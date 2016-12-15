Сказочный дом северной русской мечты

Удивительно красивый домик из блоков, построенный под Челябинском, перевернет ваше представление о том, как должен выглядеть ультра-бюджетный коттедж в России. Светлый, очаровательный, очень аккуратный и невероятно атмосферный – так выглядит этот проект, который, тем не менее, был реализован в рамках строгого бюджета.
Проект выполнен в 2015 г. в Компании архитекторов Латышевых «Мечты сбываются». И действительно, мечты – это то, что обязательно должно сбываться, и сообщество homify особенно трепетно относится к воплощению мечты о загородном доме или идеальной квартире.
Основной дом находится в очень удачной позиции. Веранда на заднем дворике открывает шикарный вид на сад с декоративными посадками, что позволяет этой части дома оставаться совершенно приватной.
Между домой и баней расположена спортивная площадка, которая имеет достаточно большую площадь для игр как маленьких детей, так и подростков. Места для активного отдыха – важная составляющая успеха проекта дома для большой семьи, так же, как и благоустроенный сад, удобный для прогулок.
Гармоничность образа, созданного внутри интерьера, просто поражает! Каждый элемент, будь то мягкие полукресла за обеденным столом, орнамент ковра у дивана или акцентный желтый, показывают высокий профессионализм дизайнеров.
Кухня, гостиная и столовая находятся в формате открытой планировки. Белый кухонный гарнитур вдоль стены с окном дополнен островом, а дерево для их столешниц выбрано в тон обеденному столу.
В этом доме каждый уголок создан с такой любовью к американским традициям в оформлении пространства, что мы вовсе не удивились, увидев вокруг камина встроенные книжные шкафы за стеклянными дверцами.
Профессионалы из Компании архитекторов Латышевых «Мечты сбываются» показали нам, как важно разумное использование пространства. Каждый уголок этого дома спроектирован столь эргономично, что даже не замечаешь, сколь малая площадь ему отведена. Сложные образы, созданные для каждой зоны, задействуют и отделку, и освещение, и каждый элемент декора.
С этой стороны мы видим спортивную площадку за гаражом (слева). Веранда здесь представляется особенно большой, ее площадь более 20 кв. метров. Отделка фасадов самого дома выполнена в комбинированной манере – здесь два типа декоративной штукатурки и декоративный искусственный камень создают прекрасный ансамбль.
Данный дом очень похож на проекты американских коттеджей в южных штатах, там, где стиль французских колоний удачно совместился с американской практичностью и любовью к комфорту. Именно там сейчас популярен стиль коастал, асимметричные форм крупных комплексов с дополнительными модулями (гараж, сауна, тренажерный зал и т.п.) и солнечные веранды, которые во Флориде называются sunroom.
Профессионалы из студии «Мечты сбываются» адаптировали данный стиль под холодные, долгие и снежные зимы, ветреные осень и весну, а также под скромный бюджет семьи из Челябинска.
В этом доме несколько детских, и все они оформлены очень по-разному, в полном соответствии с полом, возрастом, любимыми activity и предпочтениями в декоре владельца комнаты. А дополнительно есть общая игровая с синтезатором и спортивным уголком.
Солнечный свет, проникающий из трех(!) окон, будуарный столик с параметрическим ажуром, нежный кофейный на шторе в пол и пуфе… И вся эта невероятная красота дублируется огромными зеркалами, за которыми, вы не поверите, спрятаны стиральная и сушильная машины.
Гардеробная на мансарде – весьма распространенное явление. Правильная конфигурация модулей для хранения дает возможность использовать каждый квадратный метр.
Со стороны заднего дворика мы видим теплицу, рокарий, дополненный хвойниками, а на заднем плане – такие же милые светлые коттеджи в различных стилях. Такой пригород по праву может считаться прекрасным местом для того, чтобы вырастить новое поколение!
Продуманное построение посадок учитывает масштаб самого проекта. Конечно же, большие деревья не вырастут за сезон, но они будут расти вместе с детьми, создавая уютный сад вокруг дома.
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