Избушка превращается в виллу: метаморфозы

В этом проекте нам удастся собственными глазами увидеть все происходившие со старым особняком метаморфозы. Вся ответственность за работы лежала на плечах студии RAC arquitetura, архитекторам и декораторам которой хорошо знакомы подобные процессы преображения ветхого жилья в современные и уютные виллы.

Если вам по душе философия Востока с её традициями и культурой, то вам наверняка понравится получившийся результат.