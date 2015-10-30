Дом будущего для всей семьи

В Польше в последнее время наиболее популярной становится идея приобретения готовых домов, в которых дизайнеры уже досконально продумали и планировку, и расстановку минимальной мебели, и освещение. Студия MajchrzakPracownia Projektowa специализируется на создании наиболее оптимальных решений для загородных участков. Каждый отдельно взятый проект имеет несколько вариантов планировок и декорирования, что позволяет найти потенциальному клиенту наиболее приемлемый с точки зрения бюджета вариант. Чтобы избежать однообразия, бюро реализовывает не более 28 одинаковых проектов. Одну из работ мы сегодня как раз и увидим.