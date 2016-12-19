Красивые и современные веранды для дома

В нашей новой Книге Идей мы подробнее присмотримся к различным верандам, узнаем, сколько стоят конкретные проекты, рассчитывая пропорции от стоимости стандартной террасы, и найдем, что именно нам по карману.

Стоимость возведения стандартной большой веранды площадью 30 кв. метров равняется примерно 300 тыс. рублей. Она оформлена однокамерными стеклопакетами, имеет одну общую стену с имеющимся зданием, простую кровлю и отделку, включая керамическую плитку на полу. Фундамент под такую веранду будет стоить около 50 тысяч рублей, остекление и две двери – еще около 200 тысяч рублей, кровля и керамическая плитка – около 35 тысяч рублей. Еще 15 тысяч рублей уйдут на мелкие расходы или найм рабочего для каких-то работ, которые вы делать не хотите (например, на кровлю и заливку фундамента, а окна будут вставлены фирмой-производителем).

Строить такую веранду проще всего из белого силикатного кирпича, без углового остекления, но с остеклением крупными модулями от пола до потолка. В уголках можно сделать красивые полочки. Таким образом, стоимость веранды площадью 10 кв. метров может уложиться в 100 тысяч рублей, а с площадью 20 кв. метров – в 200 тысяч рублей. При этом, если вы решите сделать остекление лишь на двух сторонах террасы, можете рассчитывать на цены в 70 и 140 тысяч рублей.