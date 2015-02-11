Заха Хадид строит новый аэропорт в Пекине

Сегодня мы покажем вам первые изображения самого большого аэропорта в мире, который окончательно укрепит статус Пекина как одного из важнейших экономических и культурных центров мира. Работы по возведению нового воздушного вокзала начнутся уже в этом году. Завершить их планируется к концу 2018 года. Международный аэропорт будет находиться приблизительно в 45 км от Пекина, в пригороде столицы под названием Дасин.

Новое здание сможет обслуживать в год порядка 45 млн пассажиров. Согласно проекту, при увеличении количества пассажиров, вместимость аэровокзала будет так же расти.

В окрестностях Пекина работают несколько аэропортов, которым все сложнее справляться с нагрузкой. В связи с высокими темпами роста китайской экономики, численность представителей среднего класса среди местного населения существенно увеличилась. Интерес международного сообщества к стране также неуклонно растет. Чтобы продолжить расширять связи в глобальном мире, местное правительство приняло решение о строительстве нового, ультрасовременного аэровокзала. В международном конкурсе на право строительство аэропорта победили архитектурное бюро Захи Хадид – Zaha Hadid Architects и французское бюро ADP Ingenierie, специалисты которого обслуживали терминалы парижских аэропортов – имени Шарля де Голля и Орли.