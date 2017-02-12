​21 проблема малогабаритки, которую можно решить!

С помощью перепланировки вы сможете увеличить остекление до формата дверей-слайдеров в пол с французским балконом (стеклянным экраном). Или просто расширить окна до формата от пола до потолка. Или объединить кухню, гостиную и коридор, позволяя им использовать источники света друг друга.

Кроме того, стоит использовать больше глянцевых и хорошо отражающих поверхностей, можно попробовать и прозрачную мебель, и даже белые глянцевые панели для стен.