Романтизм в интерьере – дыхание моря и запах полевых цветов

Романтизм является одним из самым эклектичных стилей. Он возник на рубеже XVIII – XIX веков и вобрал в себя витиеватость рококо, элегантность классики, экспериментальность модерна и теплоту прованса. Романтизму свойственно придерживаться традиций, в то же время он восприимчив ко всему новому, что открывает перед дизайнерами широкие возможности для экспериментов.

Интерьер квартиры, оформленной декоратором Людмилой Кришталевой, получил название Утро в саду . Здесь каждая комната рассказывает свою особенную историю, однако в интерьере нет разрозненности и дисгармонии – все комнаты объединяет легкость, жизнерадостность и весеннее настроение, столь характерное для стиля романтизм.