Лесная усадьба из клееного бруса площадью 208м²

Этот проект порадует вас своей сказочной атмосферой, которая окружает дом буквально повсюду – в интерьерах, в саду, даже просто на фотографиях. Удачная для семейного коттеджа на природе планировка, нежный мятный оттенок для фасадов и отличный ландшафтный проект сделали этот дом примером для подражания.

Архитектор Дмитрий Кругляк спроектировал данную усадьбу из клееного бруса (200x260) для семьи, которая мечтала об уютном и уединенном местечке в тишине леса. Общая площадь дома – 208 кв. метров. Строительство дома реализовала студия «Северный Дом».