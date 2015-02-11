Пол из натурального камня

Напольное покрытие из натурального камня не только открывает перед вами широкие возможности для декорирования, но и гарантирует высокую степень прочности и долговечности. Камень успешно выдержит многолетнюю эксплуатацию, вне зависимости от нагрузок, что делает его идеальным материалом не только для жилых, но и для общественных помещений. Несмотря на природную надежность, каменный пол также требует к себе бережного отношения. В этой статье мы продемонстрируем удачные примеры использования плитки из камня и приведем несколько советов по уходу за каменным полом.
Благодаря полированной поверхности, напольная плитка из натурального камня выглядит богато, добротно и придает помещению особый изысканный стиль. Такой пол очень легко очистить от пыли и грязи, он устойчив к истиранию, так что если вы любите устраивать домашние вечеринки, советуем обратить особое внимание на этот материал. Разнообразие оттенков позволяет создавать удивительные композиции, которые дизайнер с легкостью подстроит под общий интерьер.
Полы из известкового туфа, который в архитектурном мире принято называть травертином, популярны с древних времен. В средние века он особенно полюбился зодчим, благодаря легкому весу и простоте в обращении. Именно из травертина построены множество церквей и городских стен, сохранившихся до наших дней. Сегодня травертин также пользуется популярностью. Из всех видов камней травертин больше всего похож на дерево. Этим сходством он обязан своей цветовой гамме, варьирующейся от коричневого до бежевого цветов. Основной недостаток материала – увеличивающиеся с течением времени поры, однако современные технологии заделки и полировки позволяют легко устранить этот недочет.
Как в одежде, так и в дизайне интерьера, черный цвет ассоциируется с элегантностью и тайной. Он строг, формален, но в тоже время гибок и универсален, поскольку может органично вписаться в практически любые цветовые комбинации. Черный цвет является одним из наиболее распространенных цветов при выборе напольного покрытия. А если речь идет о каменном покрытии, то мы нередко вспоминаем о черном сланце. Сланец имеет высокий уровень прочности и с успехом находит применение как в жилых домах, так и за их пределами, где он используется в качестве материала для мощения тротуаров.
Юрский мрамор по своей структуре является очень плотным известняком с высоким содержанием органических окаменелостей. Его оттенки варьируются от светло-желтого до голубоватого цветов. Юрский известняк добывается в альпийском предгорье на юге Германии, где несколько миллионов лет назад находилось неглубокое море. Добывать юрский мрамор сравнительно просто, поскольку он залегает массивно-слоистыми платами. Высокая плотность, легкость в эксплуатации и выразительные декоративные свойства обеспечили этому камню широкую популярность среди строительных материалов во всем мире.
Натуральный камень – абсолютный чемпион по части долговечности, но и за ним нужен уход. Чтобы каменный пол верой и правдой служил вам многие десятилетия, не забывайте соблюдать несколько простых правил.
- В ванной комнате камень находится в регулярном контакте с водой, поэтому не скупитесь на фильтр очистки воды, который избавит от необходимости регулярно удалять появившийся на камне известковый налет.
- Камни не любят кислоту, поэтому выбирайте для его очистки специальные моющие средства с нейтральным PH. Зеркала и душевые советуем протирать этим же средством, ведь даже небольшие капельки кислоты могут нанести существенный урон мрамору.
- Если вы решили самостоятельно подправить укладку камня в ванной, используйте так называемый водостойкий клей, чтобы не допустить попадания воды в поры и швы камня.
- В качестве напольного покрытия для ванной комнаты больше подойдет мрамор, чем гранит. Даже в условиях повышенной влажности подскользнуться на мраморном полу вам вряд ли удастся, чего нельзя сказать о гранитном.