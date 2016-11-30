Дом-мечта под Челябинском за 2,7 млн

Архитектор Садовникова Наталья совместила желание иметь максимальный формат остекления в доме с атмосферой традиционного деревянного дома на природе. Удивительно, но при всем этом проект остается достаточно бюджетным для своего формата и отлично смотрелся бы в контексте обычного современного пригорода, если на участке посадить несколько сосен или елей.

Этот дом напомнил нам шикарные люксовые канадские проекты в горах, в лесу или у озера, которые имеют похожий одноэтажный формат с двусветной гостиной и впечатляющим форматом остекления. Терраса при гостиной тянется вдоль всего главного фасада дома, этот прием тоже часто используют в Канаде