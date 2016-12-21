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Фантастические идеи для изголовья кровати

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Спальня в классическом стиле
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В нашей новой подборке популярных идей мы собрали для вас интересные варианты и решения для дизайна изголовий. Как правило, интересное изголовье задает тон всему интерьеру спальни и позволяет добиться эксклюзивного образа в соответствии именно с вашими желаниями.

Интеграция с отделкой

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci Спальня в стиле модерн
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Интеграция изголовья с отделкой стен позволяет реализовать образ ультра-современного и технологичного интерьера. Встроенными в эту стену оказываются светильники, розетки и выключатели, блоки для зарядки гаджетов, гардеробы и даже библиотеки.

Изголовье-подушка

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Спальня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Такое модное изголовье сейчас популярно в Испании, Италии и соседних странах. Оно делается из двух подушек, которые прикрепляются к стене, а между собой  соединяются липучками.

Высокое текстильное изголовье с зеркальной отделкой

Recámaras, Conexo. Conexo. Спальня в стиле модерн Твердая древесина Фиолетовый / Лиловый
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

Мода на ар-деко, французский стиль и на венецианские зеркала сделала такие изголовья настоящим писком сезона!

Манхэттенский стиль

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Спальня в стиле модерн МДФ Бежевый
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Еще один элегантный вариант в современном стиле – изголовье, реализованное в нише с отделкой текстильными панелями из бархата или плюша.

Изголовье с позолотой

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Спальня в классическом стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Уникальное изголовье с позолотой – роскошь во плоти, которая готова перевернуть ваше отношение к эклектичным спальням.

Пышное изголовье «с ушами»

deep buttoned headboard Style Within Спальня в классическом стиле Синий velvet headboard,teal blue fabrics,yellow bombe bedside,touch table lamp,pink cushions,neutral bedlinen,grey bedroom,fabric headboard
Style Within

deep buttoned headboard

Style Within
Style Within
Style Within

Вариация удивительного изголовья «с ушами» может красиво дополнить интерьер как главной спальни, так и детской. Изголовье дешевле сделать на заказ и приставить к каркасу кровати, чем покупать всю кровать целиком.

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Элитная кровать

Спальня Rimini Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
Fratelli Barri

Спальня Rimini

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

Не менее прекрасным вариантом для дизайна спальни с помощью изголовья станет покупка кровати от именитого бренда. Fratelli Barri – это фабрика, которая имеет богатую историю создания первоклассной мебели в стилях ар деко, классика, неоклассика. Компания была основана как ремесленная мастерская в 70-х годах XX века в Италии.  Данная кровать выполнена в стиле ар-деко. Декорирована капитоне, а задняя сторона изголовья обита светло-бежевым велюром.

Выше неба

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography Спальня в стиле модерн
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

Еще один уникальный вариант дизайна изголовья в спальне – отделка стены прямо до потолка, не считая обрамления текстильной части и потолочного карниза. Такой вариант не только визуально увеличивает размеры спальни, но и поднимает ее статус.

Кровать с текстильным обрамлением

Recámaras, Conexo. Conexo. Спальня в стиле модерн Твердая древесина Черный
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

Такая кровать может стать настоящей звездой вашей домашней коллекции мебели. Стоимость от 40-80 тысяч рублей в разных регионах позволяет назвать ее роскошным и очень презентабельным вариантом.

Деревянное изголовье (этническое)

Cabecero colonial, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER Спальная комната Кровати и изголовья
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

Интересный вариант такого изголовья в этническом стиле (индийском, тайском, японском) может стать идеальным дополнением для интерьера в стиле минимализм.

Комбинированное изголовье

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Спальня в стиле модерн
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Современные американские интерьеры часто используют комбинированные изголовья – из дерева, текстиля, пластика (полиуретана) и даже бамбука для создания нужного образа.

Резное изголовье

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Спальня в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Деревянное резное изголовье может быть выкрашено в белый цвет, иметь позолоту или серебрение, а также быть выполненным… из полиуретана!

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