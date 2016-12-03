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Современное шале в лесу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом на Сиреневом бульваре, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри Дерево Многоцветный
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Волшебный проект дома в стиле шале на этот раз поразит вас особенной респектабельностью. Размеры дома, его массивность, потрясающая терраса с собственной кровлей и мангалом с каменным дымоходом действительно впечатляют!

Архитекторы из студии «Мечты сбываются» исполняют обещание, данное в своем названии! Их дома комфортабельные, красивые, добротные и очень стильные!

Данный проект позволяет нам оценить возможности комплекса построек на одном маленьком участке. Вы увидите 3D-план участка с высоты птичьего полета и сможете по заслугам оценить его рациональность.

Домик на воле

Дом на Сиреневом бульваре Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри Дерево Многоцветный Архитектура,загородный дом
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на Сиреневом бульваре

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

В этот раз мы представляем вам проект дома в стиле шале для пригорода, который граничит с лесным массивом. Такое расположение делает атмосферу еще более впечатляющей, позволяя реализовать идею идеального домика в лесу.

Такой дом построен по современным технологиям с применением качественного утеплителя, «теплого» остекления и современного формата отопления, поэтому его вполне можно назвать ультра-комфортабельным.

Современный стиль

Дом на Сиреневом бульваре Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри Дерево Многоцветный Архитектура,загородный дом
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на Сиреневом бульваре

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Стилизованное оформление дома выдержано в нейтральной цветовой гамме и природных оттенках. Дизайн ландшафта и интерьеров склоняется к минимализму, позволяя впустить в идиллию дома на природе лаконичные линии, простые формы и рациональную планировку.

Терраса при доме

Дом на Сиреневом бульваре Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри Дерево Многоцветный Архитектура,загородный дом
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на Сиреневом бульваре

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Потрясающая терраса с патио и камином прямо возле двусветной гостиной является безупречным решением проблемы отдыха на природе. Здесь – уютное местечко посреди атмосферного мира окружающего леса.

Справа мы найдем мангал с зоной столовой – вариант летней кухни на современный лад. Терраса красиво обрамлена низким забором с отделкой декоративным камнем. Отсюда открывается вид на весь сад – спортивную площадку, бассейн, место для прогулок.

По периметру участка практически в каждой его части расположены густые кустарники и высокие деревья, позволяющие скрыть забор, а также добавить ощущение приватности и безопасности.

Комплекс построек

Дом на Сиреневом бульваре Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри Дерево Многоцветный Архитектура,загородный дом
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на Сиреневом бульваре

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Комплекс построек состоит из главного здания, террас и бассейна, гостевого домика с баней, а также гаража и сарая. Кроме того, участок окружен массивным деревянным забором, который обеспечивает 100% приватность от всего, что происходит снаружи.

Такой комплекс построек позволяет наладить комфортабельную жизнь где угодно – в пригороде, на природе, даже в деревне. Удобный формат расположения позволяет бане быть прямо рядом с бассейном и террасами, а каждой главной комнате в доме наслаждаться видом либо на сад, либо на лесной массив.

Вечерний вид

Дом на Сиреневом бульваре Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри Дерево Многоцветный Архитектура,загородный дом
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на Сиреневом бульваре

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Вечером проект становится еще более похожим на сказку. Вокруг дома слегка покачиваются и трещат полувековые сосны, благоухание цветов распространяется по всему участку, при бассейне тихо журчит маленький фонтанчик, будто горный ручей, а из окон родного дома светит теплый, медовый оттенок освещения. В таком доме точно хочется жить!

Здесь особенное внимание привлекает красивая подсветка потолочных балок на террасе, подсветка забора возле бассейна и дорожки, ведущей вглубь участка справа. Кроме того, колонны на террасе тоже имеют собственную подсветку, а на потолке в двусветной гостиной мы найдем еще несколько дизайнерских светильников, видимых даже из сада.

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