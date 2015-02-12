Горка для детской комнаты

Давайте вспомним чудесное время, когда мы были детьми. В те далекие и беззаботные дни мы до наступления темноты катались на качелях, съезжали с горки и тренировали навыки человека-паука на странного вида металлических конструкциях. Современные дети уже не проводят так много времени на улице. Шум детской площадки им заменили игры на приставках и мобильных устройствах. Если вы обеспокоены тем, что ваш ребенок ведет недостаточно активный образ жизни, почему бы не подарить ему частичку своего детства – настоящую горку, которую можно поставить прямо в его комнату?
Проект этой детской комнаты был предоставлен дизайнерами из студии snoeck & co. Здесь полностью отсутствуют металлические предметы и острые углы, что гарантирует детям абсолютно безопасное времяпревождение. Дизайнеры не забыли, что, помимо веселых игр, малыши должны крепко спать и разместили в комнате несколько кроватей.
Эту белоснежную горку для самых маленьких недавно приобрела британская королевская семья. Лучшей рекламы для компании с забавным именем Jupidoo и придумать было нельзя. Кто, как не представители королевской фамилии являются гарантами абсолютной безопасности продукта. Высота горки составляет 1,20 м, и она идеально подойдет для малышей в возрасте от 1,5 до 4 лет.
Опускаем якоря, корабль готовится причалить к берегу. Если ваш ребенок и его друзья интересуются мореплаванием и с упоением смотрят современные экранизации приключенческих романов Жюля Верна, подарите им кровать-корабль, на которой они отправятся покорять бескрайние моря и океаны. Когда им надоест неторопливо раскачиваться на волнах, с помощью крутой деревянной горки, они смогут с ветерком сойти на берег.
Ваш ребенок уже несколько раз летал с вами на самолете и теперь мечтает стать летчиком? Специально для будущих пилотов компания M Desing выпустила самолет-кровать с маленьким трапом в виде горки. Подарите эту потрясающую игрушку вашему малышу, и он будет с гордостью демонстрировать ее заходящим к нему в гости друзьям.
Вы дочитали статью до конца и словили себя на мысли, что и сами бы непрочь вспомнить детство и прокатиться разок-другой. Увы, горки для взрослых вряд ли поместятся в городских квартирах. На помощь желающим снова почувствовать себя ребенком пришли датские дизайнеры из всемирно известной компании Lego, разработав в своем головном офисе гигантскую металлическую горку, соединяющую несколько этажей. Но если в ближайшем будущем вы не планируете посетить датскую столицу, подобные горки можно найти практически в любом городском парке.