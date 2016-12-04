Загородный дом из клееного бруса

Современный деревянный дом, выполненный в классическом образе – это прекрасное решение для семейного гнездышка. Архитектор Дмитрий Кругляк спроектировал этот коттедж из клееного бруса, выбрав удивительную цветовую гамму для дизайна фасадов и очень удачную планировку.
Дом был построен фирмой «Северный Дом» еще в 2010 году. Общая площадь дома – 185 кв. метров, наверху мы найдем три спальни, внизу – прекрасную планировку открытого типа с кухней, столовой, гостиной и смежной террасой.
Такой дом может стать отличным решением для жизни в пригороде – он особенно презентабельно выглядит на улице, в любую погоду красив и аккуратен, а зимой и вовсе является жемчужиной эстетики для любой улицы!
Дом выполнен с любовью сразу к двум стилям – шале и кантри. Идеальная их комбинация позволяет сделать дом очень современным и компактным, расположив различные декоративные элементы так, чтобы в итоге получился формат современного коттеджа.
Так, массивная кровля и оформление крыльца с горизонтальной балкой, а также деревянные обрамления террас и крыльца достались дому от стиля шале. Так же, как и красивый мансардный этаж. Тем не менее, дизайн интерьеров выполнен ближе к стилю кантри или к скандинавскому минимализму в деревянном доме.
Очень качественно выполненный проект деревянного дома видно сразу – не просто в дизайне, но и в своей статности, он выглядит как настоящая крепость. Фирма «Северный Дом» давно сотрудничает с архитектором Дмитрием Кругляком, показывая всем нам, какими могут быть современные и комфортабельные деревянные дома.
Проект отличается эффектной многоуровневой крышей и большим вниманием к дизайну деталей – декоративные выпуски балок клееного бруса имеют выразительную подрезку торцов.
Цвет обрамления окон (наличников) и дверей подобран для контраста, здесь два шоколадных оттенка (молочного и горького) отлично справляются с ролью темных акцентных элементов.
Планировка первого этажа имеет открытый формат – здесь гостиная с камином, кухня и зона столовой при ней расположены в одной комнате. Отсюда же можно попасть на террасу. Также на первом этаже мы найдем прихожую, ванную комнату, котельную и кабинет, который может быть гостевой или одной из основных спален.
В холле второго этажа мы видим большую игровую зону для детей, которая, при желании, может стать домашним кинотеатром, кабинетом, маленькой гостиной. Отделка стен и потолка здесь выполнена деревом, на полу – паркет, а деревянные перила дополнены красивыми стеклянными экранами. Отсюда открывается красивый вид на двусветную гостиную и виден дымоход. Сам дом – солнечный, теплый, очень традиционный.
На этой фотографии мы видим тот же самый дом еще в процессе строительства и внутренней отделки. Кровля для террасы еще не закончена, но сам дом уже выглядит вполне презентабельно.
Далее на homify:
— TOP-10 простых проектов коттеджей;
— Идеи дизайна красивой кухни.