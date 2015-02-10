До и После: Из заброшенного дома в уютное семейное гнездышко

Главное, чему нас научили статьи из рубрики До и После – в каком бы заброшенном состоянии не находился дом, при правильно выполненной
переделке он превратится в современный дворец, и мало кто из его новых посетителей догадается, какой титанический труд проделали опытные дизайнеры и архитекторы, чтобы вдохнуть в здание новую жизнь.
Сегодня в поисках нового архитектурного чуда мы отправляемся в небольшой испанский городок Виго, в котором молодая пара без детей приобрела старый и неприглядный дом с целью превратить его в современный коттедж. Проект по реконструкции был поручен специалистам из бюро T Estodio de Diseño. Дизайнеры обновили напольное покрытие, без сожаления расстались с несколькими стенами, а в оставшихся сменили облицовку. Тем не менее, несмотря на серьезное вмешательство во внутреннюю организацию дома, специалисты сохранили присущий ему вековой шарм.
Планировка дома была типичной для послевоенных времен – много маленьких комнаток и мало свободного пространства. Чтобы решить эту проблему, дизайнеры снесли стену между гостиной и кухней, привнеся в интерьер дома всегда актуальную стилистику лофта. Системы отопления и кондиционирования за годы эксплуатации пришли в негодность и нуждались в срочной замене.
В результате
переделки получилась одна большая комната, в которой поместились гостиная, кухня и столовая. Новым хозяевам дома не придется беспокоиться о размере мебели – здесь поместятся и широкий диван, и обеденный стол на шесть человек, и многочисленные предметы декора.
Вопреки расхожим стереотипам, испанским дизайнерам нельзя отказать в рациональном подходе к организации интерьера. Белые скамейки, изображенные на фото, выполняют роль не только дополнительных место, но и так называемой межкомнатной перегородки, отделяющей пространство столовой от кухни. В любой удобный момент скамья может быть передвинута в другую часть помещения.
Давайте еще раз вспомним, как выглядела кухня до того, как за нее взялись T Estodio de Diseño. Как было сказано выше, дизайнеры не пытались изменить абсолютно все в интерьере. Для них было важно сохранить частичку истории, чтобы новое поколение жильцов не теряли связь времен. К примеру, входную дверь на кухню было решено снести, но не выбросить, а использовать для нового напольного покрытия.
Несмотря на довольно незамысловатый интерьер, кухня выглядит очень уютно и располагающе. В ней практически отстутствует декор, мебель относится скорее к категории бюджетной, тем не менее в этом помещении хочется остаться на часок-другой, чтобы перекусить и поговорить с гостеприимными хозяевами. Приглушенное освещение светодиодных светильников и темно-зеленый цвет стен делают атмосферу в интерьере согревающей и приветливой.
В этой ванной можно было снимать фильмы ужасов. Степень ее заброшенности вызывает практически физическое отвращение. Не исключено, что во время начала работы над капитальным ремонтом комнаты, дизайнерам приходилось бороться с рвотными рефлексами. Однако опытных специалистов ничем не проймешь – они более чем успешно справились с поставленной задачей.
Лишь форма окна напоминает о прошлом фото. В остальном интерьер ванны подвергся полной реконструкции. Вся сантехника в ней была заменена, вместо грязной ванны появилась комфортная и современная душевая кабина. Примечательно, что дизайн новой двери был намеренно выполнен в стиле 50-х – 60-х годов с характерными для того времени квадратиками из матового стекла.
Состояние спальной комнаты также не располагало к умиротворенному сну. Трещины и подтеки в стенах, сгнившие от старости доски вызывали ощущение полного отчаяния. Без облицовки стен и замены пола в этой комнате было не обойтись.
Спокойный коричневый цвет стен, белоснежная оконная рама и горшочки с растениями на подоконнике, говорят о том, что порядок был наведен и в этой комнате. К сожалению, мы не можем показать фото с новым полом, но будьте уверены, испанские архитекторы не подкачали и обеспечили молодую семью комфортным гнездышком, в котором они наверняка проведут много счастливых лет.
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