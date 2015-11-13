Какой пол лучше всего подходит для ванной комнаты?

Ванную комнату можно без преувеличения назвать центром релаксации и восстановления сил в любой квартире. Времена, когда ее использовали только для быстрого принятия водных процедур, давно канули в лету. Сегодня это полноценная комната, дизайн которой нужно продумывать до мелочей.

Учитывая специфику названного помещения, а именно повышенную влажность и перепад температур, отделка ванной требует тщательного подбора и анализа. Предлагаем поговорить о напольном покрытии данной комнаты.

Существует множество споров о том, какой же пол лучше всего подходит для ванной комнаты. Одни предпочитают классическую плитку, другие используют дерево или яркую мозаику. Встречаются и особенно запоминающиеся варианты пола, который отделывают зеркальными элементами, цветным стеклом или бетоном. Кто-то при выборе отделочного материала акцентирует внимание на стоимости, кто-то – на долговечности покрытия, а других привлекает простота монтажа. Мы рекомендуем подходить к этому вопросу комплексно и сравнивать максимальное количество параметров.

Давайте вместе оценим плюсы и минусы каждого из представленных ниже вариантов и разберемся, какой же пол идеально подойдет именно для вашей ванной комнаты.