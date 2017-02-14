Дизайн кухни в скандинавском стиле

В этой подборке дизайн-идей для интерьера современной кухни мы представим вам планировки, решения, цветовые гаммы и материалы, популярные в этом сезоне! Заметьте, все эти кухни оформлены в трендовом скандинавском стиле.
В основе такого дизайна лежит лаконичность, фасады обычно нейтральных оттенков, не имеют ручек, часто глянцевые, верхние шкафчики – в формате прямо до потолка. В скандинавском стиле, кроме всего прочего, распространены кухни открытого плана в составе гостиных, с барной стойкой или без нее.
Итак, какие же идеи у нас есть для дизайна кухни в скандинавском стиле?
Удивительный сливовый оттенок фасадов вкупе с подсветкой делает атмосферу кухни по-настоящему сказочной. В моде несколько подобных оттенков, такие как чирок, пепельный серый, различные сливовые и виноградные варианты. В тренде фасады с имитацией ценных пород дерева и камня в скандинавском стиле и бледной цветовой гамме. Таким образом, часть фасада становится акцентной.
Такая удобная форма идеально подойдет для любой кухни, и открытого, и закрытого плана. Учтите, что ширина столешницы напротив высоких модулей может быть всего 30-40 сантиметров.
Данный вариант комбинации дизайна фасадов идеален для современного интерьера! Используйте пепельную, любую серую, бледно-бежевую, белую цветовую гамму!
Еще один вариант комбинации выглядит не менее модно и подойдет для немного более просторного интерьера, так как в маленьком без глянца не обойтись.
Данный вариант безумно популярен в скандинавском варианте дизайна кухонь. Мозаика в нем обычно имеет черно-белый или серо-белый формат, а вот фасады кухни могут быть с имитацией ценных пород + глянец, обычная рельефная древесина + крашеная древесина (как на фото).
Не менее популярный вариант – глянцевая белая кухня с неоновой подсветкой, белой столешницей и даже бытовой техникой в тон!
Этот прекрасный вариант идеально подходит для современной и при этом очень маленькой кухни. Часто используются серые оттенки с легким, едва заметным уходом в голубую гамму, а вот столешница – с уклоном в черный. К такой кухне идеально подходит стальная бытовая техника.
Сочетание зоны раковины с барной стойкой – необходимость на этой кухне.
При такой планировке обе стороны гарнитура имеют примерно одинаковую длину, что выглядит очень красиво. Как видите, в этой квартире зона прихожей и коридора (слева), кухни (справа без окна) и гостиной (на переднем плане) были объединены и теперь представляют собой комнату в 35 кв. метров!
Скандинавская кухня с панорамным окном – верх стиля и лаконичности!
Такие экраны могут быть декоративными со стороны гостиной или же быть установлены между кухней и зоной столовой в той же комнате. Данный тренд уместен и в скандинавском стиле.
Эффектные кофейные оттенки (латте, мокко, мокачино и другие) идеальны для дизайна гарнитура и самой комнаты в скандинавском стиле. Обычно к ним одинаково хорошо подходит техника любого цвета (стальная, белая и черная).
Во многих кухнях в скандинавском стиле присутствуют асимметричные открытые полки.
Так выглядит очень стильная 8-метровая кухня в скандинавском стиле с 2-модульными ящиками.
Мы привыкли видеть барную стойку со стороны гостиной или столовой, но она может быть расположена и наоборот!
Сочетая скандинавский гарнитур и столовую в стиле неоклассика или ар-деко, вы выигрываете в любом случае! Главное – единая цветовая гамма.
Мраморная столешница поможет сделать воздушную скандинавскую кухню более осязаемой.
Выступающий модуль справа похож на миниатюрную барную стойку и выигрывает лишнее пространство для сервировки и резки у столь маленькой комнаты!
Очень популярный в виде фасадов, грифельных досок, кухонного фартука, столешницы и стен, данный оттенок имеет право на жизнь и в скандинавском стиле!
Данный тренд очень важен в дизайне современной скандинавской кухни. Мрамор, палисандр и зебрано, черное дерево, венге и многие другие природные орнаменты делают кухню характерной и оригинальной.
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