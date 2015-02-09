Строгая романтика – интерьер 3-х комнатной квартиры

В интерьере кухни едва ли можно уловить нотки ретро. Здесь балом правит холодный минимализм с характерными для него прозрачной мебелью и встроенными в натяжной потолок светильниками. Пространство кухни кажется небольшим, но очень уютным. Легко представить как жители этой квартиры собираются за вечерним ужином и обсуждают прошедший день, делятся друг с другом планами и заботами, а может быть просто увлеченно смотрят любимый фильм