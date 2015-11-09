Варианты расстановки мебели на кухне

Всерьез взявшись за ремонт кухни, будьте готовы столкнуться с самыми разнообразными трудностями. Грамотный подбор отделочных материалов для стен, пола и потолка, выбор кухонной мебели и бытовой техники. Но самым важным является правильная и максимально рациональная расстановка всего этого добра на кухне. Важно учитывать каждый квадратный метр, особенно если кухня малогабаритная, а вместить хочется много всего.

Правильная планировка кухни позволит хозяйке максимально комфортно готовить на кухне, не испытывая различных неудобств. Когда все лежит под рукой и в то же время абсолютно не мешает готовке – это идеально. Грамотная расстановка мебели на кухне значительно сэкономит Вам время и нервы.

Если Вы совсем не чувствуете, что способны самостоятельно решить проблему планировки кухни – наймите дизайнера. Профессиональный дизайнер даже из самой маленькой и неудобной кухни создаст уютное, комфортное и вместительное пространство для приготовления еды и трапезы.

Если же Вы решительно настроены сделать все своими руками, не прибегая к помощи специалистов – наша статья Вам в помощь. Мы постараемся рассмотреть различные варианты планировки кухонь, больших и маленьких, стандартных и не очень. Обсудим наиболее вместительные и функциональные проекты кухонного пространства. Приятного чтения!