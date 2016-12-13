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Эксклюзивное шале на берегу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Проект Д-166-353, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в скандинавском стиле
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Сегодня мы с гордостью представляем вашему вниманию потрясающий проект загородного дома, который смотрится в реальности даже лучше, чем на визуализациях.

Профессионалы из Good Wood отличаются комплексным и ультра-современным подходом к работе. На их официальном сайте вы можете посмотреть различные проекты домов, узнать технологию строительства домов из клееного бруса и даже пройти тест о том, какой именно дом вам подходит.

Общая площадь дома – 353 кв. метра, он имеет 5 спален и 4 ванные комнаты. Потрясающий внешний вид этого деревянного дома понравится и тем, кто хочет построить дом именно из клееного бруса, и тем, кто просто ценит панорамное остекление или стиль шале

Цветовая гамма настоящего шале

Проект Д-166-353, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в скандинавском стиле
GOOD WOOD

Проект Д-166-353

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Шоколадные оттенки, идеально подходящие под атмосферу хвойного или смешанного леса, очарование медовой подсветки, а также теплота дерева и брутальность камня. Все это делает любое шале настоящей сказкой!

Как вы можете заметить на визуализации выше, такое шале отлично смотрится вместе с каменной подъездной дорожкой, формальным стилем в оформлении ландшафта и белыми окнами. Дополняют образ дома и кованые фонарики, и ограждения нескольких балконов в доме.

Расположение у берега

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GOOD WOOD

Проект Д-166-353

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Такой дом можно построить возле реки или озера, добавить к нему пирс и место для швартовки лодок и других плавсредств. Кроме явной функциональности идеи, дом также получит потрясающие панорамные виды на водоем.

Терраса при доме

Проект Д-166-353, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в скандинавском стиле
GOOD WOOD

Проект Д-166-353

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Терраса, по идее, должна открывать вид на озеро, реку или любой другой эффектный природный пейзаж. Украшенная подсветкой, фонариками, растениями в кашпо и окруженная старыми хвойными деревьями, она станет любимым местом для отдыха всей семьи!

Планировка первого уровня

Проект Д-166-353, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в скандинавском стиле
GOOD WOOD

Проект Д-166-353

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

На первом этаже этого удивительного дома мы найдем рациональную планировку, которая позволяет удобно расположить сразу три спальни, гостиную и кухню и все необходимые дополнительные помещения.

Так, в левой части дома находятся три спальни (18, 19 и 26 кв. метров), две ванные комнаты (по 13 и 12 кв. метров), а также гостиная (41 метр), столовая (13 метров) и кухня (13 метров + 5 метров кладовая). При прихожей есть отдельный гардероб в 9 кв. метров. Как видите, представить такие просторные комнаты получается на удивление просто – просто подумайте о том, какой формат был бы идеальным!

Планировка второго уровня

Проект Д-166-353, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в скандинавском стиле
GOOD WOOD

Проект Д-166-353

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

На втором мансардном этаже нас ждут три жилые комнаты, которые можно использовать и как спальни, и как гостевые, кабинет, детскую игровую. Также здесь расположены два балкона, холл со вторым светом и видом на гостиную и ванная комната площадью 7,5 кв. метров. А под скатом мансардой крыши (там, где высота потолков не позволяет оборудовать полноценные комнаты) находятся гардеробные для сезонной одежды и хозяйственных вещей. Общая их площадь – более 55 кв. метров, они разделены на три комнаты и могут быть использованы как угодно.

Формат продажи

Этот проект дома доступен для покупки от данной строительной фирмы. В систему «Дом под отделку» входит монтаж, транспортные расходы, технический надзор, все расходные и сопутствующие расходы, стеновой комплект дома. Отделка может быть реализована в любом формате по вашему желанию, а брус сечением 175x140 мм является основным материалом для строительства (опционально толщина 200 мм или 220 мм).

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