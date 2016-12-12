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Современный коттедж для русских условий

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
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Профессионалы из Studio of Architecture and Design ST.ART создали удивительно простой и весьма интересный проект. В нем сочетается стремление к комфорту и инновациям и любовь к традиционному облику загородного дома. У архитектора получилось передать желание динамичной, активной жизни даже за городом и оставить коттедж именно таким, каким хотят видеть его идеалисты – белым, позитивным, будто игрушечным.

Панорамное остекление + холодный климат? Современный стиль модерн + натуральное дерево? Улучшенная планировка + односкатная крыша? Этот дом полон потрясающих комбинаций, позволяющих сделать дизайн уникальным и при этом оставить проект дома доступным для обычной семьи.

Уникальность и простота

Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Проект дома + проект интерьера

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Данный проект дома называется «Береговая Горка» из-за своей уникальной односкатной мульти-модульной кровли. Дом спроектирован для семьи из 4-х человек, которые захотели поселиться в живописном поселке Ленинградской области прямо на берегу озера Красногвардейское (Выборгский район). Главный архитектор проекта Дмитрий Мартыненко и конструктор Алексей Ворончихин спроектировали дом площадью 160 кв. метров благодаря комплексному авторскому подходу. Учитывая все нюансы планировки, они добились максимальной приватности для каждого члена семьи и особенной атмосферы в интерьере.

Сам дом выполнен в скандинавском стиле, интерьеры же – в стиле прованс с элементами лофта. Такая комбинация полностью оправдывает себя в современном русском доме, который должен быть мульти-задачным и нравиться всем членам семьи.

Реализация проекта запланирована на 2016-2017 гг., поэтому в будущем на страницах портфолио данной студии мы сможем увидеть фотографии уже готового дома.

Панорамное остекление

Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Проект дома + проект интерьера

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Благодаря удачной схеме панорамного остекления, дом остается теплым и при этом имеет живописные виды на окрестности и озеро. Блоки остекления имеют открывающиеся модули (по центру), распашные, а остальные блоки стекол не открываются. При доме также есть терраса с видом на озеро и лестницей, которая ведет к берегу.

Комфортный уровень для маленькой семьи

Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Проект дома + проект интерьера

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

В этом уникальном доме есть 3 спальни плюс к гостиной, кухне-столовой и дополнительным помещениям, которые идеально подошли для размещения супружеской пары с двумя детьми.

Дизайн кухни

Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Кухня в стиле лофт
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Проект дома + проект интерьера

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Стильная кухня совмещает эффект провинциального французского интерьера и стиля лофт, которые вместе образуют потрясающую комбинацию.

Столовая

Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Кухня в стиле лофт
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Проект дома + проект интерьера

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Солнечная столовая расположена между кухней с островом и террасой и видима из общей гостиной. Отопление в доме, как можно заметить, устроено в виде встроенных в пол конвекторов отопления и радиаторов под окнами. Все они подключены к газовому котлу.

Гостиная сверху

Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Гостиная в стиле лофт
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Проект дома + проект интерьера

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Двусветная гостиная видима с балкончика второго этажа. Эта часть дома всегда очень солнечная, в ней есть камин с двумя креслами рядом.

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Планировка дома

Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Проект дома + проект интерьера

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Здесь вы видите планировку всего дома. На первом этаже мы найдем кухню-столовую, гостиную, котельную и гардеробную, а также ванную комнату с сауной и одну спальню. А на втором этаже расположены еще две спальни с двумя гардеробными, ванной комнатой и постирочной.

О студии

Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Проект дома + проект интерьера

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Студия ST.ART работает с 2009 года и за это время выполнила множество проектов в Санкт-Петербурге и области, Москве и Подмосковье, даже в Новгороде, на Сахалине, во Владивостоке и Тверской области.  Их проекты всегда полностью адаптированы под имеющийся в регионе климат и никогда не выходят за рамки бюджета. Это характеризует их как профессионалов, которые умеют создать не только привлекательный образ проекта, но и технически сделать его удобным и доступным для каждой конкретной семьи.

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