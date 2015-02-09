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Цветные шторы – буйство красок в четырех стенах

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Проект дизайна интерьера в загородном доме, e.v.a.project architecture & design e.v.a.project architecture & design Гостиная в стиле модерн
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Цвет штор – важная составляющая палитры красок в интерьере квартиры. Яркие занавески могут внести неповторимую изюминку в монохромный интерьер, а могут и органично влиться в ансамбль пестрых и экспрессивных цветов, наполняющих комнату. Существует множество рекомендаций, как правильно подобрать шторы. Одни советуют ориентироваться на цвет обивки мягкой мебели, другие – на цвет подголовника кровати. Но самый лучший советчик в этом вопросе  - ваша интуиция и, конечно же, желание экспериментировать!

Оранжевое море, оранжевое лето

living room 2, Your royal design Your royal design Гостиная в стиле кантри
Your royal design

living room 2

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Интерьер этой комнаты изобилует разноцветными узорами, поэтому неудивительно, что когда дело дошло до штор, дизайнеры из студии Your Royal Design сделали выбор в пользу ярких, но однотонных занавесок. В таком изобилующем красками интерьере вам точно не грозит впасть в уныние. Независимо от погоды за окном в душе обитателей этой гостиной будет царить вечное лето.

Британское настроение

living room, Your royal design Your royal design Гостиная в стиле кантри
Your royal design

living room

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Эта гостиная комната – настоящий рай для тех, кому по душе британская культура и символика этой страны. В ее интерьере шторы в мелкий однотонный узор выполняют скорее гармонизирующую роль, смягчая тяжеловесное сочетание синего и красного цветов. Светло-серый цвет, составляющий основу цветовой комбинации занавесок, сочетается с цветом дивана и искусственно состаренных деревянных дверей комнаты.

Рулонные шторы

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Рулонные шторы относительно недавно появились на рынке, но уже успели завоевать нешуточную популярность прежде всего благодаря возможности эффективно регулировать уровень дневного освещения в комнате. Рулонные шторы с узором, повторяющим цвета, использованные в интерьере комнаты, создадут удачный контраст с однотонными занавесками. Такое решение идеально подойдет для классически оформленных комнат, в которых строгая элегантность и насыщенные цвета не противоречат друг другу.

Интерьер в эко-стиле

Cottage in Eco style, HandZart HandZart Гостиная в стиле модерн
HandZart

Cottage in Eco style

HandZart
HandZart
HandZart

У поклонников эко-стиля не всегда есть возможность жить в уютном, энегроэффективном доме загородом. Многие из них проживают в типовых городских квартирах, которые они смело превращают в настоящий зеленый оазис. Глядя на такой интерьер, кажется, что мы попали на лесную поляну, где можно босиком пройтись по молодой траве, а воздух наполнен ароматом свежих полевых цветов. Для гостиной в эко-стиле подойдут яркие шторы любых оттенков зеленого цвета.

Яркие шторы для детской

подборка детских комнат, izooom izooom Детская комната в стиле модерн
izooom

подборка детских комнат

izooom
izooom
izooom

Ничто так не украшает детскую комнату, как яркие, разноцветные шторы. Специалисты дизайн-студии IZOOOM, оформившие представленную на фото детскую, выбрали занавески в яркие белые и желтые полосы, идеально сочетающиеся с основными цветами интерьера. В такой бущующей красками комнате ребенку уж точно не будет скучно.

Бежевые шторы в загородном доме

Зона гостиной e.v.a.project architecture & design Гостиная в стиле модерн
e.v.a.project architecture &amp; design

Зона гостиной

e.v.a.project architecture & design
e.v.a.project architecture &amp; design
e.v.a.project architecture & design

В проекте интерьера этого загородного дома была использована спокойная цветовая гамма, настраивающая на умиротворенное созерцание природы. Бежевые шторы прекрасно сочетаются со светлым напольным покрытием и нежным молочным цветом мягкого уголка.

Как по вашему, цветные шторы в гостиной – это яркий графический акцент или цветовое излишество? 

Строгая романтика - интерьер 3-х комнатной квартиры

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