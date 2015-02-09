Цветные шторы – буйство красок в четырех стенах

В проекте интерьера этого загородного дома была использована спокойная цветовая гамма, настраивающая на умиротворенное созерцание природы. Бежевые шторы прекрасно сочетаются со светлым напольным покрытием и нежным молочным цветом мягкого уголка.

Как по вашему, цветные шторы в гостиной – это яркий графический акцент или цветовое излишество?