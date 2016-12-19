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Красивые и современные веранды для дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
веранда и гостиная на даче, CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET Веранда и терраса в стиле кантри
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В нашей новой Книге Идей мы подробнее присмотримся к различным верандам, узнаем, сколько стоят конкретные проекты, рассчитывая пропорции от стоимости стандартной террасы, и найдем, что именно нам по карману.

Стоимость возведения стандартной большой веранды площадью 30 кв. метров равняется примерно 300 тыс. рублей. Она оформлена однокамерными стеклопакетами, имеет одну общую стену с имеющимся зданием, простую кровлю и отделку, включая керамическую плитку на полу. Фундамент под такую веранду будет стоить около 50 тысяч рублей, остекление и две двери – еще около 200 тысяч рублей, кровля и керамическая плитка – около 35 тысяч рублей. Еще 15 тысяч рублей уйдут на мелкие расходы или найм рабочего для каких-то работ, которые вы делать не хотите (например, на кровлю и заливку фундамента, а окна будут вставлены фирмой-производителем).

Строить такую веранду проще всего из белого силикатного кирпича, без углового остекления, но с остеклением крупными модулями от пола до потолка. В уголках можно сделать красивые полочки. Таким образом, стоимость веранды площадью 10 кв. метров может уложиться в 100 тысяч рублей, а с площадью 20 кв. метров – в 200 тысяч рублей. При этом, если вы решите сделать остекление лишь на двух сторонах террасы, можете рассчитывать на цены в 70 и 140 тысяч рублей.

Современная веранда

Verbouw stal bij boerderij, Architectenbureau Jules Zwijsen Architectenbureau Jules Zwijsen Зимний сад в стиле модерн
Architectenbureau Jules Zwijsen

Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen

Этот прекрасный пример современной веранды подойдет к большинству домов. Расположить пристройку лучше либо со стороны заднего дворика, либо с южной, и хорошо бы, чтобы это место было непродуваемым. Такая веранда будет стоить около 500 тысяч рублей, площадь – 22 кв. метра.

Немецкая веранда

homify Зимний сад в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Современная немецкая веранда будет смотреться отлично рядом с домом в стиле модерн или минимализм.  Эта веранда будет стоить около 200 тысяч рублей, площадь – 20 кв. метров.

Традиционная веранда

homify Веранда и терраса в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Этот вариант веранды наиболее традиционен – проект здесь упирает на деревянные окна и отлично подойдет для дома в стиле кантри, шале, рустик, скандинавского.  Именно такая веранда будет стоить около 100-150 тысяч рублей, площадь – 15 кв. метров.

Роскошная веранда

Georgian Conservatory Vale Garden Houses Зимний сад в классическом стиле
Vale Garden Houses

Georgian Conservatory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Такая веранда, напротив, будет стоить гораздо дороже, чем стандартная. Она просторнее, имеет более сложный формат остекления и выглядит презентабельней. Она отлично пойдет в ансамбле с французским геометричным стилем в ландшафтном дизайне и красивой стеклянной кровлей. Эта веранда будет стоить около 800 тысяч рублей, площадь – 50 кв. метров.

Проект простой веранды

веранда и гостиная на даче CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET Веранда и терраса в стиле кантри
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

веранда и гостиная на даче

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

Эта простая веранда порадует всех любителей оптимальных решений. Здесь не нужно выдумывать слишком много деталей, все просто и понятно – веранда она на то и веранда, чтобы быть солнечной и полностью остекленной! Похожая веранда будет стоить около 60 тысяч рублей, площадь – 15 кв. метров.

Стильная веранда

Jardín de Invierno con Techo Móvil, CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L Зимний сад в стиле минимализм
CERRAMIENTOS ALUMEN&amp;MUÑOZ S.L

CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L
CERRAMIENTOS ALUMEN&amp;MUÑOZ S.L
CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L

Эта веранда на вид кажется дешевле всех остальных проектов из-за простой отделки, остекления и небольшой площади. Так оно и есть. Такая же веранда будет стоить около 200 тысяч рублей, площадь – 20 кв. метров.

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Современный проект веранды

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

Этот вариант – один из самых лучших по соотношению цены и функциональности. На данной площади уже можно разместить все необходимое, но цена такой постройки еще не будет слишком весомой для обычного бюджета. Примерно такая же веранда будет стоить около 400 тысяч рублей, площадь – 40 кв. метров.  Цена не учитывает стоимость кровли, которая будет общей с основным домом.

Дешевая веранда

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Балкон и терраса в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Эта веранда на вид кажется дешевле всех остальных проектов из-за простой отделки, остекления и небольшой площади. Так оно и есть. Такая же веранда будет стоить около 80 тысяч рублей, площадь – 10 кв. метров.

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