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Горка для детской комнаты

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Spielwelten für Kinder, Paidi Paidi Детская комнатаКровати
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Давайте вспомним чудесное время, когда мы были детьми. В те далекие и беззаботные дни мы до наступления темноты катались на качелях, съезжали с горки и тренировали навыки человека-паука на странного вида металлических конструкциях. Современные дети уже не проводят так много времени на улице. Шум детской площадки им заменили игры на приставках и мобильных устройствах. Если вы обеспокоены тем, что ваш ребенок ведет недостаточно активный образ жизни, почему бы не подарить ему частичку своего детства – настоящую горку, которую можно поставить прямо в его комнату?

На высоких скоростях

Kinderzimmer, snoeck & co snoeck & co Детские комната в эклектичном стиле
snoeck &amp; co

snoeck & co
snoeck &amp; co
snoeck & co

Проект этой детской комнаты был предоставлен дизайнерами из студии snoeck & co. Здесь полностью отсутствуют металлические предметы и острые углы, что гарантирует детям абсолютно безопасное времяпревождение. Дизайнеры не забыли, что, помимо веселых игр, малыши должны крепко спать и разместили в комнате несколько кроватей.

Горка для самых маленьких

Jupiduu Kinderrutsche "White Elephant" , Jupiduu - Designed for Kids Jupiduu - Designed for Kids Детская комнатаИгрушки
Jupiduu – Designed for Kids

Jupiduu - Designed for Kids
Jupiduu – Designed for Kids
Jupiduu - Designed for Kids

Эту белоснежную горку для самых маленьких недавно приобрела британская королевская семья. Лучшей рекламы для компании с забавным именем Jupidoo и придумать было нельзя. Кто, как не представители королевской фамилии являются гарантами абсолютной безопасности продукта. Высота горки составляет 1,20 м, и она идеально подойдет для малышей в возрасте от 1,5 до 4 лет.

Корабль для настоящих пиратов

Spielwelten für Kinder, Paidi Paidi Детская комнатаКровати
Paidi

Paidi
Paidi
Paidi

Опускаем якоря, корабль готовится причалить к берегу. Если ваш ребенок и его друзья интересуются мореплаванием и с упоением смотрят современные экранизации приключенческих романов Жюля Верна, подарите им кровать-корабль, на которой они отправятся покорять бескрайние моря и океаны. Когда им надоест неторопливо раскачиваться на волнах, с помощью крутой деревянной горки, они смогут с ветерком сойти на берег.

Горка-самолет

plane, m design m design Детская комнатаКровати
m design

m design
m design
m design

Ваш ребенок уже несколько раз летал с вами на самолете и теперь мечтает стать летчиком? Специально для будущих пилотов компания M Desing выпустила самолет-кровать с маленьким трапом в виде горки. Подарите эту потрясающую игрушку вашему малышу, и он будет с гордостью демонстрировать ее заходящим к нему в гости друзьям.

Металлическая горка для взрослых

Indoor Slide LEGO Коммерческие помещения Офисные помещения
LEGO

Indoor Slide

LEGO
LEGO
LEGO

Вы дочитали статью до конца и словили себя на мысли, что и сами бы непрочь вспомнить детство и прокатиться разок-другой. Увы, горки для взрослых вряд ли поместятся в городских квартирах. На помощь желающим снова почувствовать себя ребенком пришли датские дизайнеры из всемирно известной компании Lego, разработав в своем головном офисе гигантскую металлическую горку, соединяющую несколько этажей. Но если в ближайшем будущем вы не планируете посетить датскую столицу, подобные горки можно найти практически в любом городском парке.

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Хотели бы вы подарить ребенку такую горку?

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