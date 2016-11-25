2,6 млн за новый дом + смета

Данная смета составлена из нескольких источников в сети Интернет, а также материалов с официального сайта авторов проекта.

Фундамент 8,5x10 занял сумму, равную 80 тысячам рублей. Среди этих цифр на бетон потрачено 50 тысяч, на песок и гравий – по 10 тысяч, на арматуру – еще 10 тысяч, остальное заняли такие детали, как геотекстиль, опалубка, подпорки, пленка, ячейка, продухи, анкера и другое. Каркас пола 1 этажа – 80 тысяч рублей. Стены первого этажа – около 200 тысяч рублей с перегородками. В цены стен включены также окна.

Каркас пола и пол второго этажа – 80 тысяч рублей. 130 тысяч рублей стоили стены второго этажа + 10 тысяч рублей на потолок. Внутренняя обшивка потолка – гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм.

Крыша и кровля балкона заняли в общей сложности 130 тысяч рублей. Самодельная лестница – 10 тысяч рублей + 5 тысяч рублей для отделки.

Электрика – 30 тысяч, сантехника – 40 тысяч, расходные материалы – 20 тысяч рублей. Еще 30 тысяч рублей стоила покраска стен дома под чистовую отделку, 10 тысяч рублей – водосточная система. Отопление – 500 тысяч рублей на газовый котел и разводку по системе «теплого пола». Дополнительное утепление стоило примерно 200 тысяч рублей за весь дом. Расширяя остекление до того, что показано на фотографиях в проекте, мы прибавляем к сумме еще 200 тысяч рублей.