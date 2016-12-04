Загородный дом из клееного бруса

Современный деревянный дом, выполненный в классическом образе – это прекрасное решение для семейного гнездышка. Архитектор Дмитрий Кругляк спроектировал этот коттедж из клееного бруса, выбрав удивительную цветовую гамму для дизайна фасадов и очень удачную планировку.

Дом был построен фирмой «Северный Дом» еще в 2010 году. Общая площадь дома – 185 кв. метров, наверху мы найдем три спальни, внизу – прекрасную планировку открытого типа с кухней, столовой, гостиной и смежной террасой.

Такой дом может стать отличным решением для жизни в пригороде – он особенно презентабельно выглядит на улице, в любую погоду красив и аккуратен, а зимой и вовсе является жемчужиной эстетики для любой улицы!