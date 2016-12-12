Красивый французский проект дома с планировкой

Этот удивительный дом выглядит исключительно по-французски, на улице он будет самым элегантным из всех домов, а очень привлекательная отделка делает его похожим на настоящее шато! В проекте дома предусмотрен балкончик при главной спальне, эркер в виде башни, красивый дымоход и крыльцо, которое больше напоминает шикарную веранду.

Архитектор Садовникова Наталья спроектировала данный дом для семьи, которая ценит архитектурную эстетику. В доме четыре спальни и кабинет, поэтому он идеален для семьи из 4-7 человек. Дополнительно в доме есть вместительный подвал с тренажерным залом, мастерской, постирочной, кладовой и двумя хозяйственными помещениями.