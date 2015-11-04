Двухкомнатные квартиры, представляют собой самый востребованный сегмент недвижимости, удачно балансируя в стоимости, между малогабаритными «однушками» и дорогостоящими «трешками». Пространство двухкомнатной квартиры позволяет реализовать все основополагающие зоны, предоставляя достаточно площади для планировочных решений.
Архитектурная работа с пространством занимает не меньше внимания, нежели выбор стиля интерьера. Большинство стандартизированных вариантов планировки далеки от современных требований к комфорту, поэтому владельцы часто делают в них перепланировку. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию некоторые варианты улучшения пространства.
Существуют различные варианты перепланировки двухкомнатной квартиры: ее можно расширить, разбить на отдельные зоны или же объединить в одно большое помещение, чтобы потом снова уже разделить на отдельные комнаты, но по другому варианту.
Очень часто, чтобы увеличить полезную площадь, небольшую кухню совмещают с гостиной. Можно также соединить кухню с коридором, но это при условии, что коридор довольно большой.
Однако, стоит помнить, что если на кухне стоит газовая плита, то стенку здесь можно убрать, но план перепланировки двухкомнатной квартиры при этом варианте должен включать раздвижную перегородку, потому что по техническим требованиям между газифицированной кухней и жилой комнатой должна быть перегородка.
Миниатюрный санузел и ванная комната – это наиболее часто встречающая ситуация в квартирах типовых домов: площадь ванной без унитаза обычно составляет 2-3 кв.м, а туалета – не более 1 кв.м.
Демонтаж перегородки позволяет получить довольно просторную комнату. Площадь объединенного помещения становится немного больше площади отдельных – за счет толщины перегородки. Появляется возможность более рационально разместить сантехнику и мебель и даже установить полноразмерную стиральную.
Также будет рационально использовать балконное помещение. Его можно соединить с гостиной или спальней. Это зависит от того, где именно расположен балкон или лоджия. Предварительно помещение должно быть застеклено и утеплено. На балконе можно расположить рабочий кабинет, мастерскую или цветочную оранжерею. Такой интерьер будет очень интересно и необычно смотреться.
Совет: стоит продумать систему отопления такого дополнительного помещения. Это могут быть теплые полы или подключение к центральной системе отопления. Для этого батареи переносят частично на балкон и дополняются несколькими секциями.
Если вы хотите, чтобы двухкомнатная квартира превратилась в трехкомнатную, рекомендуется разделить большую комнату на две. Но стоит помнить, что можно разделять комнату на две только в том случае, если ее площадь составляет не менее 18 кв.м.
В данном случае комната имеет всего одно окно, поэтому для разделения было принято решение использовать полупрозрачное стекло или стеклянные, витражные блоки. Через такую разделительную стену в комнату, которая находится дальше от окна, может поступать свет, и не создается впечатление сдавленности пространства.
Трехкомнатная квартира может получится и в результате переноса кухонной зоны в холл или коридор. Можно также снести кладовку или гардеробную комнату, за счет этого произойдет увеличение площади такой совмещенной зоны. Вместо кухни, таким образом появится еще одна комната, которая будет иметь свое окно.
Совет: такой перенос лучше всего делать в том случае, если коридор или холл находится на расстоянии не более чем 4-5 м от основного газового стояка. В противном случае на эти действия могут не дать разрешение.
Если вам, например, досталась «брежневка», то стоит отметить, что категоричной особенностью квартиры такого типа является основательная нагрузка на несущие стены, из-за которой нельзя не только сносить стену, но и переносить проход и пробивать новый.
Перепланировка ограничивается сносом не несущих стен: соединение кухни и смежной комнаты, объединение санузла. Именно поэтому основная работа по обустройству «брежневки» ложится на дизайнеров, визуально разделяющих пространство:
- Как обустроить типовую двушку
- Дизайн интерьера для маленьких квартир
- Как зрительно увеличить пространство малогабаритной квартиры