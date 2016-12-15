Дом с уникальной планировкой

Дом имеет действительно уникальную планировку, которую трудно описать в двух словах. Выстроена она по галерейной схеме с одним большим коридором длиной более 20 метров. Потому дом можно представить как большую длинную змейку, которая слегка извивается – в местах изгибов мы найдем террасы и внутренние дворики с остеклением.

Итак, в центре (на фотографии – чуть справа, с террасой) расположена большая гостиная-столовая с кухней в нише площадью около 55 кв. метров. Справа (в сторону улицы) от нее идут гостевая спальня, кабинет, котельная, автостоянка. Здесь же рядом – гостевая туалетная комната и прачечная.

Слева от гостиной также в линию идут терраса, две детские, внутренний дворик при спальне и сама главная спальня. При них есть две ванные комнаты и три гардеробные. Благодаря внутренним дворикам при коридорах дом будто разделен на три части – главная с гостиной, гостевой и кабинетом находится возле улицы, вторая представлена детским модулем в две комнаты и третья (самая дальняя часть) является мастер-сьютом.