Обитель неженатого мужчины

Развернувшись на 180 градусов, мы видим кухню и каминную зону в гармоничном открытом пространстве. Они плавно и элегантно слились воедино, позволяя хозяину наслаждаться их функциональностью и удобством интерьера. Симметрично расположенные светильники визуально обозначили границы каминной зоны.

На смену объемной и громоздкой мебели приходят лаконичные полки и шкафы. Кухня получилась в минималистическом стиле, которому полностью соответствует выбранная монохромная цветовая схема.