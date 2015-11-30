Надежная звукоизоляция окон — один из главных критериев комфортных условий проживания, а большая часть шумов поступает сквозь окна. В данной статье мы расскажем чем отличаются обычные окна от шумозащитных, рассмотрим, какие ещё бывают методы повышения звукоизоляции окон, опишем особенности их монтажа.
Звукоизоляция окна начинается со стекол, так как на них приходится не менее 80% от всей площади конструкции. Максимальный уровень шума в жилой комнате должен составлять 45–50 дБ, а соседняя автомагистраль в пиковую нагрузку выдает до 80 дБ. Обычные стеклоблоки уменьшают шум на 25–27 дБ, что явно недотягивает даже до санитарных норм, не говоря уже о комфортных условиях. Поэтому для уменьшения уличных звуков используют шумопоглощающие стеклопакеты, которые позволяют снизить шум минимум на 30–34 дБ.
Стеклопакеты с шумоизоляцией разделяются дистанционными рамками, выполненными на основе полимерной пены, слабо проводящей звуковые волны. Оптимальным вариантом считается комбинация различных методов и применение новых материалов. Сейчас встречаются оконные системы, снижающие звукоизоляцию на 44–48 дБ.
Если вы решили установить новые пластиковые окна с хорошей звукоизоляцией, то главное на что стоит обратить внимание – это профиль. Вам понадобится максимально широкий, состоящий из пяти, а лучше из семи камер профиль. Для того чтобы создать акустический барьер, рама должна быть достаточной тяжелой. Желательно разделить световой проем на несколько блоков.
Большинство людей, возможно субъективно, считают акустические характеристики деревянных окон намного лучшими, чем у пластиковых окон. Однако если вы выбираете между пластиковыми и современными деревянными окнами, необходимо знать, что при правильном изготовлении и монтаже, разницу в уровне шумоизоляции вы не заметите. Здесь играет роль только вопрос вкусовых предпочтений.
Идеальным же с точки зрения звукоизоляции считается оконный блок с двумя рамами, в одну из которых, как правило, в центральную, устанавливается стеклопакет с двумя стеклами по 6-8 миллиметров, а во внешнюю раму ставится одинарное 8-10-мм стекло. При общем толщине такого оконного блока в 120 миллиметров его индекс звукоизоляции от воздушного шума может достигать 46 дБ – что для такой конструкции весьма неплохо.
Также повысить шумоизоляционные свойства окон можно, проведя работы по их регулировке. В случае с деревянными конструкциями необходимо проследить, чтобы все углы были по 90 градусов, иначе стекла будут неплотно прилегать к раме и, соответственно, появятся зазоры. В пластиковых окнах также не исключено возникновение щелей, в этом случае нужно проверить насколько плотно прижат уплотнительный материал.
Каркасы шумозащитных пластиковых окон изготавливаются в основном из профилей, имеющих 5–7 камер, что связано с необходимостью размещения более толстого стеклопакета. Особые конструктивные типы — изделия из древесины. В окнах с раздельными или спаренными двойными створками используется асимметричное остекление, хорошо защищающее от уличного шума: во внутреннюю часть устанавливается стеклопакет, а во внешнюю — толстое стекло или триплекс.
Выиграть ещё несколько децибел (3–5) можно после установки шумозащитных жалюзи-роллетов или ставней, которые могут быть наружными или внутренними. По сути, они напоминают рольставни, разница заключается в наличии шумогасящих вставок. Другой вариант — спаренная конструкция: на пластиковое окна с помощью петель навешивается алюминиевая створка с толстым стеклом (не менее 6 мм).
Дополнительным звукоизоляционным барьером является остекление балкона. Осязаемый результат дают даже раздвижные алюминиевые системы, а более герметичные поворотно-откидные модели снизят шум не хуже, чем новое окно с повышенной звукоизоляцией.