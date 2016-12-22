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Энергоэффективный дом для холодной зимы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HAUS R, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Кухня в стиле модерн
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Удивительные горные и лесные или захватывающие равнинные пейзажи должны быть доступны всем и каждому в собственном доме! Поэтому мы еще раз обращаем ваше внимание на прелести панорамного остекления и то, что трехкамерный стеклопакет творит чудеса с энергоэффективностью дома!

Студия Dietrich реализовала данный проект в Германии, недалеко от границы со Швейцарией и Лихтеншейном, на Боденском озере. Мы советуем вам посмотреть и другие проекты студии, доступные в ее портфолио, так как авторский стиль дизайна представляется нам весьма интересным.

Дивный новый мир

HAUS R, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Дома в стиле модерн
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Панорамное остекление позволяет добиться большего ощущения простора. С ним 10-метровая спальня становится спальней в пентхаусе независимо от своего размера, а 20-метровая гостиная со столовой кажутся 60-метровым залом для релаксации.

Сам этом дом имеет энергоэффективную структуру, стильный дизайн фасадов на основе декоративной штукатурки угольного цвета, черных оконных рам и стеклянных экранов для балконов, а его планировка вызовет восторг у всех любителей стиля шале!

Планировка дома

HAUS R, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Дома в стиле модерн
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Удивительная планировка дома взята из традиций шале. На первом цокольном этаже мы найдем технические помещения, кладовую и винный погреб, гараж на два автомобиля и котельную.

Второй этаж имеет выход в сад с бассейном со всех своих террас, там находятся мастер-сьюты (спальни с ванными комнатами и гардеробными) и детские. Главная спальня представлена тремя помещениями с 15-метровой гардеробной и 13-метровой ванной комнатой. Три детских по 15 кв. метров имеют общую ванную комнату далее по коридору.

На третьем (и последнем) этаже находятся гостиная и столовая, кухня и прачечная, которые имеют самые захватывающие виды на окрестности. Общая площадь этого дома равняется 390 кв. метров на все три этажа.

Потрясающая кухня

HAUS R, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Кухня в стиле модерн
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Особенно стильная и современная кухня с обратной стороны (в зоне коридора) преобразуется в очень вместительный гардероб. Справа от кухонного острова мы найдем столовую и огромную террасу, идеально подходящую для семейного отдыха.

Образ дома

HAUS R, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Гостиная в стиле модерн
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Все три этажа этого здания черного цвета и представляют собой монолитное строение с заполнением из блоков. Находится дом у подножия легендарной горы Брегенц. На втором этаже доминирующим являются белый глянец, он гармонизирует массивность черного строения. Архитектора старался создать контраст между внутренним и внешним видом дома, потому издали он кажется неприступной крепостью, а внутри ощущается просторным и воздушным местом для легкой жизни.

Клиенты и руководитель проекта

HAUS R, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Клиентом в данном случае выступила семья с несколькими детьми, которая хотела жить с комфортом за городом. Руководитель проекта С. Gaudl сделал все, чтобы этот дом стал для них местом для счастливой жизни, с динамичной и современной перспективой.

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