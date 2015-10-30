Дом будущего для всей семьи

В Польше в последнее время наиболее популярной становится идея приобретения готовых домов, в которых дизайнеры уже досконально продумали и планировку, и расстановку минимальной мебели, и освещение. Студия MajchrzakPracownia Projektowa специализируется на создании наиболее оптимальных решений для загородных участков. Каждый отдельно взятый проект имеет несколько вариантов планировок и декорирования, что позволяет найти потенциальному клиенту наиболее приемлемый с точки зрения бюджета вариант. Чтобы избежать однообразия, бюро реализовывает не более 28 одинаковых проектов. Одну из работ мы сегодня как раз и увидим.
Хромированная труба, пожалуй, является весьма изысканным украшением черного фасада этого дома. Блестящий металл придает ему современный шик. Что касается планировки, то на первом этаже расположились прихожая, открытое пространство с обеденной зоной, кухней и гостиной, ванная комната, прачечная, котельная и подсобное помещение. На втором находятся три спальни, санузел, гардеробная и небольшая прихожая. Конечно же, в этом доме есть и чердак.
Внутри дома много дерева, а из панорамных окон открывается вид на сад. Из мебели присутствует пока что только современный стол и стулья. Бумажные светильники – демократичный вариант, который помогает придать помещению уют.
Пройдя чуточку вперед, мы попадаем на территорию кухни, которая полностью заняла пространство одной из стен. Доминирующим цветом является белый. Фасады мебели лишены выступающих ручек и декора. Труба вытяжки и светильники – акценты промышленного стиля.
За кухней таится деревянная и, на первый взгляд, совершенно невесомая лестница. Пространство рядом с ней можно обустроить для хранения. К примеру, детям особенно будет интересно играть здесь, спрятавшись от внимания взрослых. Хозяевам дается полная свобода для проявления собственной фантазии по обустройству и созданию неповторимого уюта в собственном доме.