Новый тип русского деревенского дома за 4 млн

Уникальный вариант дома в азиатском стиле выполнен с любовью к эко-эстетике и стильным геометричным решениям для дизайна фасадов. Этот дом выглядит весьма необычно для РФ и является отличным вариантом для жизни!
Архитекторы из студии Snegiri Architects сделали все, чтобы нестандартный образ жизни семьи заказчиков отразился и на том, как именно и в каком формате они начнут новую жизнь в этом новом доме! Главный архитектор проекта Никита Капитуров разместил дом на возвышенности, построил его из газобетона, обшил фасады натуральной лиственницей и придумал идеальную для семьи планировку.
На фотографии выше вы видите двусветный модуль гостиной, а справа от него – угловое остекление для кухни. Наверху на мансарде два окна принадлежат одной спальне и игровой комнате. Заметьте и террасу, расположенную возле гостиной.
Владельцы этого загородного дома, расположенного в поселке в северном направлении Ленинградской области – молодая семья, увлеченная здоровым образом жизни и изучением восточных культур. И правда, благодаря отделке фасадов деревом с пропиткой их дом стал похож на японские или корейские проекты, многие из которых мы видели на homify. На основном черном фоне фасадов контрастно и практически графично выглядят оконные проемы с откосами из лиственницы.
Самыми важными условиями строительства был оригинальный дизайн, экологичная отделка и маленькая цена. Кстати, общая стоимость проекта равняется 4 млн рублей, что для Ленинградской области совсем не плохо!
Общая площадь дома – 200 кв. метров, расположен он в поселке Елизаветинка. Обратите внимание, терраса размещена на солнечной южной стороне дома и имеет вид на восходы и закаты. На первом этаже располагается кухня свободной планировки, отдельная гостиная с камином и огромным двусветным модулем остекления, а также гостевая спальня.
Рядом с тамбуром находится котельная, в прихожей есть дверь в гостевую душевую с постирочной, а рядом с кухней мы нашли большую семейную кладовую.
На втором этаже – спальни и детская игровая зона. Здесь есть три приватных спальни (18, 17 и 18 кв. метров), отдельная игровая в холле (14 кв. метров), сам холл (12 кв. метров) и одна ванная комната (7,4 кв. метров).
Традиционный «русский силуэт» деревянного деревенского дома сохранятся благодаря выбранному углу ската кровли, узким длинным окнами на мансарде и соответствующей атмосфере самого региона.
Такой дом может стать идеальным решением для тех, кто хочет жить атмосферной северной жизнью и не видит себя в другом окружении, нежели в интерьере в стиле шале, рустик или кантри.
Мы благодарим студию Snegiri Architects за предоставленную возможность осветить их удивительный проект и надеемся в будущем увидеть и другие их проекты!
Далее на homify:
— TOP-10 простых проектов коттеджей;
— Идеи дизайна красивой кухни.