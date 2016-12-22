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20 разных материалов для отделки стен в доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
FELANITX RENOVATION, munarq munarq Столовая комната в рустикальном стиле
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В этой Книге Идей мы постарались дать обзор материалов для отделки стен в вашем доме Среди 20 материалов для отделки интерьера вы найдете и самые популярные, и редкие, и дешевые, и дорогие. Давайте вместе посмотрим, как они выглядят и чем хороши.

Каменные панели

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl Стены и пол в стиле модерн Камень Бежевый
Grassi Pietre srl

Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl

Удивительный вариант превращения камня в удобные практичные рельефные панели, выдержанные в одном стиле – интересное решение для парадного холла и коридора. Каменные панели гораздо дешевле натурального камня в отделке.

Декоративная штукатурка «под кирпич»

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Очень эффектная и красивая, такая штукатурка стоит от 250 рублей за кв. метр, правда, нужно иметь опыт для того, чтобы нанести ее правильно. Стоимость работ примерно равна стоимости материала.

Натуральный камень

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos Столовая комнатаСтолы
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

Специально сформированные блоки из камня могут стать интересным дополнением интерьера в современном стиле, с легким оттенком стилей рустик или кантри. Натуральный камень является одним из самых дорогих вариантов отделки стен.

Меламин

Villa T, arkham project arkham project Ванная комната в стиле модерн
arkham project

arkham project
arkham project
arkham project

Меламиновые стеновые панели могут быть идеальным решением для современного интерьера. Мебель и ламинат часто покрываются именно меламином, а вот стеновые панели с таким покрытием сейчас очень популярны в Италии.

Декоративный камень

FELANITX RENOVATION, munarq munarq Столовая комната в рустикальном стиле
munarq

munarq
munarq
munarq

Декоративный камень может принимать любую форму, составлять узоры на стене, быть особенно эстетичным. Мы советуем его для всех жилых пространств, в отличие от натурального он лучше реагирует на перепады температуры и влажности воздуха. Декоративный камень простого формата начинается от 650 рублей за кв. метр, средняя цена – около 1600 рублей за кв. метр.

Керамические плиты

PANELADOS CCH, Cordoba CreativeHeritage Cordoba CreativeHeritage Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Cordoba CreativeHeritage

Cordoba CreativeHeritage
Cordoba CreativeHeritage
Cordoba CreativeHeritage

Интересные керамические плиты могут быть решены в любом стиле – в том числе, в стиле параметрика, вариант которого показан на фотографии выше. Стоимость различных дизайнерских идей начинается примерно от 600 рублей за кв. метр и доходит до 5 тыс. рублей за кв. метр.

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ОСП – ориентированно-стружечная плита

148 m2 de uma remodelação no centro do Porto, URBAstudios URBAstudios Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
URBAstudios

URBAstudios
URBAstudios
URBAstudios

Многослойный лист из древесной стружки, которые склеен различными типами смол, тоже может стать частью вашего интерьера. Обычно он используется лишь в интерьерах в стиле эко-минимализма. Лист 1x2.5 метра стоит от 400 до 1000 рублей.

Микроцемент (микробетон)

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Данный тип отделки относится к разряду штукатурки, толщина которой достигает всего лишь 1,5 мм. Это необычный, весьма непростой материал позволяет добавить интерьеру атмосферу в стиле лофт, индастриал или создать тематику космического корабля. Отделка стоит в районе 300-600 рублей за кв. метр.

Бетон без штукатурки

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office Окна и двери в стиле минимализм
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

Такой вариант для отделки стен тоже существует. Для экологичности бетон покрывается специальным лаком, который делает его абсолютно безопасным даже при длительном проживании. Стоимость – около 800 рублей за кг лака.

Декоративные стеновые 3D-панели

Пентхаус в Садовых Кварталах, Kerimov Architects Kerimov Architects Спальня в стиле минимализм
Kerimov Architects

Пентхаус в Садовых Кварталах

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Уникальные декоративные панели могут содержать частицы зеркал, стекла, металлов, сопровождаться интегрированной подсветкой. Изготавливаются они из различных материалов, популярен гипс, полиуретан и другие. Стоимость – от 1500  рублей за кв. метр.

Декоративный кирпич

Диванная зона с камином и выходом на террасу Дизайн студия Алёны Чекалиной Гостиная в стиле лофт
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Диванная зона с камином и выходом на террасу

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Кроме штукатурки «под кирпич» есть еще и настоящий декоративный кирпич (искусственный). Он создает больший рельеф и смотрится более натурально, чем штукатурка, но и стоит дороже.

Мозаика

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Красивая мозаика в формате плиток для ванной может стать идеальным решением для хамама, туалета, кухонного фартука. Мозаика выполнена из стекла, а не из глины, в отличие от керамической плитки. После формировки плиточек мозаику покрывают глазурью и обжигают, поэтому она так красиво переливается и блестит. Средняя стоимость – около 1000 рублей за кв. метр.

Гипсовый декор, лепнина

Объект на ул. Бабушкина, Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в классическом стиле
Галина Глебова

Объект на ул. Бабушкина

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Различные гипсовые панели, скульптуры, элементы декора, молдинги и другие детали отделки стен стоят по-разному, но все же являются самыми доступными элементами для создания классического интерьера. Здесь есть пилястры, панно, кронштейны, картуши, карнизы, кессоны, колонны, розетки и балясины, обрамления для арок и различные мелкие детали.

Декоративный камень «под сланец»

Квартира в стиле фьюжн , реализованный, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в стиле минимализм Бежевый
Alexander Krivov

Квартира в стиле фьюжн , реализованный

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Самый популярный декоративный искусственный камень «под сланец» стоит от 850 рублей за кв. метр и отлично выглядит в любой гостиной!

Мрамор

Малогабаритная квартира. ЖК "Авеню", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Гостиные в эклектичном стиле Малогабаритная квартира. Гостиная. Столовая
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Малогабаритная квартира. ЖК Авеню

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Благородный мрамор является очень дорогостоящим материалом для отделки квартиры или дома в РФ. Тем не менее, есть еще и керамогранит под мрамор, который стоит гораздо дешевле, но имеет глянцевое покрытие и смотрится очень современно.

Дерево

Гостиная "Triumph" Студия дизайна Дарьи Одарюк Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Гостиная Triumph

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

В американском стиле кантри декоративные панели из натурального дерева обычно красятся в белый или бледный оттенок и становятся частью комбинированной композиции, которая включает колонны, встроенные светильники на подвесном потолке, декоративное украшение камина и подоконников.

Декоративная плитка под камень

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Интересный вариант керамической плитки под камень в формате 3D очень актуален для отделки ванной комнаты.

Зеркала

Концепция серого, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Дизайнер Светлана Юркова

Концепция серого

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

Стили ар-деко, классические стили, лофт, французский, иногда скандинавский, а также бразильяно, модерн и минимализм отлично относятся к зеркалам в формате отделки, а не отдельных предметов.

Гипсокартон под покраску

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Еще один прекрасный вариант для отделки стен в гостиной – гипсокартон под покраску с нишами и подсветкой.

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