Красивый французский проект дома с планировкой

Этот удивительный дом выглядит исключительно по-французски, на улице он будет самым элегантным из всех домов, а очень привлекательная отделка делает его похожим на настоящее шато! В проекте дома предусмотрен балкончик при главной спальне, эркер в виде башни, красивый дымоход и крыльцо, которое больше напоминает шикарную веранду.
Архитектор Садовникова Наталья спроектировала данный дом для семьи, которая ценит архитектурную эстетику. В доме четыре спальни и кабинет, поэтому он идеален для семьи из 4-7 человек. Дополнительно в доме есть вместительный подвал с тренажерным залом, мастерской, постирочной, кладовой и двумя хозяйственными помещениями.
Дизайн фасадов с претензией на французский шик решен с помощью трех видов декоративного камня и кирпича, руста, штукатурки и красивого обрамления балкона и веранды коваными перилами. Подшивка кровли реализована деревом, покрашенным в белый, а парадный фасад украшают красивые деревянные колонны.
Башня – важный элемент этого проекта дома, выполнена она во французской манере. Шестискатная крыша здесь похожа на конус, окна на втором этаже выбраны с полукруглыми арками, а на первом этаже у окон особенно большая высота.
Планировка этого дома практична и проста. Войдя в дом с террасы, мы попадаем в прихожую, затем в холл, откуда можно попасть на кухню, в гостиную, спальню, ванную комнату или наверх. Площадь гостиной и кухни в формате открытой планировки составляет около 50 кв. метров вместе с эркером для завтраков.
В целом планировка первого уровня идеально подойдет для реализации французского стиля, ар-деко или неоклассики и в дизайне интерьера. На выбор архитектор может предоставить вам самые различные цветовые и тематические решения. Тем не менее, сочетание французского фасада и французского интерьера даст наилучший результат из возможных.
На втором этаже мы найдем две просторные детские (по 14 кв. метров), одну ванную комнату (6 кв. метров), главную спальню с балконом (24 + 11 кв. метров) и маленький кабинет (11 кв. метров). Также в холле есть гардеробная площадью 7 кв. метров.
Четыре комнаты на втором этаже можно использовать и как четыре спальни, а кабинет может быть как деловым, так и детской игровой или второй гардеробной, на выбор клиента.
В подвальном помещении, которое имеет 6 небольших окон на уровне земли, есть мастерская, тренажерный зал, кладовая, постирочная и два хозяйственных помещения. При желании здесь можно организовать сауну, хамам, комнату отдыха и душевые, а также домашний кинотеатр.
Вид на дом сбоку открывает нам красивый ракурс на двусветный модуль остекления на левом фасаде. Это – лестничный холл с потрясающим окном, обрамленным ковкой и имеющим полукруглый свод. Обратите внимание, что окна по всему дому имеют красивую белую расстекловку – декоративный акцент, позволяющий сделать коттедж еще более французским.
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