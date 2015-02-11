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Заха Хадид строит новый аэропорт в Пекине

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Beijing Daxing International Airport, Zaha Hadid Architects Zaha Hadid Architects Конференц-центры в азиатском стиле
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Сегодня мы покажем вам первые изображения самого большого аэропорта в мире, который окончательно укрепит статус Пекина как одного из важнейших  экономических и культурных центров мира. Работы по возведению нового воздушного вокзала начнутся уже в этом году. Завершить их планируется к концу 2018 года. Международный аэропорт будет находиться приблизительно в 45 км от Пекина, в пригороде столицы под названием Дасин.

Новое здание сможет обслуживать в год порядка 45 млн пассажиров. Согласно проекту, при увеличении количества пассажиров, вместимость аэровокзала будет так же расти.   

В окрестностях Пекина работают несколько аэропортов, которым все сложнее справляться с нагрузкой. В связи с высокими темпами роста китайской экономики,  численность представителей среднего класса среди местного населения существенно увеличилась. Интерес международного сообщества к стране также неуклонно растет. Чтобы продолжить расширять связи в глобальном мире, местное правительство приняло решение о строительстве нового, ультрасовременного аэровокзала.  В международном конкурсе на право строительство аэропорта победили архитектурное бюро Захи Хадид – Zaha Hadid Architects и французское бюро ADP Ingenierie, специалисты которого обслуживали терминалы парижских аэропортов – имени Шарля де Голля и Орли.

Площадь

Beijing Daxing International Airport, Zaha Hadid Architects Zaha Hadid Architects Конференц-центры в азиатском стиле Аэропорты и морские порты
Zaha Hadid Architects

Beijing Daxing International Airport

Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects

Сверху форма будущего аэропорта напоминает огромную морскую звезду. Площадь всего комплекса составит около 700 000 кв м, а это приблизительно 70 футбольным полей. Аэропорт не только свяжет Пекин с  крупнейшими экономическими и культурными  центрами мира, он будет также обслуживать внутренние рейсы

Транспортные джунгли

Beijing Daxing International Airport, Zaha Hadid Architects Zaha Hadid Architects Конференц-центры в азиатском стиле Аэропорты и морские порты
Zaha Hadid Architects

Beijing Daxing International Airport

Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects

Международный терминал будет неразрывно связан с высокоскоростной железной дорогой, по которой до города можно будет добраться за полчаса. Вокруг аэропорта появятся новые автомобильные дороги, по которым тысячи транспортных средств устремятся к зданию терминала. Проект воздушного вокзала станет еще одним катализатором роста экономики Поднебесной.

Набросок

Beijing Daxing International Airport, Zaha Hadid Architects Zaha Hadid Architects Конференц-центры в азиатском стиле Аэропорты и морские порты
Zaha Hadid Architects

Beijing Daxing International Airport

Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects

В проекте интерьера аэропорта легко угадывается знакомый архитектурный почерк Захи Хадад – максимум свободного пространства и минимум острых углов, скошенные стены и плавные, волнообразные линии. Архитектор создает свои проекты для тех, кто ценит свободу передвижения, практичность и инновации. 

Заха Хадид является одним из самых влиятельных и прославленных архитекторов современности. Она родилась в Ираке, изучала архитектуру в Лондоне, где и начала свою головокружительную карьеру. В 2004 году Заха стала первой женщиной, удостоившейся престижной Притцкеровской премии – награды, присуждаемой за особые достижения в области архитектуры. Отличительной чертой ее проектов последнего десятилетия стали экстравагантные и плавные формы, в которых угадывается тема космоса – куполообразные структуры, закругленные переходы и отсутствие острых углов.

Романтизм в интерьере - дыхание моря и запах полевых цветов

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