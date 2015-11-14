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Как навести порядок в шкафу

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Проект однокомнатной квартиры 40 м² (раздельная комната), SAZONOVA group SAZONOVA group ГардеробнаяХранение
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Гардероб – одновременно приятная и проблемная тема в женском мире. Ситуация Полный шкаф одежды, а носить нечего , знакома, наверное, большинству женщин. Дело в том, что система хранения в нашем гардеробе порой настолько запутана, что часть одежды попросту упускается нами из виду и забывается. Правильно организованная система хранения может облегчить наши ежедневные сборы и позволит не упустить из виду нужные детали.

В этой статье мы поможем Вам организовать порядок в вашем шкафу и упорядочить всю одежду и аксессуары.Желаем приятно провести время в процессе сортировки и организации вашего шкафа.

Правильная планировка пространства

Проект однокомнатной квартиры 40 м² (раздельная комната), SAZONOVA group SAZONOVA group ГардеробнаяХранение
SAZONOVA group

Проект однокомнатной квартиры 40 м² (раздельная комната)

SAZONOVA group
SAZONOVA group
SAZONOVA group

Как индивидуален каждый человек, так индивидуален и любой гардероб. В шкафу должно быть достаточно места для  аккуратного хранения одежды. Так, лучше заранее планировать количество необходимых вешалок, полок или ящиков. В зависимости от стиля одежда в гардеробе может быть разделена по-разному. Рубашки и блузки, футболки и топы требуют немного места, однако платья и верхняя одежда могут потребовать большего количества свободного пространства. В дополнение к одежде не стоит забывать и о возможном размещении аксессуаров в шкафу, тем более сейчас существует множество возможностей для этого.

Одежда по сезонам

Просторная гардеробная PM studio ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды Изделия из древесины Белый
PM studio

Просторная гардеробная

PM studio
PM studio
PM studio

Многие обладатели больших шкафов размещают в них сезонную одежду: зимние куртки, шерстяные свитера, сапоги, купальники и пр. Поскольку они используются лишь в определенное время года, следует предусмотреть для них пространство либо на самых нижних, либо на самых верхних полках шкафа. Однако вся регулярно используемая одежда (джинсы, юбки, платья, сорочки) должна быть всегда под рукой, чтобы ни  коем случае не тратить много времени на ее поиск

Сортировка одежды

Apartamento Higienópolis, Marcelo Rosset Arquitetura Marcelo Rosset Arquitetura Гардеробная в стиле модерн
Marcelo Rosset Arquitetura

Marcelo Rosset Arquitetura
Marcelo Rosset Arquitetura
Marcelo Rosset Arquitetura

Ничто не может быть более ужасным, чем битком набитый платяной шкаф, в котором соседствуют мятые футболки, топы и носки. Одежда должна быть аккуратно разложена и отсортирована по категориям одежды, имеющимся в Вашем шкафу. Например, платья, рубашки, брюки и нижнее белье должны находиться на соответствующей полке или в специально отведенном ящике. Для того чтобы отделить носки или нижнее белье друг от друга рекомендуется использовать маленькие корзины, контейнеры, или простые картонные коробки.

Для тех, кто хочет обновить гардероб, рекомендуется сразу же освободить для него место. Одежду, которую Вам больше не подходит, вышла из моды или просто никогда не носится, можете смело раздать знакомым, отправить в секонд-хэнд, либо же избавиться от нее навсегда. Таким образом Вы освободите место для новой, более необходимой одежды.

Наглядное размещение аксессуаров

ANKLEIDE - BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK, DESIGNWERK Christl DESIGNWERK Christl Гардеробная в классическом стиле
DESIGNWERK Christl

DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl

Прибранный, четко организованный гардероб неизменно радует глаз. Многие любят комбинировать свои наряды с различными аксессуарами. Большинство людей при этом хранят аксессуары в шкафу, что действительно удобно. Ремни, галстуки, часы, сумки и ювелирные изделия – это наши ежедневные спутники и было бы хорошо, если бы они были как-то отсортированы. Сборные полки, зажимы для галстуков, корзинки позаботятся о том, чтобы наши аксессуары смогли распределяться так же наглядно, как наша одежда.

Обувь

homify Гардеробная в классическом стиле Дерево
homify

homify
homify
homify

Обувь также может быть размещена в шкафу по Вашему усмотрению. Очевидно, речь не идет о хранении уличной обуви с нижним бельем. Тем не менее, сандалии, туфли на шпильке и обувь для особых случаев можно запросто разместить в шкафу. Те, кто хочет сэкономить пространство, безусловно, должны продумать дополнительное пространство для обуви. Это поможет разместить ее грамотно и четко. Для владельцев большого количества обуви может понадобиться дополнительная стойка для обуви. Таким образом любимцы будут защищены от пыли и раздражающих запахов обуви.

Сортировка по цвету

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Гардеробная в эклектичном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Для дополнительного удобства Вы также можете отсортировать гардероб по цвету. Конечно, в первую очередь, одежда должна быть разделена на категории, такие как свитера, блузки, платья и футболки. Но внутри этих небольших групп можно отсортировать одежду по цвету. Так, если вы задумаете надеть темный верх, перед Вами сразу же представится стопка одежды, из которой Вы сможете выбрать. Кроме того, опрятный, заполненный шкаф, где одежда дополнительно сортируется по цвету, будет радовать глаз.

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Зеркало рядом с гардеробом

homify ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
homify

homify
homify
homify

Зеркало в полный рост, установленное около шкафа будет всегда как нельзя кстати. Многие шкафы оснащены зеркальными дверками или же зеркалами в полный рост, установленными во внутренней стороне шкафа. Зеркало, установленное около  или непосредственно на самом шкафу – безусловно, удобная и необходимая вещь, так как оцениваем свой внешний вид мы непосредственно перед зеркалом. Кроме того, одним из плюсов зеркальных шкафов является то, что шкафы с зеркальными дверями идеально подойдут для небольших комнат, поскольку зрительно увеличивают пространство.

Освещение

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Также важным моментом в организации хранения вещей в шкафу является правильное освещение, которое избавит Вас от неправильного цветового выбора одежды. Направленная к платяному шкафу потолочная лампа или дополнительный торшер могут значительно облегчить Вам жизнь. Кроме того, многие производители мебели предлагают дополнительное встроенное освещение, при котором светильники вмонтированы непосредственно в сам шкаф. Таким образом, правильная организация освещения точно избавит Вас от путаницы между черным и темно-синим цветом. 

Отделка гардероба

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Гардеробная в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Те, кому посчастливилось иметь полноценную гардеробную, могут задуматься о ее дополнении и украшении. Теперь, когда вы уже знаете, как отсортировать содержимое гардероба , можно продумать пути декорирования самой комнаты. Комод можно украсить красивой шкатулкой и цветами, скамейки или стул дополнить соответствующими подушками. Кроме того, красивое зеркало и светильник, ковер  - это необходимые аксессуары, которые должны быть в каждой раздевалке.

Также Вам может оказаться полезной статья Идеи для гардеробной.

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