Дом мечты на природе

При обсуждении проекта с архитекторами, первоначально этот дом виделся как образец традиционного мировоззрения: деревянный, надежный и хлебосольный. Но постепенно дизайн был переосмыслен в сторону более современного стиля.

Имея предыдущий опыт работы в строительной отрасли, архитекторы выдвинули идею создания конструкции дома из железобетона. Этот современный материал имеет значительные преимущества перед древесиной, а также дает определенную гибкость компоновки здания. Древесина была использована для более декоративных целей: например, деревянные сине-коричневые панели из лиственницы украшают фасад здания, акцентируя окна.