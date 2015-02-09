Строгая романтика – интерьер 3-х комнатной квартиры

Строгая романтика – именно такими словами хочется охарактеризовать интерьер квартиры, о которой мы собираемся рассказать в этой статье. Специалисты из дизайн-студии GM-Interior, работавшие над проектом, включили в оформление комнат элементы различных стилей – классики, минимализма, ар-деко и ретро. В интерьере этой квартиры встречаются и гармонично сосуществуют несколько эпох. Строгая цветовая гамма в сочетании с винтажными аксессуарами создают слегка камерную атмосферу, которая подходит серьезным, целеустремленным и в то же время романтичным людям.
Благодаря искусно подобранным предметам мебели и декора, дизайнеры создали атмосферу просторной дворянской усадьбы в пространстве небольшой гостиной. Настроение этого интерьера – это настроение ранней осени. Чем отчетливее ощущается скорое наступление холодов, тем сильнее хочется наслаждаться последними лучиками мягкого, ласкового солнца, беззаботным пением птиц и успокаивающим шумом листвы.
Гипсовая лепнина на потолке, отделка из декоративного кирпича, старинное пианино, иконы и современный фальш-камин живут здесь в полной гармонии друг с другом. Несмотря на эклектичность, здесь нет места дисгармонии и вычурным контрастам. Разные стилистические элементы объединяет схожесть фактуры и цвета.
Интерьер гостиной задал тон интерьеру других комнат. Белый, кремовый и салатовый цвета создали в комнате спокойную и умиротворенную атмосферу. Точечное освещение светодиодных ламп и крупные квадраты декоративной драпировки у изголовья кровати визуально расширяют относительно узкое пространство спальной комнаты.
Балкон в этой квартире – небольшое, но очень уютное пространство. Цветовая гамма и аксессуары не противоречат общей концепции. Бледно-зеленые обои, графический рисунок с сидящей на ветке птицей и небрежно брошенный плед, временно выполняющий роль скатерти, вносят в слегка камерную атмосферу квартиры нотки декаданса и богемности.
Кажется, что интерьер этой спальной комнаты
дышит свежестью и чистотой. Обилие белого цвета, современность и легкое ретро заряжают позитивной энергией и бодростью. Хрустальные занавески изящно и легко разграничивают помещение, блеск их бусинок очаровывает и завораживает. Прямые и изогнутые линии узоров, повсеместно встречающихся в интерьере комнаты, соединяются в единый гармоничный ансамбль.
В интерьере кухни едва ли можно уловить нотки ретро. Здесь балом правит холодный минимализм с характерными для него прозрачной мебелью и встроенными в натяжной потолок светильниками. Пространство кухни кажется небольшим, но очень уютным. Легко представить как жители этой квартиры собираются за вечерним ужином и обсуждают прошедший день, делятся друг с другом планами и заботами, а может быть просто увлеченно смотрят любимый фильм
Роль прихожей частенько недооценивают, а ведь именно по ней у гостей складывается первое впечатление о квартире. Опытные дизайнеры знают, что интерьер прихожей должен быть четко продуман и ни в коем случае не противоречить дизайнерскому решению остальных помещений квартиры. Более того, лучшие аксессуары следует приберечь именно для этой комнаты.
Отражавшиеся в зеркале на предыдущем изображении фотообои словно вобрали в себя палитру красок, из которых была составлена цветовая гамма всего интерьера. Характерное для него настроение легкой осенней грусти сильнее всего выражено именно в прихожей.