Хочу/Могу: Две гостиных и две цены!

Эксперимент homify призван обратить ваше внимание на то, сколь сложно бывает определить реальную цену интерьера из-за того, что условия продажи мебели, декора, отделки и оплаты рабочим в разных странах действительно разные. И если их не знать, дешевый интерьер может показаться дороже, чем он есть и наоборот.

Так, эти две очень похожих и по площади, и по дизайну интерьера гостиных имеют совершенно разный ценник! Давайте конкретнее углубимся в их историю и поймем, почему каждый из них стоит именно столько.

Кроме того, вы можете увидеть разницу между мебелью американского и турецкого производства, что позволяет воплотить свою мечту об ультра-современном интерьере на бюджетный формат в Москве или в любой точке мира, где есть магазины с турецкой мебелью.