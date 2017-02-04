​Потрясающий дом для холодной зимы за 15 млн

Знали ли вы, что трехкамерные стеклопакеты могут выдерживать арктические зимы? Поэтому в этом проекте они даже не использовались – архитекторы обошлись двухкамерными стеклопакетами и продуманной системой отопления на основе теплового насоса и «теплого пола».

Студия SANAHUJA&PARTNERS из Валенсии, Испания) спроектировала этот дом для семьи с двумя детьми. На участке в 10 соток, в обычном пригороде разместилась вилла, которая имеет предельно приватные фасады со стороны улицы и вид голливудского дома со стороны заднего дворика.

Этот дом покажет вам, что люксовый коттедж не обязательно должен быть огромным по площади , в четыре уровня и оформленным в классическом стиле! Вариант современного дизайна с капелькой богемной эстетики будет еще эффектнее!