20 идей чем украсить стены в спальне

Стильные и современные материалы и идеи для отделки стен в спальне ждут вас в нашей новой Книге Идей! Давайте вместе найдем интересные варианты и для главной спальни, и для детской! Ниже представленные идеи отлично подойдут для большинства планировок и размеров спален – стоит лишь слегка подключить воображение!
Проверенная комбинация для любителей элегантной или минималистичной атмосферы для спальни – акцентная стена интересного цвета с контрастным предметом искусства прямо над кроватью. Для светлых стен подойдут пастельные либо глубокие оттенки (серый, марсала, темно-синий), а для стен теплого оттенка – почти любые кофейные или серые.
Одним из самых модных и трендовых вариантов для спальни станет зеркальная отделка. Посмотрите, как в этом мастер-сьюте, который создан на основе самой обычной спальни, ванной комнаты и лоджии, воцарилась атмосфера шика и гламура! А перегородка была использована еще и для интеграции камина и телевизора.
Оформить стену спальни можно и с помощью биокамина, цены на них для маленького интерьера начинаются с 60 тысяч рублей (брендовые). Лаконично оформить зону дымохода помогут либо декоративные панели под камень, либо искусственный камень. Для стилей прованс и скандинавский подойдут красивые арочные фальш-камины из гипса или дерева.
На фоне обычной штукатурки можно разместить блок из декоративной решетки, реечных или других декоративных панелей, который вечером при помощи подсветки станет настоящим предметом искусства!
Еще один отличный вариант для дизайна современной спальни – обои! Но мы советуем выбирать обои лишь для дизайна одной из стен, например, главной, а остальные оставлять оштукатуренными под однотонную покраску.
Такой тип штукатурки очень бюджетен и позволят очень просто создать атмосферу в стиле лофта, эклектики или индастриала.
Никто не отменял и использование декоративного камня для отделки акцентной стены или той, что ведет к спальне по коридору. Особенно популярны варианты под травертин, сланец и песчаник.
Очень стильные реечные панели сейчас пользуются спросом в таких стилях, как минимализм, голливудский, тропический и бразильяно. Они правильно дополняют лаконичный интерьер и вносят в него заметный акцент.
Среди различных вариантов отделки дерево и керамический паркет лучше всего подходят под стили прованс, кантри, американский кантри и скандинавский.
Шикарную неоклассическую обстановку в спальне можно создать с помощью бордюров, молдингов, высоких плинтусов, гипсовых деталей. И не забудьте про качественный текстиль!
Современные объемные обои с подсветкой продолжают эру евро-ремонта, который со временем перерос в нечто более технологичное.
Новый город
Еще один прекрасный вариант дополнения в дизайне спальни – гипсокартонные ниши с подсветкой и сувенирами, книгами и любимыми подсвечниками!
Этот потрясающий вариант дизайна спальни вовсе не хочется раскладывать на составляющие элементы. Декор в столь утонченной и роскошной манере всегда стоит заказывать у профессионала.
Стильная библиотека при спальне – популярный тренд в дизайне больших загородных домов, которые по площади позволяют устроить здесь еще и мягкий уголок с креслами или диваном.
Если использовать скандинавский минимализм и лаконичную мебель, на стене с изголовьем можно создать еще одну зону хранения, и достаточно габаритную.
Отделка зеркалами в практичном варианте – для гардеробной или будуара, туалетного столика – тоже входит в нашу Книгу Идей. Шикарный вариант для дамской спальни!
Оформить стены в спальне можно и с помощью современных текстильных панелей, которые выходят за рамки обрамления самой кровати вверх и в стороны.
Эксклюзивные декоративные панно для стен может создать для вас дизайнер или художник. Особенно хорошо они будут смотреться в детской комнате!
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