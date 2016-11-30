Дом-мечта под Челябинском за 2,7 млн

Архитектор Садовникова Наталья совместила желание иметь максимальный формат остекления в доме с атмосферой традиционного деревянного дома на природе. Удивительно, но при всем этом проект остается достаточно бюджетным для своего формата и отлично смотрелся бы в контексте обычного современного пригорода, если на участке посадить несколько сосен или елей.
Этот дом напомнил нам шикарные люксовые канадские проекты в горах, в лесу или у озера, которые имеют похожий одноэтажный формат с двусветной гостиной и впечатляющим форматом остекления. Терраса при гостиной тянется вдоль всего главного фасада дома, этот прием тоже часто используют в Канаде
Общая площадь дома – 155 кв. метров, на этой площади разместилась просторная гостиная, кухня-столовая, 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также котельная. Дом построен из блока ИНСИ и реализован он будет в одном из пригородов Челябинска. Такой дом отлично подойдет для жизни семьи с 2-3 детьми, позволяя две комнаты отдать под детские.
Дома из блока ИНСИ популярны в Норвегии, считаются быстровозводимыми, позволяя максимально просто решить вопрос с жильем для любой семьи. В Челябинске ИНСИ-блок тоже очень популярен. Обычно такой дом строится на ленточном фундаменте, имеет обычную кровлю на деревянном каркасе, дополнен пластиковыми окнами и деревянными межэтажными перекрытиями (либо плитами-пустотками).
Стоимость возведения такого дома именно в Челябинске и соседних регионах начинается примерно с 15 тысяч рублей за кв. метр (работа строителей, материал, включая фундамент, черновые полы, кровлю, перекрытия). Таким образом, простой расчет позволяет нам определить примерную стоимость такого дома в 2,3 млн рублей. Еще 400 тысяч мы добавляем для обустройства двусветной гостиной и террасы.
Кроме прекрасной цены нельзя не отметить эффектную подшивку кровли деревом, отлично разработанный проект панорамного остекления с двусветной гостиной, красивые заборчики для террасы в стиле шале и, конечно же, стильный акцент в виде декора камнем дымохода для камина в гостиной.
Под такой удивительный дом мы советуем выбирать проект с альпийской атмосферой – вечнозеленые хвойники, альпийские горки и рокарии, и чем больше газона, тем лучше. Под данный стиль подойдет множество сортов елей и сосен, отлично будут смотреться в таком саду ручейки, водопадики, кованые фонарики и декоративные камни, каменные дорожки.
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