валентина и казнили его 14 февраля 269 года. 

Много лет спустя в этот день люди всего мира отмечают праздник влюбленных. 14 февраля может стать отличным поводом подарить любимым подарок, о котором они давно мечтали.

От всего сердца

Cutting Boards, Lu Ink Lu Ink Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Lu Ink

Lu Ink
Lu Ink
Lu Ink

Если вы точно не знаете, в чем сейчас больше всего нуждается ваш любимый или любимая, подарите ему или ей огромное деревянное сердце. Оно украсит интерьер любой комнаты и станет ярким и выразительным доказательством искренности ваших чувств.

Завтрак в пастель

homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify

homify
homify
homify

Несмотря на то, что идея равенства полов приобретает все большее распространение, приготовление еды по-прежнему считается женской работой. Поэтому в день всех влюбленных рекомендуем мужчинам избавить возлюбленную от необходимости стоять у плиты. Проснитесь пораньше, приготовьте завтрак и незаметно поставьте его у кровати любимой. Пока она спит, можно осыпать одеяло лепестками ярких роз.

Подарок для сладкоежек

Regalwürfel verstauen alles richtig schick, diewohnblogger diewohnblogger Столовая комнатаАксессуары и декор
diewohnblogger

diewohnblogger
diewohnblogger
diewohnblogger

Если ваш друг или подруга любят сладости, День святого Валентина – отличный повод подарить им любимые лакомства. Отговорки про диету и похудение в этот день не принимаются, поэтому смело дарите кремовые тортики, кексы, щербеты, чизкейки и прочие радости сладкоежек. В качестве альтернативы можно подарить ингредиенты, необходимые для приготовления торта. Вместе вы обязательно соорудите настоящий кондитерский шедевр и заодно получше узнаете друг  друга.

Незабываемое путешествие

Der perfekte Sessel - welcher darf es sein?, Livarea Livarea Сад Мебель
Livarea

Livarea
Livarea
Livarea

Еще одним способом порадовать возлюбленных может стать поездка на природу. В этом году день влюбленных удачным образом выпадает на субботу. Используйте этот потрясающий шанс вырваться из душного города, подышать свежим воздухом, отвлечься от каждодневных забот и наконец целиком и полностью посвятить время самому дорогому в вашей жизни человеку.

Традиционный подарок

Die Becherprimel - Zimmerpflanze des Monats Februar, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de КухняАксессуары и текстиль
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

День святого Валентина невозможно представить без традиционного букета алых роз. Розы издавна считались символом любви, но не стоит забывать и про другие цветы. Не поленитесь зайти в цветочный киоск и выбрать что-нибудь необычное. Девушка обязательно оценит тот факт, что ваши познания флоры не ограничиваются розами.

Подставка для ароматических палочке

Herzglühen, DREGENO DREGENO Столовая комнатаАксессуары и декор
DREGENO

DREGENO
DREGENO
DREGENO

Влюбленные всегда очень чувствительны к запахам. Чтобы романтический ужин прошел идеально, нужно все продумать до мелочей, в том числе и то, как будет пахнуть комната. Подставка для ароматических палочек – это маленький, но ценный подарок, который лишний раз напомнит вашей возлюбленной о том, каким заботливым другом вы являетесь. 

Передник с большим сердцем

fartuch w kolorze szarobłękitnym z aplikacją serca, Drewniany Guzik Drewniany Guzik КухняАксессуары и текстиль
Drewniany Guzik

Drewniany Guzik
Drewniany Guzik
Drewniany Guzik

Вы планируете начать жить вместе?  Совместное проживание несет в себе не только удовольствия, но и обязанности, которые теперь так же придется делить на двоих. Например, приготовление ужина. Подготовьтесь к новой роли, подарив любимому или любимой передник с большим сердцем и обязательно скажите, что готовить вы будете вместе. 

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Что вы планируете подарить любимым на день святого Валентина? 

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