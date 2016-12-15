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Дом с уникальной планировкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC, MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Спальня в стиле минимализм
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Сегодня мы представляем вам удивительный чешский проект современного бунгало, который поразит ваше воображение. Климат в Чехии примерно сопоставим со средней полосой России, в этом доме использованы двухкамерные стеклопакеты, а с трехкамерными он полностью подходит для Сибири, Урала и Ленинградской области.

Студия MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ является автором данного проекта и одной из первых чешских студий, которые начали сотрудничество с homify. Мы гордимся расширением нашего сообщества и говорим им «Добро пожаловать!» с помощью этой публикации.

Планировка

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC, MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Дома в стиле минимализм
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC

MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Дом имеет действительно уникальную планировку, которую трудно описать в двух словах. Выстроена она по галерейной схеме с одним большим коридором длиной более 20 метров. Потому дом можно представить как большую длинную змейку, которая слегка извивается – в местах изгибов мы найдем террасы и внутренние дворики с остеклением.

Итак, в центре (на фотографии – чуть справа, с террасой) расположена большая гостиная-столовая с кухней в нише площадью около 55 кв. метров. Справа (в сторону улицы) от нее идут гостевая спальня, кабинет, котельная, автостоянка. Здесь же рядом – гостевая туалетная комната и прачечная.

Слева от гостиной также в линию идут терраса, две детские, внутренний дворик при спальне и сама главная спальня. При них есть две ванные комнаты и три гардеробные. Благодаря внутренним дворикам при коридорах дом будто разделен на три части – главная с гостиной, гостевой и кабинетом находится возле улицы, вторая представлена детским модулем в две комнаты и третья (самая дальняя часть) является мастер-сьютом.

Характеристика дома

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC, MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Дома в стиле минимализм
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC

MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Общая площадь дома – 250 кв. метров, среди них по чешским стандартам выделяется полезная площадь – 195 кв. метров. Главные архитекторы проекта – Markéta Cajthamlová | Lenka Krušinová | Jan Krejčí. Строительством занимались фирмы IPM Building, spol. s r. o., Továrna na nábytek, a. s. За снимки проекта мы благодарим фотографа Ester Havlová.

Дом построен из керамического блока Porotherm с эко-утеплителем. Клинкерный серый кирпич для облицовки позволил красиво оформить фасады в современном стиле. Полы выложены из португальского натурального известняка, за исключением спален детей, где на полу – массив беленого дуба.

Гостиная, столовая и кухня

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC, MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Гостиная в стиле минимализм
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC

MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Современный формат открытой планировки, двери-слайдеры, минималистичная отделка и встроенные конвекторы отопления делают этот интерьер практически футуристичным!

Внутренний дворик при главной спальне

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC, MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Спальня в стиле минимализм
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC

MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Сейчас мы находится в дальнем модуле от автостоянки. Здесь тихо, спокойно и очень солнечно благодаря внутреннему дворику, а прямо за кустиком начинаются две детские спальни.

Адаптация проекта под холодный климат

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC, MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Столовая комната в стиле минимализм
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC

MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Напоминаем вам, что в проекте использованы двухкамерные стеклопакеты. С трехкамерными данный проект подходит почти для любой климатической зоны.

Ванная комната

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC, MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ванная комната в стиле минимализм
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC

MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Стильная ванная комната при главной спальне порадовала нас плоской раковиной и встроенным в пол сливом в душе.

Расположение и ландшафт

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC, MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Гараж в стиле минимализм
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

FAMILY HOUSE IN OŘECH,CZECH REPUBLIC

MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Это удивительное бунгало выглядит просто потрясающе на фоне минималистичного ландшафтного дизайна. Реализован проект на обычном участке за городом, который был куплен по вполне доступной цене. Находится он в городе Ореч, что рядом с заповедником на юго-западе от Праги, примерно в 30 минутах езды на машине. Идеальное место для семейного загородного дома!

Зимой в этой части Чехии температура днём от 0 °C до -10 °C, а ночью – от -10 °C до -30 °C (в зависимости от местонахождения). Один год температура может посоревноваться с Сибирью, а в другой – быть мягкой, как в Великобритании. В долинах, где находится Ореч, зима более теплая. Тем не менее, проект для дома выбран энергоэффективный, почти пассивный, позволяющий расходовать меньшее количество энергии на отопление.

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