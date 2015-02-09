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Строгая романтика – интерьер 3-х комнатной квартиры

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская , GM-interior GM-interior Гостиные в эклектичном стиле
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Строгая романтика – именно такими словами хочется охарактеризовать интерьер квартиры, о которой мы собираемся рассказать в этой статье. Специалисты из дизайн-студии GM-Interior, работавшие над проектом, включили в оформление комнат элементы различных стилей – классики, минимализма, ар-деко и ретро. В интерьере этой квартиры встречаются и гармонично сосуществуют несколько эпох. Строгая цветовая гамма в сочетании с винтажными аксессуарами создают слегка камерную атмосферу, которая подходит серьезным, целеустремленным и в то же время романтичным людям.

Гостиная

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская , GM-interior GM-interior Гостиные в эклектичном стиле
GM-interior

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Благодаря искусно подобранным предметам мебели и декора, дизайнеры создали атмосферу просторной дворянской усадьбы в пространстве небольшой гостиной. Настроение этого интерьера – это настроение ранней осени.  Чем отчетливее ощущается скорое наступление холодов, тем сильнее хочется наслаждаться последними лучиками мягкого, ласкового солнца, беззаботным пением птиц и успокаивающим шумом листвы.

Гармония вместо контрастов

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская , GM-interior GM-interior Гостиные в эклектичном стиле
GM-interior

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Гипсовая лепнина на потолке, отделка из декоративного кирпича, старинное пианино, иконы и современный фальш-камин живут здесь в полной гармонии друг с другом.  Несмотря на эклектичность, здесь нет места дисгармонии и вычурным контрастам. Разные стилистические элементы объединяет схожесть фактуры и цвета.

Спальная комната

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская , GM-interior GM-interior Спальня в эклектичном стиле
GM-interior

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Интерьер гостиной задал тон интерьеру других комнат. Белый, кремовый и салатовый цвета создали в комнате спокойную и умиротворенную атмосферу. Точечное освещение светодиодных ламп и крупные квадраты декоративной драпировки у изголовья кровати визуально расширяют относительно узкое пространство спальной комнаты.

Балкон

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская , GM-interior GM-interior Балконы и веранды в эклектичном стиле
GM-interior

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Балкон в этой квартире – небольшое, но очень уютное пространство. Цветовая гамма и аксессуары не противоречат общей концепции.  Бледно-зеленые обои, графический рисунок с сидящей на ветке птицей и небрежно брошенный плед, временно выполняющий роль скатерти, вносят в слегка камерную атмосферу квартиры нотки декаданса и богемности.

Радость пробуждения

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская , GM-interior GM-interior Спальня в эклектичном стиле
GM-interior

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Кажется, что интерьер этой спальной комнаты дышит свежестью и чистотой. Обилие белого цвета, современность и легкое ретро заряжают позитивной энергией и бодростью. Хрустальные занавески изящно и легко разграничивают помещение, блеск их бусинок очаровывает и завораживает. Прямые и изогнутые линии узоров, повсеместно встречающихся в интерьере комнаты, соединяются в единый гармоничный ансамбль.

Современная кухня

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская , GM-interior GM-interior Кухни в эклектичном стиле
GM-interior

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская

GM-interior
GM-interior
GM-interior

В интерьере кухни едва ли можно уловить нотки ретро. Здесь балом правит холодный минимализм с характерными для него прозрачной мебелью и встроенными в натяжной потолок светильниками. Пространство кухни кажется небольшим, но очень уютным. Легко представить как жители этой квартиры собираются за вечерним ужином и обсуждают прошедший день, делятся друг с другом планами и заботами, а может быть просто увлеченно смотрят любимый фильм

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Прихожая как часть гостиной

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская , GM-interior GM-interior Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
GM-interior

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Роль прихожей частенько недооценивают, а ведь именно по ней у гостей складывается первое впечатление о квартире. Опытные дизайнеры знают, что интерьер прихожей должен быть четко продуман и ни в коем случае не противоречить дизайнерскому решению остальных помещений квартиры. Более того, лучшие аксессуары следует приберечь именно для этой комнаты.

Очарование осенней грусти

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская , GM-interior GM-interior Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
GM-interior

3-х комнатная квартира на ул. Абрамцевская

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Отражавшиеся в зеркале на предыдущем изображении фотообои словно вобрали в себя палитру красок, из которых была составлена цветовая гамма всего интерьера. Характерное для него настроение легкой осенней грусти сильнее всего выражено именно в прихожей. 

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