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20 идей чем украсить стены в спальне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Спальня в скандинавском стиле
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Стильные и современные материалы и идеи для отделки стен в спальне ждут вас в нашей новой Книге Идей! Давайте вместе найдем интересные варианты и для главной спальни, и для детской! Ниже представленные идеи отлично подойдут для большинства планировок и размеров спален – стоит лишь слегка подключить воображение!

Акцентная стена с предметом искусства

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos Спальня в стиле модерн
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Проверенная комбинация для любителей элегантной или минималистичной атмосферы для спальни – акцентная стена интересного цвета с контрастным предметом искусства прямо над кроватью. Для светлых стен подойдут пастельные либо глубокие оттенки (серый, марсала, темно-синий), а для стен теплого оттенка – почти любые кофейные или серые.

Зеркальная отделка

Suite Master, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Спальная комната Аксессуары и декор
Movelvivo Interiores

Suite Master

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

Одним из самых модных и трендовых вариантов для спальни станет зеркальная отделка. Посмотрите, как в этом мастер-сьюте, который создан на основе самой обычной спальни, ванной комнаты и лоджии, воцарилась атмосфера шика и гламура! А перегородка была использована еще и для интеграции камина и телевизора.

Камин

Indie Style Interiors - all season living with style Indie Style Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – all season living with style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

Оформить стену спальни можно и с помощью биокамина, цены на них для маленького интерьера начинаются с 60 тысяч рублей (брендовые). Лаконично оформить зону дымохода помогут либо декоративные панели под камень, либо искусственный камень. Для стилей прованс и скандинавский подойдут красивые арочные фальш-камины из гипса или дерева.

Параметрическое изголовье

Fjord crystal chandeliers from Manooi Manooi Спальная комната Освещение Прозрачный
Manooi

Fjord crystal chandeliers from Manooi

Manooi
Manooi
Manooi

На фоне обычной штукатурки можно разместить блок из декоративной решетки, реечных или других декоративных панелей, который вечером при помощи подсветки станет настоящим предметом искусства!

Обои и гобелены

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один отличный вариант для дизайна современной спальни – обои! Но мы советуем выбирать обои лишь для дизайна одной из стен, например, главной, а остальные оставлять оштукатуренными под однотонную покраску.

Штукатурка под бетон

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño Спальня в стиле лофт Бетон Серый
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

Такой тип штукатурки очень бюджетен и позволят очень просто создать атмосферу в стиле лофта, эклектики или индастриала.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Декоративный камень

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Спальня в средиземноморском стиле
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

Никто не отменял и использование декоративного камня для отделки акцентной стены или той, что ведет к спальне по коридору. Особенно популярны варианты под травертин, сланец и песчаник.

Реечные панели

APARTAMENTO TERRAVILLE, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Спальня в стиле модерн
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

Очень стильные реечные панели сейчас пользуются спросом в таких стилях, как минимализм, голливудский, тропический и бразильяно. Они правильно дополняют лаконичный интерьер и вносят в него заметный акцент.

Дерево и керамический паркет

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Спальня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Среди различных вариантов отделки дерево и керамический паркет лучше всего подходят под стили прованс, кантри, американский кантри и скандинавский.

Неоклассика

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details Спальня в эклектичном стиле
Design Studio Details

Таунхаус в г.Краснодар

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Шикарную неоклассическую обстановку в спальне можно создать с помощью бордюров, молдингов, высоких плинтусов, гипсовых деталей. И не забудьте про качественный текстиль!

3D-обои

СПАЛЬНЯ homify Спальня в стиле модерн Коричневый СПАЛЬНЯ
homify

СПАЛЬНЯ

homify
homify
homify

Современные объемные обои с подсветкой продолжают эру евро-ремонта, который со временем перерос в нечто более технологичное.

Гипсокартонные ниши

Дизайн спальни в современном стиле в ЖК "Новый город" Студия интерьерного дизайна happy.design Спальня в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн спальни в современном стиле в ЖК Новый город

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Еще один прекрасный вариант дополнения в дизайне спальни – гипсокартонные ниши с подсветкой и сувенирами, книгами и любимыми подсвечниками!

Классический шик

Интерьер загородного дома в стиле Эклектика, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Спальня в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер загородного дома в стиле Эклектика

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Этот потрясающий вариант дизайна спальни вовсе не хочется раскладывать на составляющие элементы. Декор в столь утонченной и роскошной манере всегда стоит заказывать у профессионала.

Создание библиотеки

Янтарный дождь, D&A INTERIORS D&A INTERIORS Спальня в эклектичном стиле
D&amp;A INTERIORS

Янтарный дождь

D&A INTERIORS
D&amp;A INTERIORS
D&A INTERIORS

Стильная библиотека при спальне – популярный тренд в дизайне больших загородных домов, которые по площади позволяют устроить здесь еще и мягкий уголок с креслами или диваном.

Невидимые места хранения

Четырехкомнатная квартира для молодой семьи Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Спальня в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Четырехкомнатная квартира для молодой семьи

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Если использовать скандинавский минимализм и лаконичную мебель, на стене с изголовьем можно создать еще одну зону хранения, и достаточно габаритную.

Туалетный столик с зеркалом

Бетон и другие катастрофы, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Спальня в стиле минимализм
FEDOROVICH Interior

Бетон и другие катастрофы

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Отделка зеркалами в практичном варианте – для гардеробной или будуара, туалетного столика – тоже входит в нашу Книгу Идей. Шикарный вариант для дамской спальни!

Текстильные панели

Нежная спальня Елена Марченко (Киев) Спальня в эклектичном стиле
Елена Марченко (Киев)

Нежная спальня

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

Оформить стены в спальне можно и с помощью современных текстильных панелей, которые выходят за рамки обрамления самой кровати вверх и в стороны.

Декоративные панно

Завтрак у Тиффани, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова Детская комнатa в классическом стиле
Дизайнер Светлана Юркова

Завтрак у Тиффани

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

Эксклюзивные декоративные панно для стен может создать для вас дизайнер или художник. Особенно хорошо они будут смотреться в детской комнате!

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А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данную Книгу Идей?

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