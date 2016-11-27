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Дом мечты на природе

Перла Вереника Перла Вереника
Villa für die zweite Lebenshälfte - Premiumqualität auf einer Ebene, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в стиле кантри
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Когда дети выросли и стали жить отдельно от родителей, эта семейная пара решила построить новый дом, который будет более подходить их образу жизни и станет отличным шансом жить на природе. Светлый домик мечты в окружении зеленого сада – компактный и свежий, практичный и гостеприимный.

Современный, но уютный

Villa für die zweite Lebenshälfte - Premiumqualität auf einer Ebene, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

При обсуждении проекта с архитекторами, первоначально этот дом виделся как образец традиционного мировоззрения: деревянный, надежный и хлебосольный. Но постепенно дизайн был переосмыслен в сторону более современного стиля. 

Имея предыдущий опыт работы в строительной отрасли, архитекторы выдвинули идею создания конструкции дома из железобетона. Этот современный материал имеет значительные преимущества перед древесиной, а также дает определенную гибкость компоновки здания. Древесина была использована для более декоративных целей: например, деревянные сине-коричневые панели из лиственницы украшают фасад здания,  акцентируя окна.

Уединенный дом для отдыха

Villa für die zweite Lebenshälfte - Premiumqualität auf einer Ebene, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Особую красоту этого дома создает прекрасный ландшафт: вековые дубы, бесконечный зеленый газон вокруг. 

Жилые помещения в доме непосредственно связаны с пышным садом благодаря террасам, которые окружают фасад. Большие стеклянные двери оснащены дополнительным утеплением, что обеспечивает защиту от зимнего холода. Мансардные окна на высокой крыше позволяют сделать комнаты еще более просторными и светлыми.

Интерьер, полный красок и индивидуальности

Villa für die zweite Lebenshälfte - Premiumqualität auf einer Ebene, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Гостиная в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Попадая в гостиную, мы видим интерьер яркий и простой, нетривиальный, но без нарочитой вычурности. Хозяева дома собрали здесь большое количество своих любимых сувениров, которые они накопили на протяжении многих лет жизни. И все эти вещицы очень удачно вписались в пространство гостиной, сделали образ интерьера насыщенным и живым, уютным и неповторимым. 

Обилие света

Villa für die zweite Lebenshälfte - Premiumqualität auf einer Ebene, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Столовая комната в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Дизайн этого дома выходит далеко за пределы эстетики или устойчивых стандартов декора. Учитывая возраст хозяев дома, особое внимание было уделено организации максимально комфортного пространства. В результате все жилые помещения расположены на первом этаже, нет лишних дверей и ступеней, высоких, узких лестниц. На мансарде расположена гостевая комната.

Особую прелесть просторным комнатам придает обилие света: застекленные двери, панорамы окон и продуманная система освещения. 

Будьте собой – в любом возрасте

Villa für die zweite Lebenshälfte - Premiumqualität auf einer Ebene, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Казалось бы, наш дом – наши правила. Но, к сожалению бывает, даже в собственном доме мы не позволяем себе сделать интерьер по своему характеру. Может стоит попробовать?

Универсальная кухня

Villa für die zweite Lebenshälfte - Premiumqualität auf einer Ebene, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Кухня в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Для интерьера кухни дизайнеры выбрали беспроигрышное решение – нейтральная цветовая гамма, простой и функциональный интерьер. Бледно-серые тона интерьера и лаконичная мебель создает универсальный фон для наполнения пространства нужными деталями и аксессуарами. 

Большой кухонный остров, расположенный в центре комнаты, обладает рядом важных функциональных аспектов. На поверхности острова – большая мойка, рабочая поверхность широкая и основательная. 

Дом, который обольщает

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