Фантастические идеи для изголовья кровати

В нашей новой подборке популярных идей мы собрали для вас интересные варианты и решения для дизайна изголовий. Как правило, интересное изголовье задает тон всему интерьеру спальни и позволяет добиться эксклюзивного образа в соответствии именно с вашими желаниями.
Интеграция изголовья с отделкой стен позволяет реализовать образ ультра-современного и технологичного интерьера. Встроенными в эту стену оказываются светильники, розетки и выключатели, блоки для зарядки гаджетов, гардеробы и даже библиотеки.
Такое модное изголовье сейчас популярно в Испании, Италии и соседних странах. Оно делается из двух подушек, которые прикрепляются к стене, а между собой соединяются липучками.
Мода на ар-деко, французский стиль и на венецианские зеркала сделала такие изголовья настоящим писком сезона!
Еще один элегантный вариант в современном стиле – изголовье, реализованное в нише с отделкой текстильными панелями из бархата или плюша.
Уникальное изголовье с позолотой – роскошь во плоти, которая готова перевернуть ваше отношение к эклектичным спальням.
Вариация удивительного изголовья «с ушами» может красиво дополнить интерьер как главной спальни, так и детской. Изголовье дешевле сделать на заказ и приставить к каркасу кровати, чем покупать всю кровать целиком.
Не менее прекрасным вариантом для дизайна спальни с помощью изголовья станет покупка кровати от именитого бренда. Fratelli Barri – это фабрика, которая имеет богатую историю создания первоклассной мебели в стилях ар деко, классика, неоклассика. Компания была основана как ремесленная мастерская в 70-х годах XX века в Италии. Данная кровать выполнена в стиле ар-деко. Декорирована капитоне, а задняя сторона изголовья обита светло-бежевым велюром.
Еще один уникальный вариант дизайна изголовья в спальне – отделка стены прямо до потолка, не считая обрамления текстильной части и потолочного карниза. Такой вариант не только визуально увеличивает размеры спальни, но и поднимает ее статус.
Такая кровать может стать настоящей звездой вашей домашней коллекции мебели. Стоимость от 40-80 тысяч рублей в разных регионах позволяет назвать ее роскошным и очень презентабельным вариантом.
Интересный вариант такого изголовья в этническом стиле (индийском, тайском, японском) может стать идеальным дополнением для интерьера в стиле минимализм.
Современные американские интерьеры часто используют комбинированные изголовья – из дерева, текстиля, пластика (полиуретана) и даже бамбука для создания нужного образа.
Деревянное резное изголовье может быть выкрашено в белый цвет, иметь позолоту или серебрение, а также быть выполненным… из полиуретана!
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