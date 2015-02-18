Дом у ручья

Этот небольшой дом, общей площадью 100 кв.м. имеет всего лишь одну спальню и рассчитан на проживание молодой пары. Он также идеально подходит для сдачи в аренду на уикэнд. Любой житель мегаполиса будет счастлив сменить урбанистическую среду на этот идиллический мир и нависшую над водопадом
хижину.
Конструкция дома фактически представляет собой гигантскую консоль: она опирается на углубленный свайный фундамент и поддерживается двумя V-образными фермами. Таким образом вантовая конструкция обеспечивает дополнительную жесткость. Все это вместе напоминает систему строительства большепролетных мостов.Единственным таинственным моментом в данном решении остается выбор материала – такая конструкция создана, чтобы работать в металле, однако по предоставленных автором рендерах трудно сказать из чего он предполагает реализовывать свой проект. Возможно, это окрашенный в бежевый цвет метал.
Мне представляется, что если следовать выбранному концепту до конца, то следовало бы ограничиться легкой минималистичной рамой несущей конструкции и заполнить все оставшиеся пространство панорамным остеклением без расстекловки и непрозрачных панелей. Этот прием придумал еще гениальный Филип Джонсон, и с тех пор еще никто из его последователей не был разочарован. Обратите внимание, как заманчиво проглядывает зелень через насквозь прозрачные участки дома.
С задней строны дома мы видим площадку для стоянки автомобиля и некоторый намек на общественные пространства рядом с ним. Находясь загородом хотелось бы не только наблюдать за природой из окон дома, но и непосредственно соприкасаться с ней. Я могла бы себе представить даже возможность устройства дополнительной
зоны отдыха на крыше нависшего над ручьем
дома-моста.
В своем проекте автор предусмотрел возможность спуска к воде, небольшую пристань и большой, огражденный от ручья лишь тонкой плоскостью стекла, балкон.
По отметкам указанным на разрезах и фасадах видно, что высота потолка дома – 3 метра, а вся конструкция нависает над уровнем земли на высоте 3.5 метра.
Дом имеет простую линейную планировку: из коридора, пройдя мимо гардеробной и ванной комнаты, вы попадаете в обширную совмещенную гостиную-столовую, за ней следует спальня, открывающаяся балконом на ручей.