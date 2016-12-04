Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Загородный дом из клееного бруса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Современный деревянный дом, выполненный в классическом образе – это прекрасное решение для семейного гнездышка. Архитектор Дмитрий Кругляк спроектировал этот коттедж из клееного бруса, выбрав удивительную цветовую гамму для дизайна фасадов и очень удачную планировку.

Дом был построен фирмой «Северный Дом» еще в 2010 году. Общая площадь дома – 185 кв. метров, наверху мы найдем три спальни, внизу – прекрасную планировку открытого типа с кухней, столовой, гостиной и смежной террасой.

Такой дом может стать отличным решением для жизни в пригороде – он особенно презентабельно выглядит на улице, в любую погоду красив и аккуратен, а зимой и вовсе является жемчужиной эстетики для любой улицы!

Современный и стильный

Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле Дерево house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Загородный дом из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Дом выполнен с любовью сразу к двум стилям – шале и кантри. Идеальная их комбинация позволяет сделать дом очень современным и компактным, расположив различные декоративные элементы так, чтобы в итоге получился формат современного коттеджа.

Так, массивная кровля и оформление крыльца с горизонтальной балкой, а также деревянные обрамления террас и крыльца достались дому от стиля шале. Так же, как и красивый мансардный этаж. Тем не менее, дизайн интерьеров выполнен ближе к стилю кантри или к скандинавскому минимализму в деревянном доме.

Добротное строительство

Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Загородный дом из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Очень качественно выполненный проект деревянного дома видно сразу – не просто в дизайне, но и в своей статности, он выглядит как настоящая крепость. Фирма «Северный Дом» давно сотрудничает с архитектором Дмитрием Кругляком, показывая всем нам, какими  могут быть современные и комфортабельные деревянные дома.

Дизайн фасадов

Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Загородный дом из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Проект отличается эффектной многоуровневой крышей и большим вниманием к дизайну деталей – декоративные выпуски балок клееного бруса имеют выразительную подрезку торцов.

Цвет обрамления окон (наличников) и дверей подобран для контраста, здесь два шоколадных оттенка (молочного и горького) отлично справляются с ролью темных акцентных элементов.

На первом этаже

Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Гостиная в рустикальном стиле house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Загородный дом из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Планировка первого этажа имеет открытый формат – здесь гостиная с камином, кухня и зона столовой при ней расположены в одной комнате. Отсюда же можно попасть на террасу. Также на первом этаже мы найдем прихожую, ванную комнату, котельную и кабинет, который может быть гостевой или одной из основных спален.

Игровая на втором этаже

Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Гостиная в рустикальном стиле
Дмитрий Кругляк

Загородный дом из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

В холле второго этажа мы видим большую игровую зону для детей, которая, при желании, может стать домашним кинотеатром, кабинетом, маленькой гостиной. Отделка стен и потолка здесь выполнена деревом, на полу – паркет, а деревянные перила дополнены красивыми стеклянными экранами. Отсюда открывается красивый вид на двусветную гостиную и виден дымоход. Сам дом – солнечный, теплый, очень традиционный.

Как строился дом

Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Загородный дом из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

На этой фотографии мы видим тот же самый дом еще в процессе строительства и внутренней отделки. Кровля для террасы еще не закончена, но сам дом уже выглядит вполне презентабельно.

Далее на homify:

Модульные дома на homify;

— TOP-10 простых проектов коттеджей;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Все возможности чердака: 9 примеров
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо