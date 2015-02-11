Заха Хадид строит новый аэропорт в Пекине

Сегодня мы покажем вам первые изображения самого большого аэропорта в мире, который окончательно укрепит статус Пекина как одного из важнейших экономических и культурных центров мира. Работы по возведению нового воздушного вокзала начнутся уже в этом году. Завершить их планируется к концу 2018 года. Международный аэропорт будет находиться приблизительно в 45 км от Пекина, в пригороде столицы под названием Дасин.
Новое здание сможет обслуживать в год порядка 45 млн пассажиров. Согласно проекту, при увеличении количества пассажиров, вместимость аэровокзала будет так же расти.
В окрестностях Пекина работают несколько аэропортов, которым все сложнее справляться с нагрузкой. В связи с высокими темпами роста китайской экономики, численность представителей среднего класса среди местного населения существенно увеличилась. Интерес международного сообщества к стране также неуклонно растет. Чтобы продолжить расширять связи в глобальном мире, местное правительство приняло решение о строительстве нового, ультрасовременного аэровокзала. В международном конкурсе на право строительство аэропорта победили архитектурное бюро Захи Хадид – Zaha Hadid Architects и французское бюро ADP Ingenierie, специалисты которого обслуживали терминалы парижских аэропортов – имени Шарля де Голля и Орли.
Сверху форма будущего аэропорта напоминает огромную морскую звезду. Площадь всего комплекса составит около 700 000 кв м, а это приблизительно 70 футбольным полей. Аэропорт не только свяжет Пекин с крупнейшими экономическими и культурными центрами мира, он будет также обслуживать внутренние рейсы
Международный терминал будет неразрывно связан с высокоскоростной железной дорогой, по которой до города можно будет добраться за полчаса. Вокруг аэропорта появятся новые автомобильные дороги, по которым тысячи транспортных средств устремятся к зданию терминала. Проект воздушного вокзала станет еще одним катализатором роста экономики Поднебесной.
В проекте интерьера аэропорта легко угадывается знакомый архитектурный почерк Захи Хадад – максимум свободного пространства и минимум острых углов, скошенные стены и плавные, волнообразные линии. Архитектор создает свои проекты для тех, кто ценит свободу передвижения, практичность и инновации.
Заха Хадид является одним из самых влиятельных и прославленных архитекторов современности. Она родилась в Ираке, изучала архитектуру в Лондоне, где и начала свою головокружительную карьеру. В 2004 году Заха стала первой женщиной, удостоившейся престижной Притцкеровской премии – награды, присуждаемой за особые достижения в области архитектуры. Отличительной чертой ее проектов последнего десятилетия стали экстравагантные и плавные формы, в которых угадывается тема космоса – куполообразные структуры, закругленные переходы и отсутствие острых углов.