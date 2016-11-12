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Обитель неженатого мужчины

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homify Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
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Обитель неженатого мужчины. И это вовсе не значит, что в такой квартире должны напрочь отсутствовать утонченность и элегантность. Хватит! Время апартаментов с привкусом только что закончившейся вечеринки осталось в прошлом, как и множество стереотипов, связанных с холостяцкой жизнью. Наша новая книга идей демонстрирует стильный проект, созданный для настоящего мужчины с характером.

Функциональность в действии

homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Коричневый
homify

homify
homify
homify

Квартира неженатого мужчины расположена в концептуальной новостройке. По цветовому и стилевому решению интерьера у заказчика были конкретные пожелания: главными предпочтениями стало гармоничное сочетание различных фактур и цветов, чтобы интерьер получился интересным, современным и удобным.

Элегантная кухня

homify Кухни в эклектичном стиле Коричневый
homify

homify
homify
homify

Кухонный гарнитур обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей. Верхние шкафы светлее нижних, что помогает сделать помещение легким и воздушным. Различные напольные покрытия и независимые группы освещения удачно отделяют рабочее пространство от обеденной зоны. Сами светильники  своей формой удачно подчеркивают геометрию пространства. 

Идиллия для киномана

homify Гостиные в эклектичном стиле Белый
homify

homify
homify
homify

Крутые парни любят кино, поэтому проживание в холостяцкой квартире, несомненно, означает ночные показы новейших блокбастеров. Эта комната выглядит как идеальное место для отдыха и удобного просмотра любимых боевиков о Джеймсе Бонде. 

За разговором

homify Гостиные в эклектичном стиле Белый
homify

homify
homify
homify

Ни одна гостиная не обходится без удобного дивана. В нашем случае мебель имеет Г-образную форму, что весьма удобно для общения с друзьями, решившими навестить хозяина перед просмотром футбольного матча. Прозрачный журнальный столик является прекрасным примером того, как порой незначительные детали вносят существенную порцию хорошего стиля. Белый в интерьере — в тренде времени, поэтому светлые стены, ковер и шторы служат естественным контрастом темной мебели. 

Футуристические акценты

homify Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
homify

homify
homify
homify

Развернувшись на 180 градусов, мы видим кухню и каминную зону в гармоничном открытом пространстве. Они плавно и элегантно слились воедино, позволяя хозяину наслаждаться их функциональностью и удобством интерьера. Симметрично расположенные светильники визуально обозначили границы каминной зоны. 

На смену объемной и громоздкой мебели приходят лаконичные полки и шкафы. Кухня получилась в минималистическом стиле, которому полностью соответствует выбранная монохромная цветовая схема.

Частная территория

homify Спальня в эклектичном стиле Бирюзовый
homify

homify
homify
homify

В холостяцкой спальне мечты яркие и смелые цвета работают не менее интересно, чем монохромные палитры. Выбранная схема создает нарядную утонченную и одновременно мужественную атмосферу. В то же время светодиоды создают мягкое локальное освещение и визуально увеличивают высоту потолка.

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