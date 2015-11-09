Варианты расстановки мебели на кухне

Всерьез взявшись за ремонт кухни, будьте готовы столкнуться с самыми разнообразными трудностями. Грамотный подбор отделочных материалов для стен, пола и потолка, выбор кухонной мебели и бытовой техники. Но самым важным является правильная и максимально рациональная расстановка всего этого добра на кухне. Важно учитывать каждый квадратный метр, особенно если кухня малогабаритная, а вместить хочется много всего.
Правильная планировка кухни позволит хозяйке максимально комфортно готовить на кухне, не испытывая различных неудобств. Когда все лежит под рукой и в то же время абсолютно не мешает готовке – это идеально. Грамотная расстановка мебели на кухне значительно сэкономит Вам время и нервы.
Если Вы совсем не чувствуете, что способны самостоятельно решить проблему планировки кухни – наймите дизайнера. Профессиональный дизайнер даже из самой маленькой и неудобной кухни создаст уютное, комфортное и вместительное пространство для приготовления еды и трапезы.
Если же Вы решительно настроены сделать все своими руками, не прибегая к помощи специалистов – наша статья Вам в помощь. Мы постараемся рассмотреть различные варианты планировки кухонь, больших и маленьких, стандартных и не очень. Обсудим наиболее вместительные и функциональные проекты кухонного пространства. Приятного чтения!
Использование кухонного острова в предложенном пространстве – признак большой и просторной кухни. Его применение в интерьере создает дополнительную функциональную столешницу, посадочные места, а также пространство для раковины или плиты. Расстановка мебели таким образом слегка непривычная, но очень удобная. Привыкнув к такому, Вам будет сложно представить кухню с другой планировкой.
В этом проекте кухонный остров служит дополнительной столешницей и имеет пару посадочных мест в качестве запасного варианта. Белое покрытие столешниц перекликается между собой и объединяет их в одну композицию. Светлые оттенки в интерьере этой кухни зрительно делают ее еще больше и просторнее.
Маленькие кухни сегодня совсем не новость. Планировщики многоэтажек почему-то совсем не считают, что на кухни тоже стоит выделять побольше квадратных метров. Но дизайнеры всегда найдут способ создать максимально комфортное, вместительное и функциональное пространство.
В этом проекте использован каждый квадратный метр. Подоконник расширили и используют как продолжение столешницы, холодильник маленький, но вместительный, посередине кухни стоит обеденный стол, который можно использовать и как кухонный остров. При всем многообразии техники и мебели, на кухне все еще остается много свободного пространства. Помещение совершенно не загромождено, а стена из графита дополняет интерьер своей изюминкой, делая его оригинальным и функциональным.
И для нестандартных узких кухонных помещений найдется своя хитрость в планировке пространства. Можно сделать вход на кухню посередине стены, а стены по бокам полностью использовать под столешницу и обеденный стол. Таким образом посередине останется свободное место для передвижения хозяйки по кухне, а пространство вдоль стен будет полностью использовано с максимальной эффективностью.
Также в маленьких и узких кухнях лучше использовать светлые или вообще белые цвета в отделке помещения. Таким цветовым решением можно избежать давящего ощущения и зрительно расширить пространство.
Для любителей простора у нас есть нестандартное и рискованное предложение. Можно просто снести стену между кухней и гостиной, создав больше пространства в квартире. Разделить функциональные зоны можно с помощью условной перегородки, ширмы, сквозного шкафа или барной стойки. В этом проекте зона кухни и зона гостиной разделены барным столиком с высокими стульями. Такой подход позволяет зрительно разграничить помещение между разными функциональными зонами, создать больше свободного пространства в квартире и обзавестись дополнительным столом для приема пищи. Очень удобно и стильно.
Подробнее о возможностях планировки кухонь-гостиных читайте в нашей статье.
А вот и пример кухонного острова с плитой. Весьма нестандартное решение для любителей оригинального и необычного подхода к ремонту своего жилища. С другой стороны эта планировка очень практичная и удобная, теперь не нужно дотягиваться до дальних конфорок – просто обойдите плиту с нужной стороны.
Вытяжка спускается с середины потолка и совсем не мешает. Белый цвет кухни создает ощущение пустоты и невесомости, поэтому интерьер разбавлен темными стульями и вазами с цветами. Такая планировка подходит владельцам своего собственного дома, так как вывести вытяжку на середину комнаты в квартирах практически нереально.
А в этом проекте кухонный остров представлен в комплектации с раковиной. Тоже весьма занятная планировка для владельцев больших и просторных кухонь. К тому же это значительно помогает, если на кухне хозяйничают двое. Один стоит у плиты – а второй моет посуду. И никто никому не мешает.
В этом проекте кухонный остров служит только дополнительной столешницей, столовая здесь отдельно. Но в любом случае дополнительное место для приготовления пищи всегда пригодится хозяйке кухни.
Такую расстановку мебели в кухне помнят все еще с советских времен. Это классическое использование кухонного пространства, без каких-либо дизайнерских изысков. Небольшая кухня, отдельная столешница для работы на кухне и отдельно стоящий обеденный стол на две-три персоны – вот и все убранство кухонь в советское время.
В этом проекте планировка старая, но мебель новая и интересная. Необычные яркие стулья акцентируют внимание на себе, белая мебель выглядит стильно, а декоративная отделка стен белым кирпичом зрительно делает кухонное пространство шире и просторнее.
Для совсем уж крохотных кухонь мебель придется делать на заказ. Только так вы используете каждый квадратный сантиметр максимально эффективно. К тому же делая мебель на заказ, Вы можете позволить своей фантазии разгуляться, ведь это будет именно то, что Вы хотите.
В данном проекте каждый угол используется эффективно и функционально. Пространства очень мало, поэтому вдоль стены столешница значительно уже, чем необходимо для максимального комфорта. С другой стороны дизайнеру даже удалось втиснуть даже небольшой обеденный столик для приема пищи. Нежный фиолетовый оттенок кухонного гарнитура приятен для глаз и не дает пространству давить на посетителей.