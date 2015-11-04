Существуют различные варианты перепланировки двухкомнатной квартиры: ее можно расширить, разбить на отдельные зоны или же объединить в одно большое помещение, чтобы потом снова уже разделить на отдельные комнаты, но по другому варианту.

Очень часто, чтобы увеличить полезную площадь, небольшую кухню совмещают с гостиной. Можно также соединить кухню с коридором, но это при условии, что коридор довольно большой.



Однако, стоит помнить, что если на кухне стоит газовая плита, то стенку здесь можно убрать, но план перепланировки двухкомнатной квартиры при этом варианте должен включать раздвижную перегородку, потому что по техническим требованиям между газифицированной кухней и жилой комнатой должна быть перегородка.