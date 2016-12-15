Дом с уникальной планировкой

Сегодня мы представляем вам удивительный чешский проект современного бунгало, который поразит ваше воображение. Климат в Чехии примерно сопоставим со средней полосой России, в этом доме использованы двухкамерные стеклопакеты, а с трехкамерными он полностью подходит для Сибири, Урала и Ленинградской области.
Студия MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ, ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ является автором данного проекта и одной из первых чешских студий, которые начали сотрудничество с homify. Мы гордимся расширением нашего сообщества и говорим им «Добро пожаловать!» с помощью этой публикации.
Дом имеет действительно уникальную планировку, которую трудно описать в двух словах. Выстроена она по галерейной схеме с одним большим коридором длиной более 20 метров. Потому дом можно представить как большую длинную змейку, которая слегка извивается – в местах изгибов мы найдем террасы и внутренние дворики с остеклением.
Итак, в центре (на фотографии – чуть справа, с террасой) расположена большая гостиная-столовая с кухней в нише площадью около 55 кв. метров. Справа (в сторону улицы) от нее идут гостевая спальня, кабинет, котельная, автостоянка. Здесь же рядом – гостевая туалетная комната и прачечная.
Слева от гостиной также в линию идут терраса, две детские, внутренний дворик при спальне и сама главная спальня. При них есть две ванные комнаты и три гардеробные. Благодаря внутренним дворикам при коридорах дом будто разделен на три части – главная с гостиной, гостевой и кабинетом находится возле улицы, вторая представлена детским модулем в две комнаты и третья (самая дальняя часть) является мастер-сьютом.
Общая площадь дома – 250 кв. метров, среди них по чешским стандартам выделяется полезная площадь – 195 кв. метров. Главные архитекторы проекта – Markéta Cajthamlová | Lenka Krušinová | Jan Krejčí. Строительством занимались фирмы IPM Building, spol. s r. o., Továrna na nábytek, a. s. За снимки проекта мы благодарим фотографа Ester Havlová.
Дом построен из керамического блока Porotherm с эко-утеплителем. Клинкерный серый кирпич для облицовки позволил красиво оформить фасады в современном стиле. Полы выложены из португальского натурального известняка, за исключением спален детей, где на полу – массив беленого дуба.
Современный формат открытой планировки, двери-слайдеры, минималистичная отделка и встроенные конвекторы отопления делают этот интерьер практически футуристичным!
Сейчас мы находится в дальнем модуле от автостоянки. Здесь тихо, спокойно и очень солнечно благодаря внутреннему дворику, а прямо за кустиком начинаются две детские спальни.
Напоминаем вам, что в проекте использованы двухкамерные стеклопакеты. С трехкамерными данный проект подходит почти для любой климатической зоны.
Стильная ванная комната при главной спальне порадовала нас плоской раковиной и встроенным в пол сливом в душе.
Это удивительное бунгало выглядит просто потрясающе на фоне минималистичного ландшафтного дизайна. Реализован проект на обычном участке за городом, который был куплен по вполне доступной цене. Находится он в городе Ореч, что рядом с заповедником на юго-западе от Праги, примерно в 30 минутах езды на машине. Идеальное место для семейного загородного дома!
Зимой в этой части Чехии температура днём от 0 °C до -10 °C, а ночью – от -10 °C до -30 °C (в зависимости от местонахождения). Один год температура может посоревноваться с Сибирью, а в другой – быть мягкой, как в Великобритании. В долинах, где находится Ореч, зима более теплая. Тем не менее, проект для дома выбран энергоэффективный, почти пассивный, позволяющий расходовать меньшее количество энергии на отопление.
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