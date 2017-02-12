​21 проблема малогабаритки, которую можно решить!

В человеческой натуре – хотеть большего. Важно лишь направить свои желания в том направлении, где вы действительно можете что-то для себя изменить. И, увы, чаще всего это не касается квадратных метров нашего жилья. Признайте, что та квартира, что вы имеете – лучший из возможных вариантов, и начните ее обустраивать. Вы удивитесь, но большинство проблем вполне решаемы.
С помощью перепланировки вы сможете увеличить остекление до формата дверей-слайдеров в пол с французским балконом (стеклянным экраном). Или просто расширить окна до формата от пола до потолка. Или объединить кухню, гостиную и коридор, позволяя им использовать источники света друг друга.
Кроме того, стоит использовать больше глянцевых и хорошо отражающих поверхностей, можно попробовать и прозрачную мебель, и даже белые глянцевые панели для стен.
Объедините лоджию или балкон с квартирой и вы получите укромный уголок для создания будуарной зоны или библиотеки.
Используйте встроенные системы хранения за закрытыми дверьми-слайдерами не только для прихожей и спальни, но и в гостиной, на кухне, где угодно!
На самом деле сделать детскую сказочной, похожей на дивный мир можно хоть на 7, хоть на 17 квадратных метрах! Посмотрите, как здесь оформлен вход на лоджию, которая представляет собой зеленый луг из-за ковра с высоким ворсом! Также можно оформить и дверь, и простое окно.
Это правда! Поэтому для добавления цвета используйте пастельные, выбеленные варианты модных цветов. Например, персиковый, лавандовый, бледно-розовый, коралловый, бирюзовый и другие цвета. Основная же палитра пусть будет кофейной, белой или серо-каменной.
Малогабаритка, полная стандартной мебели, не сможет стать вам настоящим домом. Пора браться за изучение стилей, найти свой образ мечты и начать воплощать его, сначала добавляя лишь аксессуары!
С помощью нового современного гарнитура в стиле минимализм и профессионала-дизайнера вы сможете раз и навсегда распрощаться со всеми проблемами на кухне.
Чтобы решить проблему размещения крупногабаритных предметов типа чемодана, пледа, зимнего пухового одеяла и зимней обуви, купите кровать с таким механизмом!
Объединив вашу кухню и гостиную, вы получите не 10 и 20-метровые комнаты, а одну 30-метровую, которая поразит ваше воображение! Добавьте остров, барную стойку и угловой диванчик!
Маленькая квартира может быть гламурной, как мастер-сьют во французском бутик-отеле! Добавьте мягкую мебель из бархата, ковры с высоким ворсом, гламурные подушки и аксессуары в стиле ар-деко!
Любую проблему можно решить на маленький бюджет, а идею – воплотить в 10 раз дешевле, чем показано на фото. Так, для этого детского спального места использовался деревянный каркас с отделкой ламинатом, сделанный строителям, и обычный матрас, обшивку которого сделали в обычном ателье. Так, вместо модной кровати за 80 тысяч рублей удалось сделать ультра-трендовый уголок для сна всего лишь за 10 тысяч рублей!
Это не правда, вы просто не нашли подхода к своей квартире. Большинство квартир с северными окнами спасает стиль скандинавский минимализм, с южными – бразильяно, испанский модерн или неоклассика.
Вы просто его еще не запланировали! Полочки – наше все!
Тогда купите самые обычные вещи со вкусом!
Используйте мелкие предметы декора и аксессуары для создания атмосферы на обычном фоне – белые стены и светло-коричневый ламинат!
Знаете, какая минимальная квадратура квартиры для создания кухни, ванной, спальни и гостиной? 30 кв. метров! Если у вас до 24, просто откажитесь от гостиной.
Есть решения и для такого рода кухонь! Взгляните сюда!
Тогда вам срочно нужно обратить внимание на стили коастал, модерн и скандинавский минимализм, а также гламурный шик и бразильяно, не требующие больших затрат!
Маленькие мансардные квартиры могут быть гораздо более привлекательными, если ремонт в них – новый.
Выбирайте серую, белую или кофейную палитру для основы и два оттенка для акцентов – и всё готово!
Барная стойка, кабинет, библиотека, детская игровая – простор для воображения практически не ограничен!
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