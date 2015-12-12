Как обустроить скучную белую ванную

Белоснежные ванные комнаты издавна считались символом богатства и изысканности. И даже сейчас многие люди хотят видеть у себя дома именно белую ванную комнату. Хотя у других белоснежная ванная вызывает ощущение холодности и стерильности, как в больничной палате.

И все же есть в белых ванных комнатах нечто легкое, одухотворенное и просторное. Белый цвет зрительно расширяет пространство, что будет весьма кстати в малогабаритных ванных комнатах. А если ванная комната находится на мансардном этаже и имеет резкие углы, то белый цвет помещения отлично их сгладит и сделает более незаметными.

Также белый цвет в ванной идеален потому что с ним легко сочетать другие цвета. Ванную в белом цвете легко изменять различными аксессуарами и декором. Смените полотенца, коврик и шторы в ванной – и она сразу изменится до неузнаваемости. Это идеально для хозяек, которые любят менять интерьер и привносить в него что-то новое.

В этой статье мы рассмотрим как можно разнообразить интерьер белых ванных комнат и сделать их чуточку интереснее. Приятного чтения!