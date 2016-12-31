До и После: Что делать с необустроенным садом

С чего вы начинаете свой день? Умываетесь, делаете гимнастику, идете в душ, завариваете чай, а в это время любуетесь миром за окном? Будете ли вы рады новому дню, если ваши окна выходят на такую вот свалку? И вы ведь точно знаете, что потенциал у этого места есть, да просто руки как-то все не доходят. Можно даже уговаривать себя, что сделаете это, когда будете ремонтировать фасад… А чего ждать-то! Давайте уже сейчас начнем с малого – вывезем мусор и посмотрим, что можно сделать еще.
Над реализацией этого проекта работали специалисты из Hannah Collins Garden Design.
За годы жизни у каждого скапливается достаточно вещей, которые висят грузом, не давая двигаться дальше. Это может быть старая шуба, которая занимает 20 см пространства в вашем шкафу. Пузатенький телевизор, что хранится в кладовке. Или разные деревяшки и железяки, что остались от строительства летней кухни и теперь занимают угол сада.
Все это старье, которое кажется потенциально полезным, мешает вам жить именно сейчас. И пока вы не избавитесь от него, место для чего-то нового у вас просто отсутствует. Поэтому рецепт прост – сбросить балласт и начать обустраивать новое пространство, более соответствующее вашим сегодняшним потребностям.
При ремонте окна старых домов всегда становятся больше, а некоторые из них даже превращаются в двери, давая возможность не только смотреть на мир, но и выйти в него. Обратите внимание, что двери в этом доме открываются с двух сторон, потому никаких трудностей с расстановкой мебели не возникнет. Но вы правы, дом с таким ремонтом настоятельно требует и соответствующий пейзаж за окном.
Сад очень мал, потому разросшийся куст пришлось убрать. Зато обнажилась старая кирпичная стена, которая органично вписана в дизайн.
Сдержанная палитра на основе насыщенных древесных оттенков подиума с подсветкой по периметру, террасы перед дверью и минималистичных лавочек дополнена изысканным серым для оштукатуренного ограждения для клумб и светло-бежевым для плитки. И даже рамы для окон выбраны в тон всему этому совершенству.
Идея невероятно проста, но как же красиво смотрится!
Составив из многолетников, соответствующих вашему климату, можно сделать клумбу, которая и в межсезонье, и даже зимой будет смотреться эффектно.
Вы еще помните, как это пространство выглядело до вмешательства специалистов? Несложный в реализации проект подарил владельцам этого дома красивый пейзаж за окном и место для отдыха в приватном саду.
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