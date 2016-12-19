Красивые и современные веранды для дома

В нашей новой Книге Идей мы подробнее присмотримся к различным верандам, узнаем, сколько стоят конкретные проекты, рассчитывая пропорции от стоимости стандартной террасы, и найдем, что именно нам по карману.
Стоимость возведения стандартной большой веранды площадью 30 кв. метров равняется примерно 300 тыс. рублей. Она оформлена однокамерными стеклопакетами, имеет одну общую стену с имеющимся зданием, простую кровлю и отделку, включая керамическую плитку на полу. Фундамент под такую веранду будет стоить около 50 тысяч рублей, остекление и две двери – еще около 200 тысяч рублей, кровля и керамическая плитка – около 35 тысяч рублей. Еще 15 тысяч рублей уйдут на мелкие расходы или найм рабочего для каких-то работ, которые вы делать не хотите (например, на кровлю и заливку фундамента, а окна будут вставлены фирмой-производителем).
Строить такую веранду проще всего из белого силикатного кирпича, без углового остекления, но с остеклением крупными модулями от пола до потолка. В уголках можно сделать красивые полочки. Таким образом, стоимость веранды площадью 10 кв. метров может уложиться в 100 тысяч рублей, а с площадью 20 кв. метров – в 200 тысяч рублей. При этом, если вы решите сделать остекление лишь на двух сторонах террасы, можете рассчитывать на цены в 70 и 140 тысяч рублей.
Этот прекрасный пример современной веранды подойдет к большинству домов. Расположить пристройку лучше либо со стороны заднего дворика, либо с южной, и хорошо бы, чтобы это место было непродуваемым. Такая веранда будет стоить около 500 тысяч рублей, площадь – 22 кв. метра.
Современная немецкая веранда будет смотреться отлично рядом с домом в стиле модерн или минимализм. Эта веранда будет стоить около 200 тысяч рублей, площадь – 20 кв. метров.
Этот вариант веранды наиболее традиционен – проект здесь упирает на деревянные окна и отлично подойдет для дома в стиле кантри, шале, рустик, скандинавского. Именно такая веранда будет стоить около 100-150 тысяч рублей, площадь – 15 кв. метров.
Такая веранда, напротив, будет стоить гораздо дороже, чем стандартная. Она просторнее, имеет более сложный формат остекления и выглядит презентабельней. Она отлично пойдет в ансамбле с французским геометричным стилем в ландшафтном дизайне и красивой стеклянной кровлей. Эта веранда будет стоить около 800 тысяч рублей, площадь – 50 кв. метров.
Эта простая веранда порадует всех любителей оптимальных решений. Здесь не нужно выдумывать слишком много деталей, все просто и понятно – веранда она на то и веранда, чтобы быть солнечной и полностью остекленной! Похожая веранда будет стоить около 60 тысяч рублей, площадь – 15 кв. метров.
Эта веранда на вид кажется дешевле всех остальных проектов из-за простой отделки, остекления и небольшой площади. Так оно и есть. Такая же веранда будет стоить около 200 тысяч рублей, площадь – 20 кв. метров.
Этот вариант – один из самых лучших по соотношению цены и функциональности. На данной площади уже можно разместить все необходимое, но цена такой постройки еще не будет слишком весомой для обычного бюджета. Примерно такая же веранда будет стоить около 400 тысяч рублей, площадь – 40 кв. метров. Цена не учитывает стоимость кровли, которая будет общей с основным домом.
Эта веранда на вид кажется дешевле всех остальных проектов из-за простой отделки, остекления и небольшой площади. Так оно и есть. Такая же веранда будет стоить около 80 тысяч рублей, площадь – 10 кв. метров.
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