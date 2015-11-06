Избушка превращается в виллу: метаморфозы

В этом проекте нам удастся собственными глазами увидеть все происходившие со старым особняком метаморфозы. Вся ответственность за работы лежала на плечах студии RAC arquitetura, архитекторам и декораторам которой хорошо знакомы подобные процессы преображения ветхого жилья в современные и уютные виллы.
Если вам по душе философия Востока с её традициями и культурой, то вам наверняка понравится получившийся результат.
Белый дом, синие наличники, коричневые деревянные ставни, бетонный фундамент – странное сочетание, не правда ли? Из этого дома, вероятнее всего, захочется быстрее съехать, чем обосноваться в его стенах. Однако не стоит торопиться с выводами. Давайте посмотрим, какие преобразования коснулись его фасада.
Архитекторы воплотили мечты хозяев и создали особенное жилье для своих клиентов. Дом сохранил очарование одноэтажной постройки, и в то же время стал выглядеть более современно и опрятно. Кирпич в настоящее время является прекрасным материалом для украшения интерьеров и фасадов зданий. Как видите, он прекрасно смотрится и колониальным стилем.
Дизайнеры потрясающе справились с поставленной задачей! Дизайнеры оставили одну из стен без штукатурки, позволив хозяевам любоваться красотой кирпичной кладки. Все дверные порталы и окна симметричны и пропорциональны друг другу. В отделке доминирует, безусловно, дерево, цвет которого идеально сочетается с выбранной мебелью. Также дизайнеры создали то, без чего не обходится в наши дни ни один загородный дом — камин. Именно он занимает центральное место в пространстве гостиной.
Спальная комната в этом доме заслуживает награды за самое оригинальное решение. Сердцем пространства является большая кровать с покрывалом в восточном стиле. Тем не менее, это не единственное, что притягивает внимание. Давно ли вы встречали спальни, в которых присутствует отдельный выход в сад? Распахнутые двери на восходе солнца впустят в комнату свежий утренний воздух. Можно только позавидовать такой возможности почувствовать природу.
Специалисты обновили пространство и по периметру дома, оборудовав его новой террасой, печкой и небольшим количеством мебели. Какой бы ни была погода, хозяева этого дома смогут проводить много времени на свежем воздухе, наслаждаясь природой во всей её красе.