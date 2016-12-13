Эксклюзивное шале на берегу

Сегодня мы с гордостью представляем вашему вниманию потрясающий проект загородного дома, который смотрится в реальности даже лучше, чем на визуализациях.

Профессионалы из Good Wood отличаются комплексным и ультра-современным подходом к работе. На их официальном сайте вы можете посмотреть различные проекты домов, узнать технологию строительства домов из клееного бруса и даже пройти тест о том, какой именно дом вам подходит.

Общая площадь дома – 353 кв. метра, он имеет 5 спален и 4 ванные комнаты. Потрясающий внешний вид этого деревянного дома понравится и тем, кто хочет построить дом именно из клееного бруса, и тем, кто просто ценит панорамное остекление или стиль шале