Цветные шторы – буйство красок в четырех стенах

Цвет штор – важная составляющая палитры красок в интерьере квартиры. Яркие занавески могут внести неповторимую
изюминку в монохромный интерьер, а могут и органично влиться в ансамбль пестрых и экспрессивных цветов, наполняющих комнату. Существует множество рекомендаций, как правильно подобрать шторы. Одни советуют ориентироваться на цвет обивки мягкой мебели, другие – на цвет подголовника кровати. Но самый лучший советчик в этом вопросе - ваша интуиция и, конечно же, желание экспериментировать!
Интерьер этой комнаты изобилует разноцветными узорами, поэтому неудивительно, что когда дело дошло до штор, дизайнеры из студии Your Royal Design сделали выбор в пользу ярких, но однотонных занавесок. В таком изобилующем красками интерьере вам точно не грозит впасть в уныние. Независимо от погоды за окном в душе обитателей этой гостиной будет царить вечное лето.
Эта гостиная комната – настоящий рай для тех, кому по душе британская культура и символика этой страны. В ее интерьере шторы в мелкий однотонный узор выполняют скорее гармонизирующую роль, смягчая тяжеловесное сочетание синего и красного цветов. Светло-серый цвет, составляющий основу цветовой комбинации занавесок, сочетается с цветом дивана и искусственно состаренных деревянных дверей комнаты.
Рулонные шторы относительно недавно появились на рынке, но уже успели завоевать нешуточную популярность прежде всего благодаря возможности эффективно регулировать уровень дневного освещения в комнате. Рулонные шторы с узором, повторяющим цвета, использованные в интерьере комнаты, создадут удачный контраст с однотонными занавесками. Такое решение идеально подойдет для классически оформленных комнат, в которых строгая элегантность и насыщенные цвета не противоречат друг другу.
У поклонников эко-стиля не всегда есть возможность жить в уютном, энегроэффективном доме загородом. Многие из них проживают в типовых городских квартирах, которые они смело превращают в настоящий зеленый оазис. Глядя на такой интерьер, кажется, что мы попали на лесную поляну, где можно босиком пройтись по молодой траве, а воздух наполнен ароматом свежих полевых цветов. Для гостиной в эко-стиле подойдут яркие шторы любых оттенков зеленого цвета.
Ничто так не украшает детскую комнату, как яркие, разноцветные шторы. Специалисты дизайн-студии IZOOOM, оформившие представленную на фото детскую, выбрали занавески в яркие белые и желтые полосы, идеально сочетающиеся с основными цветами интерьера. В такой бущующей красками комнате ребенку уж точно не будет скучно.
В проекте интерьера этого загородного дома была использована спокойная цветовая гамма, настраивающая на умиротворенное созерцание природы. Бежевые шторы прекрасно сочетаются со светлым напольным покрытием и нежным молочным цветом мягкого уголка.
Как по вашему, цветные шторы в гостиной – это яркий графический акцент или цветовое излишество?