20 идей чем украсить стены в спальне

Одним из самых модных и трендовых вариантов для спальни станет зеркальная отделка. Посмотрите, как в этом мастер-сьюте, который создан на основе самой обычной спальни, ванной комнаты и лоджии, воцарилась атмосфера шика и гламура! А перегородка была использована еще и для интеграции камина и телевизора.