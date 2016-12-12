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Красивый французский проект дома с планировкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Частный коттедж, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в классическом стиле
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Этот удивительный дом выглядит исключительно по-французски, на улице он будет самым элегантным из всех домов, а очень привлекательная отделка делает его похожим на настоящее шато! В проекте дома предусмотрен балкончик при главной спальне, эркер в виде башни, красивый дымоход и крыльцо, которое больше напоминает шикарную веранду.

Архитектор Садовникова Наталья спроектировала данный дом для семьи, которая ценит архитектурную эстетику. В доме четыре спальни и кабинет, поэтому он идеален для семьи из 4-7 человек. Дополнительно в доме есть вместительный подвал с тренажерным залом, мастерской, постирочной, кладовой и двумя хозяйственными помещениями.

Дизайн фасадов

Частный коттедж г.Москва Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в классическом стиле Бежевый
Садовникова Наталья Евгеньевна

Частный коттедж г.Москва

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Дизайн фасадов с претензией на французский шик решен с помощью трех видов декоративного камня и кирпича, руста, штукатурки и красивого обрамления балкона и веранды коваными перилами. Подшивка кровли реализована деревом, покрашенным в белый, а парадный фасад украшают красивые деревянные колонны.

Башня – важный элемент этого проекта дома, выполнена она во французской манере. Шестискатная крыша здесь похожа на конус, окна на втором этаже выбраны с полукруглыми арками, а на первом этаже у окон особенно большая высота.

Планировка первого уровня

План на отметке 0.000 Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

План на отметке 0.000

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Планировка этого дома практична и проста. Войдя в дом с террасы, мы попадаем в прихожую, затем в холл, откуда можно попасть на кухню, в гостиную, спальню, ванную комнату или наверх. Площадь гостиной и кухни в формате открытой планировки составляет около 50 кв. метров вместе с эркером для завтраков.

В целом планировка первого уровня идеально подойдет для реализации французского стиля, ар-деко или неоклассики и в дизайне интерьера. На выбор архитектор может предоставить вам самые различные цветовые и тематические решения. Тем не менее, сочетание французского фасада и французского интерьера даст наилучший результат из возможных.

Планировка второго уровня

План на отметке +3.200 Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

План на отметке +3.200

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

На втором этаже мы найдем две просторные детские (по 14 кв. метров), одну ванную комнату (6 кв. метров), главную спальню с балконом (24 + 11 кв. метров) и маленький кабинет (11 кв. метров). Также в холле есть гардеробная площадью 7 кв. метров.

Четыре комнаты на втором этаже можно использовать и как четыре спальни, а кабинет может быть как деловым, так и детской игровой или второй гардеробной, на выбор клиента.

Планировка подвала

План цоколя Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

План цоколя

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

В подвальном помещении, которое имеет 6 небольших окон на уровне земли, есть мастерская, тренажерный зал, кладовая, постирочная и два хозяйственных помещения. При желании здесь можно организовать сауну, хамам, комнату отдыха и душевые, а также домашний кинотеатр.

Вид сбоку

Общий вид Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в классическом стиле
Садовникова Наталья Евгеньевна

Общий вид

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Вид на дом сбоку открывает нам красивый ракурс на двусветный модуль остекления на левом фасаде. Это – лестничный холл с потрясающим окном, обрамленным ковкой и имеющим полукруглый свод. Обратите внимание, что окна по всему дому имеют красивую белую расстекловку – декоративный акцент, позволяющий сделать коттедж еще более французским.

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