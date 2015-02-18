Дом у ручья

Мне представляется, что если следовать выбранному концепту до конца, то следовало бы ограничиться легкой минималистичной рамой несущей конструкции и заполнить все оставшиеся пространство панорамным остеклением без расстекловки и непрозрачных панелей. Этот прием придумал еще гениальный Филип Джонсон, и с тех пор еще никто из его последователей не был разочарован. Обратите внимание, как заманчиво проглядывает зелень через насквозь прозрачные участки дома.