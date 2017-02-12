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​21 проблема малогабаритки, которую можно решить!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Спальня в стиле модерн
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В человеческой натуре – хотеть большего. Важно лишь направить свои желания в том направлении, где вы действительно можете что-то для себя изменить. И, увы, чаще всего это не касается квадратных метров нашего жилья. Признайте, что та квартира, что вы имеете – лучший из возможных вариантов, и начните ее обустраивать.  Вы удивитесь, но большинство проблем вполне решаемы.

​Недостаток освещения

Cucine & Soggiorni, Architetti di Casa Architetti di Casa Кухня в стиле модерн
Architetti di Casa

Architetti di Casa
Architetti di Casa
Architetti di Casa

С помощью перепланировки вы сможете увеличить остекление до формата дверей-слайдеров в пол с французским балконом (стеклянным экраном). Или просто расширить окна до формата от пола до потолка. Или объединить кухню, гостиную и коридор, позволяя им использовать источники света друг друга.

Кроме того, стоит использовать больше глянцевых и хорошо отражающих поверхностей, можно попробовать и прозрачную мебель, и даже белые глянцевые панели для стен.

Недостаток площади для декора и шика

Reforma de vivienda integral. ELEGANT, R-decora - Obras, Reformas y Decoración R-decora - Obras, Reformas y Decoración Гостиная в стиле модерн
R-decora – Obras, Reformas y Decoración

R-decora - Obras, Reformas y Decoración
R-decora – Obras, Reformas y Decoración
R-decora - Obras, Reformas y Decoración

Объедините лоджию или балкон с квартирой и вы получите укромный уголок для создания будуарной зоны или библиотеки.

Слишком много мелочей всегда на виду

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Кухня в скандинавском стиле
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Используйте встроенные системы хранения за закрытыми дверьми-слайдерами не только для прихожей и спальни, но и в гостиной, на кухне, где угодно!

Маленькая детская без возможности обыграть интерьер

Um quarto de boneca, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Детская комнатa в стиле кантри
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

На самом деле сделать детскую сказочной, похожей на дивный мир можно хоть на 7, хоть на 17 квадратных метрах! Посмотрите, как здесь оформлен вход на лоджию, которая представляет собой зеленый луг из-за ковра с высоким ворсом! Также можно оформить и дверь, и простое окно.

Яркие оттенки уменьшают интерьер

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Спальня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Это правда! Поэтому для добавления цвета используйте пастельные, выбеленные варианты модных цветов. Например, персиковый, лавандовый, бледно-розовый, коралловый, бирюзовый и другие цвета. Основная же палитра пусть будет кофейной, белой или серо-каменной.

Отсутствие ощущения «дома»

PROJETO IDENTIDADE BRASILEIRA - TERRAÇO GOURMET, Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Балкон и терраса в стиле модерн
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Малогабаритка, полная стандартной мебели, не сможет стать вам настоящим домом. Пора браться за изучение стилей, найти свой образ мечты и начать воплощать его, сначала добавляя лишь аксессуары!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Маленькая кухня

Residenza privata sull'Appia Antica, FSD Studio FSD Studio Дома в стиле модерн
FSD Studio

FSD Studio
FSD Studio
FSD Studio

С помощью нового современного гарнитура в стиле минимализм и профессионала-дизайнера вы сможете раз и навсегда распрощаться со всеми проблемами на кухне.

Недостаток мест хранения

Dormitorios y Armarios, Baixmoduls Baixmoduls Спальня в стиле модерн
Baixmoduls

Baixmoduls
Baixmoduls
Baixmoduls

Чтобы решить проблему размещения крупногабаритных предметов типа чемодана, пледа, зимнего пухового одеяла и зимней обуви, купите кровать с таким механизмом!

Неудобная планировка

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Объединив вашу кухню и гостиную, вы получите не 10 и 20-метровые комнаты, а одну 30-метровую, которая поразит ваше воображение! Добавьте остров, барную стойку и угловой диванчик!

Недостаток гламура

Dulwich Home, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Дома в классическом стиле
My Bespoke Room Ltd

Dulwich Home

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Маленькая квартира может быть гламурной, как мастер-сьют во французском бутик-отеле! Добавьте мягкую мебель из бархата, ковры с высоким ворсом, гламурные подушки и аксессуары в стиле ар-деко!

Недостаток средств на ремонт

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Любую проблему можно решить на маленький бюджет, а идею – воплотить в 10 раз дешевле, чем показано на фото. Так, для этого детского спального места использовался деревянный каркас с отделкой ламинатом, сделанный строителям, и обычный матрас, обшивку которого сделали в обычном ателье. Так, вместо модной кровати за 80 тысяч рублей удалось сделать ультра-трендовый уголок для сна всего лишь за 10 тысяч рублей!

Маленькие комнаты, в которых все смотрится плохо

Stripes House, Giorgia Mirabella Interior Design Giorgia Mirabella Interior Design Дома в стиле модерн
Giorgia Mirabella Interior Design

Giorgia Mirabella Interior Design
Giorgia Mirabella Interior Design
Giorgia Mirabella Interior Design

Это не правда, вы просто не нашли подхода к своей квартире. Большинство квартир с северными окнами спасает стиль скандинавский минимализм, с южными – бразильяно, испанский модерн или неоклассика.

Нет места для декора, фотографий

Home staging Berlin, Cocolapine Design Cocolapine Design Скандинавский
Cocolapine Design

Home staging Berlin

Cocolapine Design
Cocolapine Design
Cocolapine Design

Вы просто его еще не запланировали! Полочки – наше все!

Есть средства лишь на самое необходимое

Einfamilienhaus in Düsseldorf, Momentum Homestaging Momentum Homestaging Спальня в стиле модерн
Momentum Homestaging

Momentum Homestaging
Momentum Homestaging
Momentum Homestaging

Тогда купите самые обычные вещи со вкусом!

Недостаток колоритности, невыдержанный стиль

South London Apartment Bhavin Taylor Design Спальня в стиле модерн
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Используйте мелкие предметы декора и аксессуары для создания атмосферы на обычном фоне – белые стены и светло-коричневый ламинат!

Нет кухни или ванной, балкона или отдельной спальни

Nautilus, Nautilus Hausboote GmbH Nautilus Hausboote GmbH Яхты и катеры
Nautilus Hausboote GmbH

Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH

Знаете, какая минимальная квадратура квартиры для создания кухни, ванной, спальни и гостиной? 30 кв. метров! Если у вас до 24, просто откажитесь от гостиной.

Кухня 3-6 метров

Vacation Rental W1 - Business Studio, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Гостиная в стиле модерн
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

Есть решения и для такого рода кухонь! Взгляните сюда!

Слишком традиционная атмосфера квартиры

Wnętrze domu, Bestwina, TIKA DESIGN TIKA DESIGN Спальня в стиле модерн
TIKA DESIGN

TIKA DESIGN
TIKA DESIGN
TIKA DESIGN

Тогда вам срочно нужно обратить внимание на стили коастал, модерн и скандинавский минимализм, а также гламурный шик и бразильяно, не требующие больших затрат!

Расположение на мансарде

Wohnung im tropischen Stil, Homemate GmbH Homemate GmbH Рабочий кабинет в тропическом стиле Серый
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

Маленькие мансардные квартиры могут быть гораздо более привлекательными, если ремонт в них – новый.

Отсутствие цветовой гаммы

Wohnung im tropischen Stil, Homemate GmbH Homemate GmbH Гостиная в скандинавском стиле Серый
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

Выбирайте серую, белую или кофейную палитру для основы и два оттенка для акцентов – и всё готово!

Балкон или лоджия не используются

«Аромат изыска» homify Гостиная в классическом стиле
homify

«Аромат изыска»

homify
homify
homify

Барная стойка, кабинет, библиотека, детская игровая – простор для воображения практически не ограничен!

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