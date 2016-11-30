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Дом-мечта под Челябинском за 2,7 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Домик 155 кв.м., Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в стиле кантри Бетон Желтый
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Архитектор Садовникова Наталья совместила желание иметь максимальный формат остекления в доме с атмосферой традиционного деревянного дома на природе. Удивительно, но при всем этом проект остается достаточно бюджетным для своего формата и отлично смотрелся бы в контексте обычного современного пригорода, если на участке посадить несколько сосен или елей.

Этот дом напомнил нам шикарные люксовые канадские проекты в горах, в лесу или у озера, которые имеют похожий одноэтажный формат с двусветной гостиной и впечатляющим форматом остекления. Терраса при гостиной тянется вдоль всего главного фасада дома, этот прием тоже часто используют в Канаде

Большой и надежный

Домик 155 кв.м., Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в стиле кантри
Садовникова Наталья Евгеньевна

Домик 155 кв.м.

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Общая площадь дома – 155 кв. метров, на этой площади разместилась просторная гостиная, кухня-столовая, 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также котельная. Дом построен из блока ИНСИ и реализован он будет в одном из пригородов Челябинска. Такой дом отлично подойдет для жизни семьи с 2-3 детьми, позволяя две комнаты отдать под детские.

Блок ИНСИ

Домик 155 кв.м., Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в стиле кантри Бетон Желтый
Садовникова Наталья Евгеньевна

Домик 155 кв.м.

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Дома из блока ИНСИ популярны в Норвегии, считаются быстровозводимыми, позволяя максимально просто решить вопрос с жильем для любой семьи. В Челябинске ИНСИ-блок тоже очень популярен. Обычно такой дом строится на ленточном фундаменте, имеет обычную кровлю на деревянном каркасе, дополнен пластиковыми окнами и деревянными межэтажными перекрытиями (либо плитами-пустотками).

Стоимость возведения такого дома именно в Челябинске и соседних регионах начинается примерно с 15 тысяч рублей за кв. метр (работа строителей, материал, включая фундамент, черновые полы, кровлю, перекрытия). Таким образом, простой расчет позволяет нам определить примерную стоимость такого дома в 2,3 млн рублей. Еще 400 тысяч мы добавляем для обустройства двусветной гостиной и террасы.

Красивый дизайн фасадов

Домик 155 кв.м., Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в стиле кантри
Садовникова Наталья Евгеньевна

Домик 155 кв.м.

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Кроме прекрасной цены нельзя не отметить эффектную подшивку кровли деревом, отлично разработанный проект панорамного остекления с двусветной гостиной, красивые заборчики для террасы в стиле шале и, конечно же, стильный акцент в виде декора камнем дымохода для камина в гостиной.

Ландшафтный проект

Домик 155 кв.м., Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в стиле кантри
Садовникова Наталья Евгеньевна

Домик 155 кв.м.

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Под такой удивительный дом мы советуем выбирать проект с альпийской атмосферой – вечнозеленые хвойники, альпийские горки и рокарии, и чем больше газона, тем лучше. Под данный стиль подойдет множество сортов елей и сосен, отлично будут смотреться в таком саду ручейки, водопадики, кованые фонарики и декоративные камни, каменные дорожки.

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