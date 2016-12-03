Потрясающее шале в стиле фахверк за 8 млн

О том, что шале – это последний писк моды, знают многие. Но то, что данный стиль, как и фахверк, идеально выглядит в средней полосе РФ, а также на Урале, в Сибири и в Ленинградской области, догадались еще не многие. Сегодня мы представляем вам дом, который смотрелся бы просто изумительно даже на самом простом участке под застройку.
Студия Good Wood в который раз радует нас эстетичным, очень современным и стильным проектом дома. Стиль фахверк здесь красиво соседствует с форматом шале, а черно-белая палитра может быть изменена на любую – шоколадную, серую, бежевую, красно-коричневую под конкретно ваш вкус.
8 млн стоит данный дом в формате «под отделку». В цену включен стеновой комплект, оплата рабочим и организация проживания рабочих на месте. Таким образом, меньше чем за сезон такой дом может стать вашим за данную сумму. В комплекте – кровля, окна, фундамент, инженерные системы, доставка, монтаж, жесткий технический надзор.
Так выглядит этот дом, уже реализованный в РФ. Как видите, цветовая гамма в данном случае сохранена, цоколь оформлен красным декоративным кирпичом. Подшивка кровли реализована в черно-белом формате, так же, как и дизайн фасадов. Красиво подобраны и черные окна, и черные водостоки и дымоходы.
Данный проект является демо-домом, открытым для посещения потенциальными клиентами. Расположен он в поселке Фламандия eco-village. На официальном сайте можно заказать по нему подробную экскурсию с профессионалом, который расскажет о методах строительства, материалах и отделке.
В проекте дома заложена отделка фасадов в стиле фахверк. Данный стиль является средневековым, но он удачно прошел все этапы эволюции частной архитектуры вплоть до 21-ого века. Фахверк характеризуется в первую очередь видимыми брусками на внешней стороне дома, которые для большего эффекта часто бывают покрашены в контрастный цвет.
Дизайн фасадов этого дома очень органично смотрится вместе с черными рамами остекления и стеклянными экранами для террасы на первом этаже и балконов – на втором. Такая планировка в стиле шале идеально подходит для загородного дома с хорошими видами на сад, лес или природу.
Если вам интересно узнать немного больше конкретики о данном проекте дома, вы можете найти полную комплектацию по списку на официальном сайте проектной компании. Мы лишь добавим, что силовой каркас дома создан из клееных деревянных арок, утепление выполнено минеральной ватой, окна поставлены из энергосберегающего двухкамерного стеклопакета, а кровля выполнена из металлочерепицы с полимерным покрытиям. Ограждения террасы и балконов – закаленный триплекс 10 мм, по дому проведена скрытая электрическая проводка, система отопления и канализация. Внешняя обшивка выполнена фиброцементными панелями, качественно покрашенными в заводских условиях.
Общая площадь дома равняется 274 кв. метрам. В доме четыре спальни и две ванные комнаты. На первом этаже находится большая гостиная (38 метров) и кухня (12 метров) при длинной террасе (45 метров), которая окружает дом с трех сторон. Также на первом этаже мы найдем ванную комнату (9 м), гардеробную рядом с прихожей (7 м), котельную и гостевую спальню (14,5 м).
На втором этаже по углам дома нас ждут четыре спальни с двумя длинными общими балконами на разных сторонах фасада. Также на втором этаже мы найдем гардеробную (8 м) и ванную (9 м). Площадь спален – от 14,5 до 17 кв. метров, а балконов – от 10,6 до 13 кв. метров.