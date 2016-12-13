Эксклюзивное шале на берегу

Сегодня мы с гордостью представляем вашему вниманию потрясающий проект загородного дома, который смотрится в реальности даже лучше, чем на визуализациях.
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Общая площадь дома – 353 кв. метра, он имеет 5 спален и 4 ванные комнаты. Потрясающий внешний вид этого деревянного дома понравится и тем, кто хочет построить дом именно из клееного бруса, и тем, кто просто ценит панорамное остекление или стиль шале
Шоколадные оттенки, идеально подходящие под атмосферу хвойного или смешанного леса, очарование медовой подсветки, а также теплота дерева и брутальность камня. Все это делает любое шале настоящей сказкой!
Как вы можете заметить на визуализации выше, такое шале отлично смотрится вместе с каменной подъездной дорожкой, формальным стилем в оформлении ландшафта и белыми окнами. Дополняют образ дома и кованые фонарики, и ограждения нескольких балконов в доме.
Такой дом можно построить возле реки или озера, добавить к нему пирс и место для швартовки лодок и других плавсредств. Кроме явной функциональности идеи, дом также получит потрясающие панорамные виды на водоем.
Терраса, по идее, должна открывать вид на озеро, реку или любой другой эффектный природный пейзаж. Украшенная подсветкой, фонариками, растениями в кашпо и окруженная старыми хвойными деревьями, она станет любимым местом для отдыха всей семьи!
На первом этаже этого удивительного дома мы найдем рациональную планировку, которая позволяет удобно расположить сразу три спальни, гостиную и кухню и все необходимые дополнительные помещения.
Так, в левой части дома находятся три спальни (18, 19 и 26 кв. метров), две ванные комнаты (по 13 и 12 кв. метров), а также гостиная (41 метр), столовая (13 метров) и кухня (13 метров + 5 метров кладовая). При прихожей есть отдельный гардероб в 9 кв. метров. Как видите, представить такие просторные комнаты получается на удивление просто – просто подумайте о том, какой формат был бы идеальным!
На втором мансардном этаже нас ждут три жилые комнаты, которые можно использовать и как спальни, и как гостевые, кабинет, детскую игровую. Также здесь расположены два балкона, холл со вторым светом и видом на гостиную и ванная комната площадью 7,5 кв. метров. А под скатом мансардой крыши (там, где высота потолков не позволяет оборудовать полноценные комнаты) находятся гардеробные для сезонной одежды и хозяйственных вещей. Общая их площадь – более 55 кв. метров, они разделены на три комнаты и могут быть использованы как угодно.
Формат продажи
Этот проект дома доступен для покупки от данной строительной фирмы. В систему «Дом под отделку» входит монтаж, транспортные расходы, технический надзор, все расходные и сопутствующие расходы, стеновой комплект дома. Отделка может быть реализована в любом формате по вашему желанию, а брус сечением 175x140 мм является основным материалом для строительства (опционально толщина 200 мм или 220 мм).
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