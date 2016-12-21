Фантастические идеи для изголовья кровати

Не менее прекрасным вариантом для дизайна спальни с помощью изголовья станет покупка кровати от именитого бренда. Fratelli Barri – это фабрика, которая имеет богатую историю создания первоклассной мебели в стилях ар деко, классика, неоклассика. Компания была основана как ремесленная мастерская в 70-х годах XX века в Италии. Данная кровать выполнена в стиле ар-деко. Декорирована капитоне, а задняя сторона изголовья обита светло-бежевым велюром.