День святого Валентина: подарки для любимых

До дня всех влюбленных осталось совсем недолго. Даже если вы не поклонник этого праздника, витрины магазинов напомнят вам о том, что пора задуматься , что подарить любимым. Своим названием день святого Валентина обязан мученику Валентину, который тайно венчал влюбленных. В те далекие и темные времена мужчинам-воинам запрещали жениться на своих возлюбленных, поскольку считалось, что одинокие мужчины сражаются лучше. Служители церкви случайно узнали о деяниях Валентина и казнили его 14 февраля 269 года.
Много лет спустя в этот день люди всего мира отмечают праздник влюбленных. 14 февраля может стать отличным поводом подарить любимым подарок, о котором они давно мечтали.
Если вы точно не знаете, в чем сейчас больше всего нуждается ваш любимый или любимая, подарите ему или ей огромное деревянное сердце. Оно украсит интерьер любой комнаты и станет ярким и выразительным доказательством искренности ваших чувств.
Несмотря на то, что идея равенства полов приобретает все большее распространение, приготовление еды по-прежнему считается
женской работой. Поэтому в день всех влюбленных рекомендуем мужчинам избавить возлюбленную от необходимости стоять у плиты. Проснитесь пораньше, приготовьте завтрак и незаметно поставьте его у кровати любимой. Пока она спит, можно осыпать одеяло лепестками ярких роз.
Если ваш друг или подруга любят сладости, День святого Валентина – отличный повод подарить им любимые лакомства. Отговорки про диету и похудение в этот день не принимаются, поэтому смело дарите кремовые тортики, кексы, щербеты, чизкейки и прочие радости сладкоежек. В качестве альтернативы можно подарить ингредиенты, необходимые для приготовления торта. Вместе вы обязательно соорудите настоящий кондитерский шедевр и заодно получше узнаете друг друга.
Еще одним способом порадовать возлюбленных может стать поездка на природу. В этом году день влюбленных удачным образом выпадает на субботу. Используйте этот потрясающий шанс вырваться из душного города, подышать свежим воздухом, отвлечься от каждодневных забот и наконец целиком и полностью посвятить время самому дорогому в вашей жизни человеку.
День святого Валентина невозможно представить без традиционного букета алых роз. Розы издавна считались символом любви, но не стоит забывать и про другие цветы. Не поленитесь зайти в цветочный киоск и выбрать что-нибудь необычное. Девушка обязательно оценит тот факт, что ваши познания флоры не ограничиваются розами.
Влюбленные всегда очень чувствительны к запахам. Чтобы романтический ужин прошел идеально, нужно все продумать до мелочей, в том числе и то, как будет пахнуть комната. Подставка для ароматических палочек – это маленький, но ценный подарок, который лишний раз напомнит вашей возлюбленной о том, каким заботливым другом вы являетесь.
Вы планируете начать жить вместе? Совместное проживание несет в себе не только удовольствия, но и обязанности, которые теперь так же придется делить на двоих. Например, приготовление ужина. Подготовьтесь к новой роли, подарив любимому или любимой передник с большим сердцем и обязательно скажите, что готовить вы будете вместе.