Энергоэффективный дом для холодной зимы

Удивительные горные и лесные или захватывающие равнинные пейзажи должны быть доступны всем и каждому в собственном доме! Поэтому мы еще раз обращаем ваше внимание на прелести панорамного остекления и то, что трехкамерный стеклопакет творит чудеса с энергоэффективностью дома!

Студия Dietrich реализовала данный проект в Германии, недалеко от границы со Швейцарией и Лихтеншейном, на Боденском озере. Мы советуем вам посмотреть и другие проекты студии, доступные в ее портфолио, так как авторский стиль дизайна представляется нам весьма интересным.