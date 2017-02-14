Дизайн кухни в скандинавском стиле

В этой подборке дизайн-идей для интерьера современной кухни мы представим вам планировки, решения, цветовые гаммы и материалы, популярные в этом сезоне! Заметьте, все эти кухни оформлены в трендовом скандинавском стиле.

В основе такого дизайна лежит лаконичность, фасады обычно нейтральных оттенков, не имеют ручек, часто глянцевые, верхние шкафчики – в формате прямо до потолка. В скандинавском стиле, кроме всего прочего, распространены кухни открытого плана в составе гостиных, с барной стойкой или без нее.

Итак, какие же идеи у нас есть для дизайна кухни в скандинавском стиле?