Сказочный дом северной русской мечты

Удивительно красивый домик из блоков, построенный под Челябинском, перевернет ваше представление о том, как должен выглядеть ультра-бюджетный коттедж в России. Светлый, очаровательный, очень аккуратный и невероятно атмосферный – так выглядит этот проект, который, тем не менее, был реализован в рамках строгого бюджета.

Проект выполнен в 2015 г. в Компании архитекторов Латышевых «Мечты сбываются». И действительно, мечты – это то, что обязательно должно сбываться, и сообщество homify особенно трепетно относится к воплощению мечты о загородном доме или идеальной квартире.