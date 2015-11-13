Какой пол лучше всего подходит для ванной комнаты?

Ванную комнату можно без преувеличения назвать центром релаксации и восстановления сил в любой квартире. Времена, когда ее использовали только для быстрого принятия водных процедур, давно канули в лету. Сегодня это полноценная комната, дизайн которой нужно продумывать до мелочей.
Учитывая специфику названного помещения, а именно повышенную влажность и перепад температур, отделка ванной требует тщательного подбора и анализа. Предлагаем поговорить о напольном покрытии данной комнаты.
Существует множество споров о том, какой же пол лучше всего подходит для ванной комнаты. Одни предпочитают классическую плитку, другие используют дерево или яркую мозаику. Встречаются и особенно запоминающиеся варианты пола, который отделывают зеркальными элементами, цветным стеклом или бетоном. Кто-то при выборе отделочного материала акцентирует внимание на стоимости, кто-то – на долговечности покрытия, а других привлекает простота монтажа. Мы рекомендуем подходить к этому вопросу комплексно и сравнивать максимальное количество параметров.
Давайте вместе оценим плюсы и минусы каждого из представленных ниже вариантов и разберемся, какой же пол идеально подойдет именно для вашей ванной комнаты.
Хотите удивить гостей роскошью и оригинальностью? Тогда используйте зеркала в отделке пола ванной комнаты. И пусть это не совсем практично, ведь на поверхности будут видны малейшие загрязнения и разводы от воды, но зато как красиво!
Чтобы пространство не перенасытилось зеркальными элементами, рекомендуем включать их в отделку частично, оставляя место другим материалам. Чаще всего зеркало сочетают с плиткой контрастного оттенка, чтобы оттенить блестящую поверхность и сделать ее центральной точкой комнаты.
Есть еще один вариант напольного покрытия из натурального камня, который мы хотели бы выделить отдельно. Речь идет о мраморе.
Названный камень считается одним из самых благородных, поэтому он придает пространству невероятную глубину и масштабность. Учитывая сложность его добычи и обработки, такое покрытие будет одним из самых дорогих. Натуральный мрамор представлен во множестве расцветок, каждая из которых будет по-совему уникальной, ведь рисунки на камне создавала сама природа. Такое покрытие совсем несложно содержать в идеальной чистоте, ведь мрамор отлично моется и не впитывает загрязнения.
Потрясающий пол из мрамора подойдет для роскошной ванной комнаты в стиле минимализм. Интересные примеры оформления ванной в этой манере представлены в Книге идей
Стиль минимализм в ванной.
Самый выигрышный вариант напольного покрытия для ванной в классическом стиле – это керамическая плитка. Она совершенно неприхотлива в уходе, отлично выдерживает любые нагрузки в плане влаги и загрязнений. На плитке темных оттенков может со временем стать заметным известковый налет, но он легко убирается специальными чистящими средствами.
Укладка керамической плитки требует идеально ровного основания и профессионализма мастера. Поэтому пригласите специалиста для проведения всех работ, а себе доверьте приятную сторону ремонта – выбор керамической плитки. Тем более, что ассортимент данного материала невероятно обширный как по внешнему виду, так и по стоимости.
Никак не можете выбрать подходящий пол для ванной комнаты? Присмотритесь к мозаике.
Дизайнеры очень любят подобную отделку, ведь она имеет множество преимуществ. Мозаика отличается прочностью и надежностью, имеет множество цветовых вариаций, а также хорошо переносит влажную среду, изменение температурного режима и воздействие химических моющих средств. На ее поверхности не заводится грибок и плесень, что очень важно для ванной комнаты. Кроме всего, мозаика позволяет красиво обыграть углы, окружности и выпуклые элементы интерьера. Она по праву считается доступным и очень эффектным вариантом напольного покрытия для ванной комнаты.
Камень издавна применяется в строительстве и отделке. Для современных ванных комнат его также можно использовать, декорируя пол и стены.
Камень в интерьере всегда смотрится презентабельно и дорого, особенно если элементы из него большие по размеру. Стоит учитывать, что этот материал довольно тяжелый и дорогостоящий, поэтому приготовьтесь к дополнительным тратам. Зато после укладки он прослужит вам не одно десятилетие, ведь пол из камня стойко переносит любую влажность, загрязнения, он не деформируется от тяжелой керамики. Но стоит быть аккуратными с острыми предметами в такой ванной – при падении они могут оставлять на полу заметные сколы, которые не подлежат коррекции.
Ванная является той комнатой, где мы часто бегаем босиком. Именно поэтому хочется, чтобы пол в ней был приятным на ощупь и теплым. Этими свойствами обладает натуральное дерево.
Ранее такой вид отделки нечасто использовался для ванной комнаты. Но сегодня, благодаря новым подходам к обработке данного материала, он может быть довольно влагостойким. Для этого каждая дощечка покрывается специальным лаком или воском, которые препятствуют проникновению туда воды и прочих веществ, а также не дают дереву утратить свои характеристики со временем. Мы рекомендуем места стыков деревянных элементов дополнительно пропитывать специальными герметическими составами, чтобы наверняка не допустить порчу такого пола.
Вас не привлекают традиционные напольные покрытия? Тогда обратите внимание на бетон. Да-да, именно бетонный пол в ванной комнате может кардинально преобразить ее дизайн.
Удивительно прочная смесь цемента, песка и мелкого гравия наполняет пространство мощной энергетикой и придает комнате лаконичный минималистический акцент. Бетон станет надежной основой ванной комнаты, при правильной заливке он прослужит очень долго. Кроме того, сделать подобную отделку не так уж и сложно самому, что позволит сэкономить ваши средства.
Проявить чувство вкуса и придать ванной комнате неповторимый вид можно с помощью геометрической отделки. Подберите для пола плитку не стандартной прямоугольной или квадратной формы, а шестиугольную, как показано на фото. Она освежит интерьер и сделает его нескучным. А если аналогичным материалом отделать и стены, то ваша ванная комната станет похожей на своеобразный улей.
Встречаются еще необычные варианты плитки в виде капель, треугольных и фигурных элементов, выпуклых конструкций и много других.
Какой пол лучше всего подходит для вашей ванной комнаты решать, конечно же, вам. Надеемся, что статья поможет сделать правильный выбор.
Паркет не часто можно встретить в ванной комнате, однако это не означает, что укладывать его там нецелесообразно. Все дело в правильном подходе.
Если выбрать паркетную доску отличного качества с дополнительным влагоустойчивым покрытием, то такой пол прослужит долго. Для идеальной укладки данного материала нужно выровнять основание и производить работы квалифицированно, чтобы не оставить малейшего зазора между паркетными элементами. Такой пол подходит для ванной комнаты небольшого размера, в рустикальном или классическом стиле. Он сделает ванную невероятно уютной и теплой, даже визуально.
Керамогранит является натуральным материалом, по своим свойствам и внешнему виду он напоминает плитку. Изначально его использовали для отделки технических помещений, поэтому главным требованием была не эстетика, а прочность и долговечность. Но сегодня керамогранит занимает уверенные позиции в самых новомодных интерьерах.
Этот материал лучше всего подходит для ванной комнаты в стиле модерн или минимализм. Он не обладает пестрым рисунком, зато приглушенные тона естественных оттенков замечательно смотрятся на полу. Керамогранит может быть матовым, а может иметь глянцевую поверхность, тогда его называют глазурованным. Во втором случае он более привлекательный, но не такой прочный, а еще склонен к появлению царапин на поверхности.