Новый тип русского деревенского дома за 4 млн

Уникальный вариант дома в азиатском стиле выполнен с любовью к эко-эстетике и стильным геометричным решениям для дизайна фасадов. Этот дом выглядит весьма необычно для РФ и является отличным вариантом для жизни!

Архитекторы из студии Snegiri Architects сделали все, чтобы нестандартный образ жизни семьи заказчиков отразился и на том, как именно и в каком формате они начнут новую жизнь в этом новом доме! Главный архитектор проекта Никита Капитуров разместил дом на возвышенности, построил его из газобетона, обшил фасады натуральной лиственницей и придумал идеальную для семьи планировку.