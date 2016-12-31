До и После: Что делать с необустроенным садом

С чего вы начинаете свой день? Умываетесь, делаете гимнастику, идете в душ, завариваете чай, а в это время любуетесь миром за окном? Будете ли вы рады новому дню, если ваши окна выходят на такую вот свалку? И вы ведь точно знаете, что потенциал у этого места есть, да просто руки как-то все не доходят. Можно даже уговаривать себя, что сделаете это, когда будете ремонтировать фасад… А чего ждать-то! Давайте уже сейчас начнем с малого – вывезем мусор и посмотрим, что можно сделать еще.

Над реализацией этого проекта работали специалисты из Hannah Collins Garden Design.