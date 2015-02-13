Комната с мужским характером

Недавно в профессиональном лексиконе дизайнеров появилось новое понятие
гендерность интерьера. Оно условно делит подход к оформлению помещения на женский и мужской. Женщинам свойственно внимание к деталям, они любят сложные сочетания текстур, цвета и охотно украшают интерьер предметами декора. Для
мужского интерьера характерны четкие, лаконичные линии и формы. Парни чаще устанавливают в своих комнатах спортивные тренажеры, а красочному декору предпочитают современные гаджеты.
Дизайн этой комнаты был создан для двух мальчишек. Жизнь молодых людей в этой комнате протекает весело и с пользой. Здесь они могут заняться спортом, посидеть за компьютером и порешать задачки прямо на шкафу. Место в небольшой комнате было сэкономлено за счет двухъярусной кровати, которую также можно использовать как спортивный тренажер
Спокойные, нейтральные цвета и предметы декора, напоминающие об эпохе мушкетеров и мореплавателей, говорят о том, что хозяином этой квартиры наверняка является мужчина. Относительно небольшое пространство вместило в себя гостиную, обеденную комнату и кухню. Жители лофта с трепетом относятся к необычным аксессуарам, украшающим помещение. С помощью специально выстроенного освещения, они сделали их центральными элементами композиции.
Ванная комната, представленная на фото, является частью проекта квартиры для молодого человека. Обилие оттенков серого цвета, светильники в стиле индастриал и мебель строгих геометричных форм говорит о том, что здесь живет юноша, который следит за модой и не боится экспериментов.
По желанию клиента Александра Костючкова, создавшая дизайн этой комнаты, включила в нее предметы декора, которые были дороги заказчику и которые он непременно хотел иметь в интерьере. В оформлении спальни угадывается личность хозяина – он наверняка неравнодушен к природе, увлечен историей, и, возможно, является коллекционером антикварной мебели и украшений.
Представленная на фото квартира находится в одном из спальных районов Москвы. Ее оформлением занималась архитектурная студия Андрея Гуляева. Заказчик проекта поставил перед дизайнерами четкую задачу – сделать интерьер в стиле минимализм – максимум удобства и минимум декора. В итоге получилась замечательная и стильная квартира с разнообразными источниками света, добротной и качественной мебелью и сдержанным, но выразительным декором.
Белая штукатурка, темно-красный кирпич и минимум декора намекают на то, что в этой квартире живет не обремененный семьей мужчина. Холодный и в то же время уютный интерьер лофта смотрится лаконично и выразительно. Привлекает и его необычная планировка – перегородка, разделяющая зону гостиной и кухни расположена вертикально.