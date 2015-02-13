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Комната с мужским характером

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Гостиная в стиле лофт
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Недавно в профессиональном лексиконе дизайнеров появилось новое понятие  гендерность интерьера. Оно условно делит подход к оформлению помещения на женский и мужской. Женщинам свойственно внимание к деталям, они любят сложные сочетания текстур, цвета и охотно украшают интерьер предметами декора. Для мужского интерьера характерны четкие, лаконичные линии и формы. Парни чаще устанавливают в своих комнатах спортивные тренажеры, а красочному декору предпочитают современные гаджеты.

Спортивная комната

Детская homify Детская комнатa в скандинавском стиле
homify

Детская

homify
homify
homify

Дизайн этой комнаты был создан для двух мальчишек. Жизнь молодых людей в этой комнате протекает весело и с пользой. Здесь они могут заняться спортом, посидеть за компьютером и порешать задачки прямо на шкафу. Место в небольшой комнате было сэкономлено за счет двухъярусной кровати, которую также можно использовать как спортивный тренажер

Гостиная с морской тематикой

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Спокойные, нейтральные цвета и предметы декора, напоминающие об эпохе мушкетеров и мореплавателей, говорят  о том, что хозяином этой квартиры наверняка является мужчина. Относительно небольшое пространство вместило в себя гостиную, обеденную комнату и кухню. Жители лофта с трепетом относятся к необычным аксессуарам, украшающим помещение. С помощью специально выстроенного освещения, они сделали их центральными элементами композиции.

Строгая ванная комната

Квартира в современном стиле Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Ванная в стиле лофт
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Квартира в современном стиле

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Ванная комната, представленная на фото, является частью проекта квартиры для молодого человека. Обилие оттенков серого цвета, светильники в стиле индастриал и мебель строгих геометричных форм говорит о том, что здесь живет юноша, который следит за модой и не боится экспериментов.

Спальня с мужским характером

Спальня с мужским характером., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Спальня в эклектичном стиле
Aleksandra Kostyuchkova

Спальня с мужским характером.

Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova

По желанию клиента Александра Костючкова, создавшая дизайн этой комнаты, включила в нее предметы декора, которые были дороги заказчику и которые он непременно хотел иметь в интерьере. В оформлении спальни угадывается личность хозяина – он наверняка неравнодушен к природе, увлечен историей, и, возможно, является коллекционером антикварной мебели и украшений.

Мужской стиль минимализм

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Представленная на фото квартира находится в одном из спальных районов Москвы. Ее оформлением занималась архитектурная студия Андрея Гуляева. Заказчик проекта поставил перед дизайнерами четкую задачу – сделать интерьер в стиле минимализм –  максимум удобства и минимум декора. В итоге получилась замечательная и стильная квартира с разнообразными источниками света, добротной и качественной мебелью и сдержанным, но выразительным декором.

Лофт в холостяцком вкусе

Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
MC Interior

Квартира ЛОФТ

MC Interior
MC Interior
MC Interior

Белая штукатурка,  темно-красный кирпич и минимум декора намекают на то, что в этой квартире живет не обремененный семьей мужчина. Холодный и в то же время уютный интерьер лофта смотрится лаконично и выразительно. Привлекает и его необычная планировка – перегородка, разделяющая зону гостиной и кухни расположена вертикально.

Бассейны из нержавеющей стали
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