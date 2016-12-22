20 разных материалов для отделки стен в доме

Декоративный камень может принимать любую форму, составлять узоры на стене, быть особенно эстетичным. Мы советуем его для всех жилых пространств, в отличие от натурального он лучше реагирует на перепады температуры и влажности воздуха. Декоративный камень простого формата начинается от 650 рублей за кв. метр, средняя цена – около 1600 рублей за кв. метр.