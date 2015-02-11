Пол из натурального камня

Натуральный камень – абсолютный чемпион по части долговечности, но и за ним нужен уход. Чтобы каменный пол верой и правдой служил вам многие десятилетия, не забывайте соблюдать несколько простых правил.

- В ванной комнате камень находится в регулярном контакте с водой, поэтому не скупитесь на фильтр очистки воды, который избавит от необходимости регулярно удалять появившийся на камне известковый налет.

- Камни не любят кислоту, поэтому выбирайте для его очистки специальные моющие средства с нейтральным PH. Зеркала и душевые советуем протирать этим же средством, ведь даже небольшие капельки кислоты могут нанести существенный урон мрамору.

- Если вы решили самостоятельно подправить укладку камня в ванной, используйте так называемый водостойкий клей, чтобы не допустить попадания воды в поры и швы камня.

- В качестве напольного покрытия для ванной комнаты больше подойдет мрамор, чем гранит. Даже в условиях повышенной влажности подскользнуться на мраморном полу вам вряд ли удастся, чего нельзя сказать о гранитном.