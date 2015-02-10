До и После: Из заброшенного дома в уютное семейное гнездышко

Главное, чему нас научили статьи из рубрики До и После – в каком бы заброшенном состоянии не находился дом, при правильно выполненной переделке он превратится в современный дворец, и мало кто из его новых посетителей догадается, какой титанический труд проделали опытные дизайнеры и архитекторы, чтобы вдохнуть в здание новую жизнь.

Сегодня в поисках нового архитектурного чуда мы отправляемся в небольшой испанский городок Виго, в котором молодая пара без детей приобрела старый и неприглядный дом с целью превратить его в современный коттедж. Проект по реконструкции был поручен специалистам из бюро T Estodio de Diseño. Дизайнеры обновили напольное покрытие, без сожаления расстались с несколькими стенами, а в оставшихся сменили облицовку. Тем не менее, несмотря на серьезное вмешательство во внутреннюю организацию дома, специалисты сохранили присущий ему вековой шарм.