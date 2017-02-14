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Дизайн кухни в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дизайн-проект квартиры в ЖК Union Park, Дизайн Мира Дизайн Мира Кухня в стиле лофт
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В этой подборке дизайн-идей для интерьера современной кухни мы представим вам планировки, решения, цветовые гаммы и материалы, популярные в этом сезоне! Заметьте, все эти кухни оформлены в трендовом скандинавском стиле.

В основе такого дизайна лежит лаконичность, фасады обычно нейтральных оттенков, не имеют ручек, часто глянцевые, верхние шкафчики – в формате прямо до потолка. В скандинавском стиле, кроме всего прочего, распространены кухни открытого плана в составе гостиных, с барной стойкой или без нее.

Итак, какие же идеи у нас есть для дизайна кухни в скандинавском стиле?

​Сочный акцент

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Удивительный сливовый оттенок фасадов вкупе с подсветкой делает атмосферу кухни по-настоящему сказочной. В моде несколько подобных оттенков, такие как чирок, пепельный серый, различные сливовые и виноградные варианты. В тренде фасады с имитацией ценных пород дерева и камня в скандинавском стиле и бледной цветовой гамме. Таким образом, часть фасада становится акцентной.

​П-форма

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такая удобная форма идеально подойдет для любой кухни, и открытого, и закрытого плана. Учтите, что ширина столешницы напротив высоких модулей может быть всего 30-40 сантиметров.

​Глянец + дерево

Kitchen The White House Interiors Кухня в стиле модерн
The White House Interiors

Kitchen

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Данный вариант комбинации дизайна фасадов идеален для современного интерьера! Используйте пепельную, любую серую, бледно-бежевую, белую цветовую гамму!

​Матовые фасады + дерево

REALIZACJA - ZIELONA KLECINA, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Кухня в стиле модерн
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Еще один вариант комбинации выглядит не менее модно и подойдет для немного более просторного интерьера, так как в маленьком без глянца не обойтись.

​Дерево + орнамент, мозаика

Кухня homify Кухня в стиле модерн Бежевый
homify

Кухня

homify
homify
homify

Данный вариант безумно популярен в скандинавском варианте дизайна кухонь. Мозаика в нем обычно имеет черно-белый или серо-белый формат, а вот фасады кухни могут быть с имитацией ценных пород + глянец, обычная рельефная древесина + крашеная древесина (как на фото).

​Исключительная белизна

Дизайн кухни 6 кв метров Студия интерьера Дениса Серова Кухня в стиле модерн
Студия интерьера Дениса Серова

Дизайн кухни 6 кв метров

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

Не менее популярный вариант – глянцевая белая кухня с неоновой подсветкой, белой столешницей и даже бытовой техникой в тон!

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​Серый пепельный рай

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот прекрасный вариант идеально подходит для современной и при этом очень маленькой кухни. Часто используются серые оттенки с легким, едва заметным уходом в голубую гамму, а вот столешница – с уклоном в черный. К такой кухне идеально подходит стальная бытовая техника.

​Для самых маленьких пространств

PARIS 17 30m², blackStones blackStones Кухня в стиле модерн
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Сочетание зоны раковины с барной стойкой – необходимость на этой кухне.

​Г-планировка с симметрией

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

При такой планировке обе стороны гарнитура имеют примерно одинаковую длину, что выглядит очень красиво. Как видите, в этой квартире зона прихожей и коридора (слева), кухни (справа без окна) и гостиной (на переднем плане) были объединены и теперь представляют собой комнату в 35 кв. метров!

​Кухня с панорамным окном

Kitchen The White House Interiors КухняХранение
The White House Interiors

Kitchen

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Скандинавская кухня с панорамным окном – верх стиля и лаконичности!

​Деревянные реечные экраны

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Такие экраны могут быть декоративными со стороны гостиной или же быть установлены между кухней и зоной столовой в той же комнате. Данный тренд уместен и в скандинавском стиле.

​Кофейные оттенки

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эффектные кофейные оттенки (латте, мокко, мокачино и другие) идеальны для дизайна гарнитура и самой комнаты в скандинавском стиле. Обычно к ним одинаково хорошо подходит техника любого цвета (стальная, белая и черная).

​Открытые полки

TRIESTE , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Во многих кухнях в скандинавском стиле присутствуют асимметричные открытые полки.

​Двухмодульные верхние шкафчики

Квартира-студия для молодой пары, Solo Design Studio Solo Design Studio Кухня в скандинавском стиле Эффект древесины
Solo Design Studio

Квартира-студия для молодой пары

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

Так выглядит очень стильная 8-метровая кухня в скандинавском стиле с 2-модульными ящиками.

​Модуль с барной стойкой со внутренней стороны

WELLTON PARK 2013, Горбунова Ольга Горбунова Ольга Кухня в скандинавском стиле
Горбунова Ольга

WELLTON PARK 2013

Горбунова Ольга
Горбунова Ольга
Горбунова Ольга

Мы привыкли видеть барную стойку со стороны гостиной или столовой, но она может быть расположена и наоборот!

​Скандинавская кухня с любовью к классике

Кухня tatarintsevadesign Кухня в стиле модерн Kitchen
tatarintsevadesign

Кухня

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Сочетая скандинавский гарнитур и столовую в стиле неоклассика или ар-деко, вы выигрываете в любом случае! Главное – единая цветовая гамма.

​Мраморная столешница

Квартира-студия в современном стиле. Бюджетный вариант!, "PRimeART" 'PRimeART' Кухня в стиле минимализм ДСП Белый кухня
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Квартира-студия в современном стиле. Бюджетный вариант!

"PRimeART"
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"PRimeART"

Мраморная столешница поможет сделать воздушную скандинавскую кухню более осязаемой.

​Модуль для сервировки и резки

Проект квартиры для молодоженов, "PRimeART" 'PRimeART' Кухня в стиле минимализм
<q class='-first'>PRimeART</q>

Проект квартиры для молодоженов

"PRimeART"
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"PRimeART"

Выступающий модуль справа похож на миниатюрную барную стойку и выигрывает лишнее пространство для сервировки и резки у столь маленькой комнаты!

​Черный матовый цвет

Среда обитания, rudakova.ru rudakova.ru Гостиные в эклектичном стиле мягкая зона,зона отдыха,белый ковер
rudakova.ru

Среда обитания

rudakova.ru
rudakova.ru
rudakova.ru

Очень популярный в виде фасадов, грифельных досок, кухонного фартука, столешницы и стен, данный оттенок имеет право на жизнь и в скандинавском стиле!

​Имитация ценных пород дерева и камня

Дизайн-проект квартиры в ЖК Union Park, Дизайн Мира Дизайн Мира Кухня в стиле лофт
Дизайн Мира

Дизайн-проект квартиры в ЖК Union Park

Дизайн Мира
Дизайн Мира
Дизайн Мира

Данный тренд очень важен в дизайне современной скандинавской кухни. Мрамор, палисандр и зебрано, черное дерево, венге и многие другие природные орнаменты делают кухню характерной и оригинальной.

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