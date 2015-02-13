Комната с мужским характером

Дизайн этой комнаты был создан для двух мальчишек. Жизнь молодых людей в этой комнате протекает весело и с пользой. Здесь они могут заняться спортом, посидеть за компьютером и порешать задачки прямо на шкафу. Место в небольшой комнате было сэкономлено за счет двухъярусной кровати, которую также можно использовать как спортивный тренажер