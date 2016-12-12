Современный коттедж для русских условий

Данный проект дома называется «Береговая Горка» из-за своей уникальной односкатной мульти-модульной кровли. Дом спроектирован для семьи из 4-х человек, которые захотели поселиться в живописном поселке Ленинградской области прямо на берегу озера Красногвардейское (Выборгский район). Главный архитектор проекта Дмитрий Мартыненко и конструктор Алексей Ворончихин спроектировали дом площадью 160 кв. метров благодаря комплексному авторскому подходу. Учитывая все нюансы планировки, они добились максимальной приватности для каждого члена семьи и особенной атмосферы в интерьере.

Сам дом выполнен в скандинавском стиле, интерьеры же – в стиле прованс с элементами лофта. Такая комбинация полностью оправдывает себя в современном русском доме, который должен быть мульти-задачным и нравиться всем членам семьи.

Реализация проекта запланирована на 2016-2017 гг., поэтому в будущем на страницах портфолио данной студии мы сможем увидеть фотографии уже готового дома.