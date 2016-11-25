2,6 млн за новый дом + смета

Студия Ikeno Takeshi специализируется на максимально бюджетных и простых проектах каркасных домов. Отделку интерьеров они выполняют из простых материалов, используя дерево, гипсокартон и керамическую плитку.
Строительство такого каркасного дома занимает 1,5-2,5 месяца в зависимости от типа конструкции и количества декоративных элементов. Т.е. вы можете начать строить его 1 апреля и закончить уже к 1 июня, если дом простой, а его площадь не превышает 180 кв. метров. Студия Ikeno может управиться и гораздо быстрее, особенно, если проект типовой.
В данном случае дизайн фасадов каркасного дома представлен отделкой деревянным сайдингом и штукатуркой. Очень простой и эффектный формат смотрится современно и эстетично. Как вы можете увидеть здесь, у балкона тоже есть отдельная кровля, которая включена в смету.
Данная смета составлена из нескольких источников в сети Интернет, а также материалов с официального сайта авторов проекта.
Фундамент 8,5x10 занял сумму, равную 80 тысячам рублей. Среди этих цифр на бетон потрачено 50 тысяч, на песок и гравий – по 10 тысяч, на арматуру – еще 10 тысяч, остальное заняли такие детали, как геотекстиль, опалубка, подпорки, пленка, ячейка, продухи, анкера и другое. Каркас пола 1 этажа – 80 тысяч рублей. Стены первого этажа – около 200 тысяч рублей с перегородками. В цены стен включены также окна.
Каркас пола и пол второго этажа – 80 тысяч рублей. 130 тысяч рублей стоили стены второго этажа + 10 тысяч рублей на потолок. Внутренняя обшивка потолка – гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм.
Крыша и кровля балкона заняли в общей сложности 130 тысяч рублей. Самодельная лестница – 10 тысяч рублей + 5 тысяч рублей для отделки.
Электрика – 30 тысяч, сантехника – 40 тысяч, расходные материалы – 20 тысяч рублей. Еще 30 тысяч рублей стоила покраска стен дома под чистовую отделку, 10 тысяч рублей – водосточная система. Отопление – 500 тысяч рублей на газовый котел и разводку по системе «теплого пола». Дополнительное утепление стоило примерно 200 тысяч рублей за весь дом. Расширяя остекление до того, что показано на фотографиях в проекте, мы прибавляем к сумме еще 200 тысяч рублей.
Итого общая стоимость материалов для постройки дома каркасного типа в 150 кв. метров под чистовую отделку – 1,8 млн рублей. Столько стоит «коробка» этого дома. К ней нужно добавить работу строителей, которая, по разным источникам, займет от 0,7 до 1,2 млн рублей. Отделка со штукатуркой фасадов стоит около 500 тысяч рублей, включая ванные комнаты и мебель для них, произвести отделку с помощью рабочих будет стоить около 1 млн рублей. Итого этот каркасный дом (или похожий) в 4 спальни обойдется в 3,5 млн рублей с работой или же примерно в 2,6 млн рублей, если 80% работ делать самостоятельно.
На первом этаже дома мы найдем кухню-гостиную, спальню, прихожую и постирочную с туалетом, маленькую котельную и гардеробную, а также лестницу. На втором этаже – три спальни с двумя ванными комнатами, а также маленькие встроенные шкафы при спальнях и балкон.
Так выглядят три простые спальни на втором этаже, они имеют площадь около 10-14 кв. метров каждая. Окна в них приподняты, что позволяет удобно расставить мебель по всей комнате и сохранить предельную приватность в густонаселенном поселке коттеджного типа.
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