Потрясающее шале в стиле фахверк за 8 млн

О том, что шале – это последний писк моды, знают многие. Но то, что данный стиль, как и фахверк, идеально выглядит в средней полосе РФ, а также на Урале, в Сибири и в Ленинградской области, догадались еще не многие. Сегодня мы представляем вам дом, который смотрелся бы просто изумительно даже на самом простом участке под застройку.

Студия Good Wood в который раз радует нас эстетичным, очень современным и стильным проектом дома. Стиль фахверк здесь красиво соседствует с форматом шале, а черно-белая палитра может быть изменена на любую – шоколадную, серую, бежевую, красно-коричневую под конкретно ваш вкус.

8 млн стоит данный дом в формате «под отделку». В цену включен стеновой комплект, оплата рабочим и организация проживания рабочих на месте. Таким образом, меньше чем за сезон такой дом может стать вашим за данную сумму. В комплекте – кровля, окна, фундамент, инженерные системы, доставка, монтаж, жесткий технический надзор.