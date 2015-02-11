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Романтизм в интерьере – дыхание моря и запах полевых цветов

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Ванная комната в эклектичном стиле
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Романтизм является одним из самым эклектичных стилей. Он возник на рубеже XVIII – XIX веков и вобрал в себя витиеватость рококо, элегантность классики, экспериментальность модерна и теплоту прованса. Романтизму свойственно придерживаться традиций, в то же время он восприимчив ко всему новому, что открывает перед дизайнерами широкие возможности для экспериментов. 

Интерьер квартиры, оформленной декоратором Людмилой Кришталевой, получил название Утро в саду.  Здесь каждая комната рассказывает свою особенную историю, однако в интерьере нет разрозненности и дисгармонии – все комнаты объединяет легкость, жизнерадостность и весеннее настроение, столь характерное для стиля романтизм.

Бирюзовый цвет – свежесть морского бриза

homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Бирюзовый цвет – это цвет влюбленных в жизнь оптимистов. Ему свойственны ощущение прохлады, воздушность и легкость. Даже при не очень ярком освещении, помещение, стены которого покрашены в бирюзовый, выглядит солнечным и светлым. Не зря автор назвала свой проект Утро в саду – проходя по изображенному на фото бирюзовому холлу, можно практически на физическом уровне ощутить дуновение свежего ветра и почувствовать тонкий запах ранних полевых цветов.

Романтичное настроение

homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Нежность и утонченность прослеживаются в каждой детали интерьера этой квартиры. Декоративные вазочки, настенные украшения, игривые узоры и маленькие букетики цветов встречаются повсюду. Плавность и закругленность линий погружает нас в романтику загородной жизни, вдали от городской суеты и каждодневных забот. Интерьер квартиры искусно воссоздает атмосферу частного дома на лоне живописной природы.

Гостиная

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Интерьер гостиной продолжает игривое и легкое настроение холла. Здесь бирюзовая свежесть дополняется оттенками бежевого и желого цветов. Комната наполнена мягким, рассеянным светом, играющую хрусталиками люстру дополняет ансамбль из настольных торшеров и бра. Букеты цветов и декор из дерева привносят в интерьер частичку природы.

На стыке эпох

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Соединить в одном помещении ярко-желтое кресло а-ля поп-арт, столик с мозаичной отделкой, хрустальную люстру и ротанговые кресла под силу не каждому специалисту. Автору Утра в саду удалось составить из них чувственную комбинацию, в которой жители квартиры и их гости смогут расслабиться и погрузиться в атмосферу спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

Ванная комната

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

По сравнению с другими комнатами, просторная ванная выглядит строго и даже слегка камерно. Черно-белый пол и классическая мебель имеют мало общего с романтикой прованса. В этой комнате нет привычных плавных линий, интерьер стремится к структуре и четкой организации.

Спальня

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Возвращаемся в тихую романтику загородной жизни. Высокие французские окна обеспечивают комнату непрерывным потоком естественного света. Ее интерьер напоминает интерьер дворянской усадьбы с характерными для него сочетанием кремового, желтого и черного цветов и деревянным полом светлых тонов.

Детская комната

homify Детские комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В детской комнате практически отсутствуют строгие линии, ярко-желтые стены, лиловый ковер и множество игрушек – именно так и должна выглядеть комната счастливого ребенка. Частичка природы нашла свое отражение и здесь – зеленые занавески, травяной абажур и акварельные рисунки с изображением животных.

Пол из натурального камня
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