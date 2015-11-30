Звукоизоляция окон

Звукоизоляция окна начинается со стекол, так как на них приходится не менее 80% от всей площади конструкции. Максимальный уровень шума в жилой комнате должен составлять 45–50 дБ, а соседняя автомагистраль в пиковую нагрузку выдает до 80 дБ. Обычные стеклоблоки уменьшают шум на 25–27 дБ, что явно недотягивает даже до санитарных норм, не говоря уже о комфортных условиях. Поэтому для уменьшения уличных звуков используют шумопоглощающие стеклопакеты, которые позволяют снизить шум минимум на 30–34 дБ.

Стеклопакеты с шумоизоляцией разделяются дистанционными рамками, выполненными на основе полимерной пены, слабо проводящей звуковые волны. Оптимальным вариантом считается комбинация различных методов и применение новых материалов. Сейчас встречаются оконные системы, снижающие звукоизоляцию на 44–48 дБ.