20 разных материалов для отделки стен в доме

В этой Книге Идей мы постарались дать обзор материалов для отделки стен в вашем доме Среди 20 материалов для отделки интерьера вы найдете и самые популярные, и редкие, и дешевые, и дорогие. Давайте вместе посмотрим, как они выглядят и чем хороши.
Удивительный вариант превращения камня в удобные практичные рельефные панели, выдержанные в одном стиле – интересное решение для парадного холла и коридора. Каменные панели гораздо дешевле натурального камня в отделке.
Очень эффектная и красивая, такая штукатурка стоит от 250 рублей за кв. метр, правда, нужно иметь опыт для того, чтобы нанести ее правильно. Стоимость работ примерно равна стоимости материала.
Специально сформированные блоки из камня могут стать интересным дополнением интерьера в современном стиле, с легким оттенком стилей рустик или кантри. Натуральный камень является одним из самых дорогих вариантов отделки стен.
Меламиновые стеновые панели могут быть идеальным решением для современного интерьера. Мебель и ламинат часто покрываются именно меламином, а вот стеновые панели с таким покрытием сейчас очень популярны в Италии.
Декоративный камень может принимать любую форму, составлять узоры на стене, быть особенно эстетичным. Мы советуем его для всех жилых пространств, в отличие от натурального он лучше реагирует на перепады температуры и влажности воздуха. Декоративный камень простого формата начинается от 650 рублей за кв. метр, средняя цена – около 1600 рублей за кв. метр.
Интересные керамические плиты могут быть решены в любом стиле – в том числе, в стиле параметрика, вариант которого показан на фотографии выше. Стоимость различных дизайнерских идей начинается примерно от 600 рублей за кв. метр и доходит до 5 тыс. рублей за кв. метр.
Многослойный лист из древесной стружки, которые склеен различными типами смол, тоже может стать частью вашего интерьера. Обычно он используется лишь в интерьерах в стиле эко-минимализма. Лист 1x2.5 метра стоит от 400 до 1000 рублей.
Данный тип отделки относится к разряду штукатурки, толщина которой достигает всего лишь 1,5 мм. Это необычный, весьма непростой материал позволяет добавить интерьеру атмосферу в стиле лофт, индастриал или создать тематику космического корабля. Отделка стоит в районе 300-600 рублей за кв. метр.
Такой вариант для отделки стен тоже существует. Для экологичности бетон покрывается специальным лаком, который делает его абсолютно безопасным даже при длительном проживании. Стоимость – около 800 рублей за кг лака.
Уникальные декоративные панели могут содержать частицы зеркал, стекла, металлов, сопровождаться интегрированной подсветкой. Изготавливаются они из различных материалов, популярен гипс, полиуретан и другие. Стоимость – от 1500 рублей за кв. метр.
Кроме штукатурки «под кирпич» есть еще и настоящий декоративный кирпич (искусственный). Он создает больший рельеф и смотрится более натурально, чем штукатурка, но и стоит дороже.
Красивая мозаика в формате плиток для ванной может стать идеальным решением для хамама, туалета, кухонного фартука. Мозаика выполнена из стекла, а не из глины, в отличие от керамической плитки. После формировки плиточек мозаику покрывают глазурью и обжигают, поэтому она так красиво переливается и блестит. Средняя стоимость – около 1000 рублей за кв. метр.
Различные гипсовые панели, скульптуры, элементы декора, молдинги и другие детали отделки стен стоят по-разному, но все же являются самыми доступными элементами для создания классического интерьера. Здесь есть пилястры, панно, кронштейны, картуши, карнизы, кессоны, колонны, розетки и балясины, обрамления для арок и различные мелкие детали.
Самый популярный декоративный искусственный камень «под сланец» стоит от 850 рублей за кв. метр и отлично выглядит в любой гостиной!
Авеню
Благородный мрамор является очень дорогостоящим материалом для отделки квартиры или дома в РФ. Тем не менее, есть еще и керамогранит под мрамор, который стоит гораздо дешевле, но имеет глянцевое покрытие и смотрится очень современно.
Triumph
В американском стиле кантри декоративные панели из натурального дерева обычно красятся в белый или бледный оттенок и становятся частью комбинированной композиции, которая включает колонны, встроенные светильники на подвесном потолке, декоративное украшение камина и подоконников.
Интересный вариант керамической плитки под камень в формате 3D очень актуален для отделки ванной комнаты.
Стили ар-деко, классические стили, лофт, французский, иногда скандинавский, а также бразильяно, модерн и минимализм отлично относятся к зеркалам в формате отделки, а не отдельных предметов.
Еще один прекрасный вариант для отделки стен в гостиной – гипсокартон под покраску с нишами и подсветкой.
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