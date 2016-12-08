Лесная усадьба из клееного бруса площадью 208м²

Этот проект порадует вас своей сказочной атмосферой, которая окружает дом буквально повсюду – в интерьерах, в саду, даже просто на фотографиях. Удачная для семейного коттеджа на природе планировка, нежный мятный оттенок для фасадов и отличный ландшафтный проект сделали этот дом примером для подражания.
Архитектор Дмитрий Кругляк спроектировал данную усадьбу из клееного бруса (200x260) для семьи, которая мечтала об уютном и уединенном местечке в тишине леса. Общая площадь дома – 208 кв. метров. Строительство дома реализовала студия «Северный Дом».
В гостиной предусмотрено двусветное пространство с высокими потолками, очаровательно дополняющими проект деревянного дома. Все комнаты спроектированы на основе максимально рационального использования жилой площади, чтобы каждый квадратный метр имел многофункциональное применение и дружно «работал» на благо всей семьи. В проекте было использовано панорамное остекление, благодаря чему из гостиной открывается замечательный вид на прилегающую к дому территорию.
Интересно, что в данном проекте часть стен выполнена не из клееного бруса, а из деревянного каркаса с зашивкой имитатором бруса. Это еще одно решение, позволяющее снизить затраты на строительство здания, которое было очень радужно встречено клиентами. Стропильная система при этом выполнена из доски сечением 50х200 мм.
Основной вход в здание имеет стильный тамбур и небольшое крыльцо, подчеркнутое геометрией кровли. Слева от тамбура мы найдем хозяйственное помещение, которое может быть использовано и под гардеробную.
Справа от дома мы найдем гараж на 1 машиноместо, а подъездная дорогая достаточно широкая, чтобы организовать стоянку для 3-6 гостевых автомобилей.
На первом этаже дома мы увидим кухню-гостиную (более 42 кв. метров), гостевую спальню (17 кв. метров), большой холл (10 кв. метров) с лестницей, котельную, гостевой туалет и отдельный блок с сауной, душевой и комнатой отдыха, общей площадью около 16 кв. метров. Также на первом этаже есть терраса, выход на которую возможен из столовой и комнаты отдыха при сауне. Общая площадь террасы – 27 кв. метров.
На втором этаже балкон относится в главному мастер-сьюту со спальней и ванной комнатой. Большой холл при лестнице располагает площадью для детской игровой или второй гостиной (20 кв. метров). А еще рядом с ним есть две детские спальни площадью около 10 кв. метров.
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