День святого Валентина: подарки для любимых

До дня всех влюбленных осталось совсем недолго. Даже если вы не поклонник этого праздника, витрины магазинов напомнят вам о том, что пора задуматься , что подарить любимым. Своим названием день святого Валентина обязан мученику Валентину, который тайно венчал влюбленных. В те далекие и темные времена мужчинам-воинам запрещали жениться на своих возлюбленных, поскольку считалось, что одинокие мужчины сражаются лучше. Служители церкви случайно узнали о деяниях Валентина и казнили его 14 февраля 269 года.

Много лет спустя в этот день люди всего мира отмечают праздник влюбленных. 14 февраля может стать отличным поводом подарить любимым подарок, о котором они давно мечтали.