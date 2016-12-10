До и После: Из старого дома в нестандартный коттедж!

Сколько стоит реконструкция обычного коттеджа или дома, который построен в 70-90-х годах? Что именно в нем нужно изменить и как сделать свое жилье более комфортабельным? На эти вопросы мы постараемся ответить в нашей новой Книге Идей.

На примере работы от Architekturbüro Kirchmair + Meierhofer мы покажем, как обычный коттедж в стиле модерн получает новые привилегии.