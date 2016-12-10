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До и После: Из старого дома в нестандартный коттедж!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Umbau und Erweiterung eines Mehrfamilienhauses, Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
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Сколько стоит реконструкция обычного коттеджа или дома, который построен в 70-90-х годах? Что именно в нем нужно изменить и как сделать свое жилье более комфортабельным? На эти вопросы мы постараемся ответить в нашей новой Книге Идей.

На примере работы от Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer мы покажем, как обычный коттедж в стиле модерн получает новые привилегии.

До: простой дом

Umbau und Erweiterung eines Mehrfamilienhauses, Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

Изначально этот дом имел два жилых этажа, а также мансарду с окнами, которая использовалась лишь в летний период. Площадь дома была значительной, но тем не менее многие элементы планировки не обеспечивали достаточно удобный образ жизни.

Так, в процессе реконструкции в доме была увеличена кухня (с 16 до 36 кв. метров), добавлена прачечная, три дополнительные ванные комнаты (по одной на этаже, плюс к одной на втором этаже со старого плана). Также был полностью преобразован вид лестничного холла – старое пространство теперь используется для других нужд, а новый лестничный холл получил местечко в пристройке с отделкой деревом на фасаде. Кроме того, верхний балкон превратился в лоджию, что позволило сделать отдых в этом месте гораздо более комфортабельным.

Что же изменилось?

Umbau und Erweiterung eines Mehrfamilienhauses, Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

Итого: из дома с 3 спальнями и 1.5 ванными комнатами проект превратился в дом с 5 спальнями и 4 ванными комнатами. Одна ванная находится на первом этаже, три на втором относятся к мастер-сьюту и двум детским, и еще одна на третьем принадлежит двум спальням. Пять новых спален могут использоваться как три спальни, игровая и кабинет, либо как реальные пять спален для всех членов семьи.

Общая площадь дома увеличилась примерно со 180 кв. метров до 330 кв. метров за счет 90-метрового третьего этажа, 30-метрового лестничного холла и еще 30-метровой пристройки для гостиной.

Терраса и лоджия

Umbau und Erweiterung eines Mehrfamilienhauses, Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Балкон и терраса в стиле модерн
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

А еще на первом этаже к дому была пристроена 40-метровая терраса, что позволило наилучшим образом использовать палисадник.

Кухня-столовая

Umbau und Erweiterung eines Mehrfamilienhauses, Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Столовая комната в стиле модерн
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

Новая кухня-столовая имеет площадь около 40 кв. метров и занимает старую площадь кухни и гостиной. Гостиная же расположена теперь в другой части дома, которая является пристройкой. Расширены были и коридоры, и лестничный холл, и ванная комната на первом этаже, которая раньше была туалетом, добавлена прачечная и полноценная котельная.

Гостиная в пристройке

Umbau und Erweiterung eines Mehrfamilienhauses, Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Столовая комната в стиле модерн
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

Так теперь выглядит граница между старой частью дома и новой – здесь установлен декоративный современный камин, а за ним находится гостиная с библиотекой.

Лоджия

Umbau und Erweiterung eines Mehrfamilienhauses, Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer Детская комната в стиле модерн
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer
Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer

На втором этаже две детских комнаты получили шикарную общую лоджию, которая используется  для игр и веселого времяпрепровождения, а также отдыха. Две дочери теперь имеют около 50 кв. метров личной площади с двумя спальнями и двойной ванной комнатой.

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