Умопомрачительная стеклянная пристройка

Современные стеклянные установки, которые мы видим в этом проекте, были поставлены и установлены фирмой IQ Glass. Специализированные ее продукты помогли создать новое расширение, впечатлить нас красотой и функциональностью. Мы можем видеть, как минимально обрамленные стеклянные раздвижные двери сидят гармонично бок о бок. Тонкие алюминиевые рамы были окрашены в темно-серый в соответствии с окружающей металлической обшивкой.