Современное шале в лесу

Волшебный проект дома в стиле шале на этот раз поразит вас особенной респектабельностью. Размеры дома, его массивность, потрясающая терраса с собственной кровлей и мангалом с каменным дымоходом действительно впечатляют!

Архитекторы из студии «Мечты сбываются» исполняют обещание, данное в своем названии! Их дома комфортабельные, красивые, добротные и очень стильные!

Данный проект позволяет нам оценить возможности комплекса построек на одном маленьком участке. Вы увидите 3D-план участка с высоты птичьего полета и сможете по заслугам оценить его рациональность.