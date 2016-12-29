Хочу/Могу: Две гостиных и две цены!

Эксперимент homify призван обратить ваше внимание на то, сколь сложно бывает определить реальную цену интерьера из-за того, что условия продажи мебели, декора, отделки и оплаты рабочим в разных странах действительно разные. И если их не знать, дешевый интерьер может показаться дороже, чем он есть и наоборот.
Так, эти две очень похожих и по площади, и по дизайну интерьера гостиных имеют совершенно разный ценник! Давайте конкретнее углубимся в их историю и поймем, почему каждый из них стоит именно столько.
Кроме того, вы можете увидеть разницу между мебелью американского и турецкого производства, что позволяет воплотить свою мечту об ультра-современном интерьере на бюджетный формат в Москве или в любой точке мира, где есть магазины с турецкой мебелью.
Давайте сначала посмотрим на шикарные апартаменты в Сан-Диего, США, калифорнийском городке, где есть долгое теплое лето и прохладная, но приятная зима. По климату он примерно сравним со Стамбулом – городом, в котором будет наша вторая гостиная.
Средняя зарплата в Сан-Диего равняется 3600 долларам. Около 2500 долларов уйдет на аренду такой односпальной квартиры без мебели, и около 3000 долларов – с мебелью, как на фотографиях выше. В 2006 году Сан-Диего занял пятое место в списке лучших городов для жизни. Квадратный метр жилья стоит примерно 2500 долларов в центре города.
Сколько же стоит обстановка такой гостиной? Если взять средние цены на все в городе, покупать качественную, но не слишком трендовую мебель, то мы получим стандартные цены в 3000 долларов за диван, около 4000 долларов за столовую группу со стульями, а мебель для TV и кофейный столик с ковром обойдутся еще в 2000 долларов. Итого мы получаем сумму равную 12000 долларов.
Средняя зарплата в Стамбуле равняется 1300 долларам. Около 500 долларов уйдет на аренду односпальной квартиры без мебели и около 700 долларов – с мебелью, как на фотографиях выше. Квадратный метр жилья стоит примерно 1000-2000 (несколько категорий жилья) долларов в центре города.
Обращаясь к турецкой мебели, мы сразу замечаем потрясающее качество на основе вполне доступного ценника. Так, диван такого формата будет стоить 1000 долларов, столовая группа – около 1500 долларов, тумба под TV и кофейный столик – примерно 1000 долларов. Итого общая стоимость такого интерьера будет равняться примерно 4500 долларов просто потому, что находится в Турции.
Для многих турецкая мебель может показаться очень привлекательной. Копируя самые популярные стили и модели со всего мира, Турция действительно достигла совершенства в данном деле. Она не просто копирует какие-то приемы и дизайн, но еще и создает свои собственные, таким образом, улучшая модели, делая их очень доступными, качественными и комфортабельными.
Турецкая мебель может похвастаться износостойкостью, европейским видом, ее очень легко сочетать между собой благодаря особенному чувству стиля, который преследуют практически все турецкие дизайнеры мебели.
Итак, какую гостиную вы бы хотели – за 12 или за 4,5 тысячи долларов? За 760 или за 285 тысяч рублей?
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