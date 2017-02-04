​Потрясающий дом для холодной зимы за 15 млн

Знали ли вы, что трехкамерные стеклопакеты могут выдерживать арктические зимы? Поэтому в этом проекте они даже не использовались – архитекторы обошлись двухкамерными стеклопакетами и продуманной системой отопления на основе теплового насоса и «теплого пола».
Студия SANAHUJA&PARTNERS из Валенсии, Испания) спроектировала этот дом для семьи с двумя детьми. На участке в 10 соток, в обычном пригороде разместилась вилла, которая имеет предельно приватные фасады со стороны улицы и вид голливудского дома со стороны заднего дворика.
Этот дом покажет вам, что люксовый коттедж не обязательно должен быть огромным по площади , в четыре уровня и оформленным в классическом стиле! Вариант современного дизайна с капелькой богемной эстетики будет еще эффектнее!
Общая площадь этого дома – всего лишь 160 кв. метров, включая двусветную 50-метровую гостиную, 30-метровую кухню, три мастер-сьюта по 20 кв. метров каждый, а также дополнительные помещения общей площадью около 20 кв. метров. В такую цифру иногда бывает трудно поверить, так как благодаря широкоугольному объективу и люксовой отделке дом кажется 400-метровой виллой.
Тем не менее, данный дом площадью в 160 кв. метров может быть легко построен за 16 млн рублей именно в том виде, который вы видите на фотографиях, и даже быть частично меблирован. Общая площадь остекления в доме составляет около 120 кв. метров, что примерно равняется бюджету в 0,8-1,4 млн рублей на остекление с теплыми двухкамерными стеклопакетами. В 16 млн не включены: мебель, терраса и бассейн, а также использованные люксовые элементы, такие как светильник за 200 тыс. рублей, лестница за 2 млн рублей и т.п. Стоимость лестницы рассчитана примерно в 300 тыс. рублей.
Так, этот дом с тремя спальнями подойдет для семьи с 2-3 детьми и будет отличным вариантом для постоянного проживания. При строительстве был использован монолитный каркас, панорамное остекление с двухкамерными стеклопакетами, перегородки и стены из керамического блока.
50-метровая гостиная включает в себя саму зону домашнего кинотеатра, столовую и лестницу, интересно играет с понижением и повышением уровня пола с помощью подиума и имеет окна не только со стороны заднего дворика, но также в кровле и сбоку.
В дальней части дома, в нише расположена кухня общей площадью около 30 кв метров. Частично кухня видна со стороны гостиной и продолжается далее вправо в сторону террасы.
Вот такой предельно приватный фасад мы увидели в этом проекте со стороны улицы.
Смесь эко-урбанистики, стилей индастриал и восточного минимализма привели к нестандартному проекту в ландшафтном дизайне.
Со стороны заднего дворика в данном проекте находится примерно 80-метровая терраса с зоной патио, летней столовой с мангалом и бассейном. Площадь бассейна – около 60 кв. метров, его стоимость оценивается примерно в 2-3 млн рублей для реализации в простом формате. Стоимость террасы – около 1 млн рублей.
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