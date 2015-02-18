Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом у ручья

art&amp;arch art&arch
Дом у ручья, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
Loading admin actions …

Этот небольшой дом, общей площадью 100 кв.м.  имеет всего лишь одну спальню и рассчитан на проживание молодой пары.  Он также идеально подходит для сдачи в аренду на уикэнд. Любой житель мегаполиса будет счастлив сменить урбанистическую среду на этот идиллический мир и нависшую над водопадом хижину.

Дом-мост

Дом у ручья, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
Максим Любецкий

Дом у ручья

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Конструкция дома фактически представляет собой гигантскую консоль: она опирается на углубленный свайный фундамент и поддерживается двумя V-образными фермами. Таким образом вантовая конструкция обеспечивает дополнительную жесткость. Все это вместе напоминает систему строительства большепролетных мостов.Единственным таинственным моментом в данном решении остается выбор материала – такая конструкция создана, чтобы работать в металле, однако по предоставленных автором рендерах трудно сказать из чего он предполагает реализовывать свой проект. Возможно, это окрашенный в бежевый цвет метал.

Прозрачность и непрозрачность

Дом у ручья, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
Максим Любецкий

Дом у ручья

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Мне представляется, что если следовать выбранному концепту до конца, то следовало бы ограничиться легкой минималистичной рамой несущей конструкции и заполнить все оставшиеся пространство панорамным остеклением без расстекловки и непрозрачных панелей. Этот прием придумал еще гениальный Филип Джонсон, и с тех пор еще никто из его последователей не был разочарован. Обратите внимание, как заманчиво проглядывает зелень через насквозь прозрачные участки дома.

Подъезд и парковка

Дом у ручья, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
Максим Любецкий

Дом у ручья

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

С задней строны дома мы видим площадку для стоянки автомобиля и некоторый намек на общественные пространства рядом с ним. Находясь загородом хотелось бы не только наблюдать за природой из окон дома, но и непосредственно соприкасаться с ней. Я могла бы себе представить даже возможность устройства дополнительной зоны отдыха на крыше нависшего над ручьем дома-моста.

Балкон для медитаций

Дом у ручья, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
Максим Любецкий

Дом у ручья

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

В своем проекте автор предусмотрел возможность спуска к воде, небольшую пристань и большой, огражденный от ручья лишь тонкой плоскостью стекла, балкон.

Архитектурные чертежи

Дом у ручья, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
Максим Любецкий

Дом у ручья

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

По отметкам указанным на разрезах и фасадах видно, что высота потолка дома – 3 метра, а вся конструкция нависает над уровнем земли на высоте 3.5 метра. 

План

Дом у ручья, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
Максим Любецкий

Дом у ручья

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Дом имеет простую линейную планировку: из коридора, пройдя мимо гардеробной и ванной комнаты, вы попадаете в обширную совмещенную гостиную-столовую, за ней следует спальня, открывающаяся балконом на ручей.

До и После: Как прачечная на чердаке превратилась в квартиру
Хотели бы провести выходные в этом доме?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо