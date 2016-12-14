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Новый тип русского деревенского дома за 4 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
#чёрногорчичныйдом, Snegiri Architects Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
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Уникальный вариант дома в азиатском стиле выполнен с любовью к эко-эстетике и стильным геометричным решениям для дизайна фасадов. Этот дом выглядит весьма необычно для РФ и является отличным вариантом для жизни!

Архитекторы из студии Snegiri Architects сделали все, чтобы нестандартный образ жизни семьи заказчиков отразился и на том, как именно и в каком формате они начнут новую жизнь в этом новом доме! Главный архитектор проекта Никита Капитуров разместил дом на возвышенности, построил его из газобетона, обшил фасады натуральной лиственницей и придумал идеальную для семьи планировку.

Вид на дом издалека

Черный Дом Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Черный Дом

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

На фотографии выше вы видите двусветный модуль гостиной, а справа от него – угловое остекление для кухни. Наверху на мансарде два окна принадлежат одной спальне и игровой комнате. Заметьте и террасу, расположенную возле гостиной.

Азиатская эстетика

Черный Дом Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Черный Дом

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Владельцы этого загородного дома, расположенного в поселке в северном направлении Ленинградской области – молодая семья, увлеченная здоровым образом жизни и изучением восточных культур. И правда, благодаря отделке фасадов деревом с пропиткой их дом стал похож на японские или корейские проекты, многие из которых мы видели на homify. На основном черном фоне фасадов контрастно и практически графично выглядят оконные проемы с откосами из лиственницы.

Стоимость проекта

Черный Дом Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Черный Дом

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Самыми важными условиями строительства был оригинальный дизайн, экологичная отделка и маленькая цена. Кстати, общая стоимость проекта равняется 4 млн рублей, что для Ленинградской области совсем не плохо!

Планировка первого уровня

Черный Дом Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Черный Дом

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Общая площадь дома – 200 кв. метров, расположен он в поселке Елизаветинка. Обратите внимание, терраса размещена на солнечной южной стороне дома и имеет вид на восходы и закаты. На первом этаже располагается кухня свободной планировки, отдельная гостиная с камином и огромным двусветным модулем остекления, а также гостевая спальня.

Рядом с тамбуром находится котельная, в прихожей есть дверь в гостевую душевую с постирочной, а рядом с кухней мы нашли большую семейную кладовую.

Планировка второго уровня

Черный Дом Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Черный Дом

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

На втором этаже – спальни и детская игровая зона. Здесь есть три приватных спальни (18, 17 и 18 кв. метров), отдельная игровая в холле (14 кв. метров), сам холл (12 кв. метров) и одна ванная комната (7,4 кв. метров).

Вид с дороги

Черный Дом Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Черный Дом

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Традиционный «русский силуэт» деревянного деревенского дома сохранятся благодаря выбранному углу ската кровли, узким длинным окнами на мансарде и соответствующей атмосфере самого региона.

Такой дом может стать идеальным решением для тех, кто хочет жить атмосферной северной жизнью и не видит себя в другом окружении, нежели в интерьере в стиле шале, рустик или кантри.

Мы благодарим студию Snegiri Architects за предоставленную возможность осветить их удивительный проект и надеемся в будущем увидеть и другие их проекты!

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