Как обустроить скучную белую ванную

Белоснежные ванные комнаты издавна считались символом богатства и изысканности. И даже сейчас многие люди хотят видеть у себя дома именно белую ванную комнату. Хотя у других белоснежная ванная вызывает ощущение холодности и стерильности, как в больничной палате.
И все же есть в белых ванных комнатах нечто легкое, одухотворенное и просторное. Белый цвет зрительно расширяет пространство, что будет весьма кстати в малогабаритных ванных комнатах. А если ванная комната находится на мансардном этаже и имеет резкие углы, то белый цвет помещения отлично их сгладит и сделает более незаметными.
Также белый цвет в ванной идеален потому что с ним легко сочетать другие цвета. Ванную в белом цвете легко изменять различными аксессуарами и декором. Смените полотенца, коврик и шторы в ванной – и она сразу изменится до неузнаваемости. Это идеально для хозяек, которые любят менять интерьер и привносить в него что-то новое.
В этой статье мы рассмотрим как можно разнообразить интерьер белых ванных комнат и сделать их чуточку интереснее. Приятного чтения!
Сделать белую ванную комнату не скучной помогут яркие акценты. Это могут быть яркие полотенца, коврики или занавески. Но в этом случае дизайнеры решили сделать акцент на яркой картине из мозаики и раковине. На дальней стене этой ванной комнаты из плитки выложена красивая картина с изображением розового фламинго. Яркое пятно в этом холодном и безжизненном месте. Яркость также находит отклик в бирюзовом шкафчике под раковиной. Эти два ярких пятна в скучной белой ванной перекликаются между собой и создают единый интерьер, интересный и стильный.
Скучную белую ванную комнату можно преобразить в стильное помещение с помощью нескольких предметов декора. Черный цвет отлично разбавит белоснежность комнаты, добавив нотку ретро стиля в ванную. Побольше черно-белых фотографий в черных простых рамках, несколько элементов декора в черном цвете, таких как декоративный фонарь и столик под раковину черного цвета – и Ваша ванная комната приобретет стильные ретро-винтажные нотки.
Ванная комната в ретро стиле выглядит так, словно только что сошла с черно-белой старой фотографии. Такой интерьер погрузит Вас в старинные и стильные времена, заставит окунуться в прошлое с головой.
Что делать если ванная комната совсем белая и скучная? Конечно разбавить ее пестрыми пятнами! В проекте этой ванной комнаты все внимание притягивает разноцветная душевая кабина. Вернее это просто закуточек ванной, который выложен мелкой разноцветной плиточкой и отгорожен от остальной ванной комнаты стеклянной стенкой. В итоге белая ванная вовсе не выглядит скучной, наоборот она стала интересной и необычной, а душевой кабинкой хочется воспользоваться прямо сейчас. Вообразите только, как приятно будет утром принять душ в таком жизнерадостном месте. Ваше настроение улучшится в считанные секунды и продлится весь день.
Интереснее белую ванную комнату можно сделать и без помощи сложных цветовых решений. В этой задаче может помочь интересный рельеф. Белоснежная плитка в ванной комнате выглядит скучно, пока она глянцевая и плоская. Плитка с рельефом сразу делает интерьер более интересным и сложным. А игра светотени на стенах создаст дополнительный рисунок. Ванная комната уже не будет однообразной и унылой – с рельефными стенами комната будет преображаться с изменением освещения.
Неоклассический интерьер белой ванны тоже выглядит достаточно стильно и гармонично. Главное правильно подобрать мебель и аксессуары. Нестандартная белая ванная, на ножках или без, необычный стеклянный душ, черный комод на витых ножках и стильное зеркало в ажурной раме – вот секрет интерьера ванной комнаты в неоклассическом стиле. Сочетание старинной классики и новейших элементов в дизайне просто завораживает. Это совершенно новый стиль, перерожденный из старого. В нем таится какая-то загадочность и таинственность.
К тому же белый цвет отлично сглаживает неровности в форме комнаты. Это не сразу бросается в глаза, но этот проект выполнен на мансарде, и потолок здесь немного скошен. Но благодаря белому цвету это вообще незаметно.
Стиль минимализм в ванной комнате сегодня применяется довольно часто. Это обычно практичный, стильный и функциональный интерьер. Основными элементами минимализма являются геометрия форм, однотонные цвета, минимум мебели, естественный свет, отсутствие элементов декора применение натуральных материалов. Именно поэтому белые ванные комнаты очень часто создают в стиле минимализм. Это идеальный цвет для этого стиля интерьера.
В этом проекте представлена практически идеальная ванная комната в стиле минимализм. Простые прямоугольные формы, много дневного света, полное отсутствие предметов декора. Поэтому даже скучнейшую белоснежную ванную комнату можно сделать интереснее, подобрав соответствующие элементы в стиле минимализм. А комната в этом стиле всегда будет выглядеть свежо и модно.
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Вообще белая ванная комната – это как идеальная заготовка для всех стилей интерьера. Как чистый лист бумаги – что хочешь, то и рисуй. Вот и здесь из простой белой ванной комнаты создали интерьер в стиле кантри. Добиться этого можно с соответствующими предметами мебели и декора. Побольше деревянных шкафчиков, зеркало в деревянной раме, плетеные корзины для белья, шторки и прочие мелочи – и Ваша ванная станет уголком деревенского рая в городской квартире. Это так просто – просто подберите именно ту мебель и элементы декора, которые Вам нравятся. И Ваша ванная комната станет именно такой, какой Вы хотите ее видеть.
Очередным способом сделать белую ванную комнату чуточку веселее становится хитрый дизайнерский ход. Просто на одну стену в ванной поклейте яркие или пестрые обои. Можно сделать как в этом проекте – выделить таким образом стену с зеркалом. Яркие пестрые обои в кружочек разного диаметра будут выглядеть однозначно весело и освежающе. Такой прием будет радовать глаз хозяевам квартиры, особенно по утрам, когда так не хватает хорошего настроения. Обои можно выбрать совершенно разные: в квадратик, в горошек, в полосочку или в клеточку. Главное, чтобы этот орнамент поднимал Вам настроение.