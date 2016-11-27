Дом мечты на природе

Когда дети выросли и стали жить отдельно от родителей, эта семейная пара решила построить новый дом, который будет более подходить их образу жизни и станет отличным шансом жить на природе. Светлый домик
мечты в окружении зеленого сада – компактный и свежий, практичный и гостеприимный.
При обсуждении проекта с архитекторами, первоначально этот дом виделся как образец традиционного мировоззрения: деревянный, надежный и хлебосольный. Но постепенно дизайн был переосмыслен в сторону более современного стиля.
Имея предыдущий опыт работы в строительной отрасли, архитекторы выдвинули идею создания конструкции дома из железобетона. Этот современный материал имеет значительные преимущества перед древесиной, а также дает определенную гибкость компоновки здания. Древесина была использована для более декоративных целей: например, деревянные сине-коричневые панели из лиственницы украшают фасад здания, акцентируя окна.
Особую красоту этого дома создает прекрасный ландшафт: вековые дубы, бесконечный зеленый газон вокруг.
Жилые помещения в доме непосредственно связаны с пышным садом благодаря террасам, которые окружают фасад. Большие стеклянные двери оснащены дополнительным утеплением, что обеспечивает защиту от зимнего холода. Мансардные окна на высокой крыше позволяют сделать комнаты еще более просторными и светлыми.
Попадая в гостиную, мы видим интерьер яркий и простой, нетривиальный, но без нарочитой вычурности. Хозяева дома собрали здесь большое количество своих любимых сувениров, которые они накопили на протяжении многих лет жизни. И все эти вещицы очень удачно вписались в пространство гостиной, сделали образ интерьера насыщенным и живым, уютным и неповторимым.
Дизайн этого дома выходит далеко за пределы эстетики или устойчивых стандартов декора. Учитывая возраст хозяев дома, особое внимание было уделено организации максимально комфортного пространства. В результате все жилые помещения расположены на первом этаже, нет лишних дверей и ступеней, высоких, узких лестниц. На мансарде расположена гостевая комната.
Особую прелесть просторным комнатам придает обилие света: застекленные двери, панорамы окон и продуманная система освещения.
Казалось бы, наш дом – наши правила. Но, к сожалению бывает, даже в собственном доме мы не позволяем себе сделать интерьер по своему характеру. Может стоит попробовать?
Для интерьера кухни дизайнеры выбрали беспроигрышное решение – нейтральная цветовая гамма, простой и функциональный интерьер. Бледно-серые тона интерьера и лаконичная мебель создает универсальный фон для наполнения пространства нужными деталями и аксессуарами.
Большой кухонный остров, расположенный в центре комнаты, обладает рядом важных функциональных аспектов. На поверхности острова – большая мойка, рабочая поверхность широкая и основательная.