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Умопомрачительная стеклянная пристройка

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Ashley Road, IQ Glass UK IQ Glass UK Окна и двери в стиле модерн
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Многие задумывались о том, чтобы добавить к дому интересную и практичную пристройку. На приведенном ниже примере вы можете посмотреть, как это возможно сделать. Представляем вам современное расширение семейного дома.

Прозрачное стекло

Ashley Road, IQ Glass UK IQ Glass UK Гостиная в стиле модерн
IQ Glass UK

Ashley Road

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Современное расширение было разработано, чтобы улучшить расположение и функции этой большой семьи. Применение стекла позволило появиться новому свету и свободе в доме. Минимально оформленные стеклянные двери и окна определяют современный вид Г-образной формы.

Невидимые барьеры

Ashley Road, IQ Glass UK IQ Glass UK Окна и двери в стиле модерн
IQ Glass UK

Ashley Road

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Крыша пристройки была преобразована в большую террасу на крыше, куда можно попасть из спальни наверху. Там на полу были установлены специальные противоскользящие покрытия, что обеспечивает безопасность. Стеклянные балюстрады создают предохранительный барьер на террасе.

Безупречный дизайн

Ashley Road, IQ Glass UK IQ Glass UK Окна и двери в стиле модерн
IQ Glass UK

Ashley Road

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Современные стеклянные установки, которые мы видим в этом проекте, были поставлены и установлены фирмой IQ Glass. Специализированные ее продукты помогли создать новое расширение, впечатлить нас красотой и функциональностью. Мы можем видеть, как минимально обрамленные стеклянные раздвижные двери сидят гармонично бок о бок. Тонкие алюминиевые рамы были окрашены в темно-серый в соответствии с окружающей металлической обшивкой.

Вид на сад

Ashley Road, IQ Glass UK IQ Glass UK Окна и двери в стиле модерн
IQ Glass UK

Ashley Road

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Связаны непосредственно друг с другом гостиная, кухня и вид на сад. Здесь внутри гостиной мы начинаем понимать, почему архитекторы использовали стекло в таком количестве. В сочетании с белой гаммой прозрачное стекло делает чудеса. Из гостиной или кухни всегда можно наблюдать за садом.

Только для детей

Ashley Road, IQ Glass UK IQ Glass UK Окна и двери в стиле модерн
IQ Glass UK

Ashley Road

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Дети этой семьи имеют легкий доступ к природе днем. Тем не менее, когда погода становится ненастной, они могут счастливо провести время, играя в своем собственном пространстве. В таком месте детям будет интересно играть долгое время.

Умный и красивый

Ashley Road, IQ Glass UK IQ Glass UK Гостиная в стиле модерн
IQ Glass UK

Ashley Road

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Красота и эстетика этого расширения из стекла – это лишь малая часть его конструкции. Передовые технологии, используемые в производстве дверей и окон, играют немаловажную роль. Такой тип стекла сможет поддерживать комфортную температуру в доме в любое время года.

Небольшая квартира-студия, которая не оставит вас равнодушными

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